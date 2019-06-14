Человек - Бабочка

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Yerla 14 Июня 2019 в 14:14:25
В один прекрасный день эта девочка стала свидетельницей одного из представлений, разыгравшиеся на дороге в г. Алматы .. для Ерлы все было обыденно и привычно: борзый лехус, мелкое ДТП, эдакий махач (самооборона .. нууу может чуточку превышенная) .. а девочка как то .. эммм .. кароч показалось девочке что Ерла чересчур агрессивен .. и вбила себе в голову что Ерле нужна помощь и консультация психолога .. походу читала каменты в титусе, где Ерле тоже советовали специалиста по головам ..
Ну а Я ХЗ .. не понимаю, как можно быть добрым в драке с гавнюком .. ну кароч не в этом суть ..
Далее Ерла даже не понял, как девочке получилось уговорить Ерлу сходить к частному психиатру .. или как это ща модно психоаналитику .. (нууу может не совсем и не понял .. тут получился эдакий бартер .. на ****** ) .. и дааа .. девочка как выяснилось позже, уже имела опыт общения с «психологом» .. (ужас правда? .. а вот .. аказыца это модно ща ходить к таким)
Признаюсь, что залезть в эту авантюру спОдвиглО тупо любопытство .. не ну а чо, Я видел то ? ток наших психиатров при получении прав, разрешения на оружие и т.д. .. это не считается .. а тут живая психоаналитик .. Я их ток в кино видел .. «представил что ляжишь себе такой на удобном диване, рассказываешь чо-та .. ваааау .. сразу Шэрон Стоун .. и т.д. ..»
Ну кароч поехали:
Эдакий кабинет-офис .. маленький диванчик .. хрен разляжешься на нем .. сертификаты разные на стене .. по образованию как я понял психиатрия .. далее куча курсов .. сертификатов .. и в итоге мы имеем ваааау частного П-С-И-Х-О-А-Н-А-Л-И-Т-Е-Г-А ..
Знакомство .. расскажите о себе .. бла-бла-бла .. тут канеш на первом «свидании» я больше задавал вопросы .. аля кто ты ? покажите диплом .. расскажите .. и т.д. .. мля .. как никак пиздес они бабки дерут .. .. яп в психоаналитики пошел – пусть меня научат ..
И потом пошло – поехало ..
Писдели мля обо всем .. хе-хе .. словно меня в кэнэбэ брать собрались .. ну и акцент как я понял, на эдакой скрытой проблеме .. почему Ерла такой злой .. :0) хотя на самом деле Ерла очень добрый .. думаю писать все о чем говорили не имеет смысла .. много и скучно .. перейдем типа к сути .. к чему меня подвела .. ой .. простите .. к чему меня подвел психоаналитик:
Типа попробуй обратить внимание не на с симптомы .. а на причины .. По сути все понятно и логично .. до этого я и сам допер давно
• Сложно Ерле проглотить хамство на дороге , не видеть говна на дорогах (не смотря что его полно) .. Убираем причину, а это - получается что Ерле нужно загнать свой боевой красный мерин в гараж .. стереть песенку «Кызыл орик» .. и передвигаться исключительно на такси и на заднем пассажирском сиденье .. Ерла ушел с дороги ..
• Тендеры .. в тендерах говна выше крыши .. забей на тендеры .. перестань участвовать по честнаку и переть против системы .. .. Ерла ушел и отседа ..
• Отношения с дженчиной .. будь гибким .. хочет баба фотографа за *.*** баксов .. дай ты ей этого фотографа если деньги позволяют .. тебе потом воздастся .. сделай ей то что она хочет и типа ты окажешься в раю .. отношения будут просто супер .. мдя .. тоже не совсем .. но частично прогнулся ..
• Тоже касается отношений с товарищами .. ну долбоеб товарищ .. хули ты его трогаешь ? не нужно говорить шо он поступает как пидарас .. сделай вид шо все нормуль .. хе-хе .. и тут Ерла перестал говорить людям шо он думает о них и их поступках ..
Кароч вылитый мля человек – бабочка стал .. не бухает по черному .. не матерится .. видит .. хотя неее .. пока только пытается видеть только цветочки ..
Эххх .. ХЗ канеш шо из этого получится ..
Комментарии, по рейтингу, по дате
Странник626 14.06.2019 в 14:34:40 # 723888
Цитата: Странник626 от 14.06.2019 08:34:40
По моему это... могу обидеть комментом... В общем у этого психолога только корочки от психолога"...
По моему это... могу обидеть комментом... В общем у этого психолога только корочки от психолога"...
дааа ладно чо ты .. не очкуй .. пиши как есть не боясь обидеть ..
Цитата: Manitu от 14.06.2019 09:13:56
Самый лучший психоаналитик- это друг, с которым ты допиваешь третью бутылку вискаря где нибудь на даче под шашлычок. Там по крайней мере всё по честному и без обмана. И главное бесплатно.
Самый лучший психоаналитик- это друг, с которым ты допиваешь третью бутылку вискаря где нибудь на даче под шашлычок. Там по крайней мере всё по честному и без обмана. И главное бесплатно.
мдяяя .. а если нет у человека другов .. спились все .. ну или это самое .. того ..
Цитата: Serg155 от 14.06.2019 08:34:52
А получится равнодушный чел, которому все пох... и пройдет мимо мостика где малолеток долбят и фотать будет тонущую красотку.
А получится равнодушный чел, которому все пох... и пройдет мимо мостика где малолеток долбят и фотать будет тонущую красотку.
нууу нееее .. не до такойж степени равнодушным станет ..
Цитата: shy_ric от 14.06.2019 08:58:57
похоже на корыстный сговор аналитика и молодой барышни с целью получения выгод от приведенного пациента
похоже на корыстный сговор аналитика и молодой барышни с целью получения выгод от приведенного пациента
да неее .. аналитикША хорошая .. врят ли будет ради небольшой выгоды мараться ..
Цитата: Yerla от 14.06.2019 09:23:45тогда может имеет смысл сменить подругу на аналитикШа?
да неее .. аналитикША хорошая .. врят ли будет ради небольшой выгоды мараться ..
да неее .. аналитикША хорошая .. врят ли будет ради небольшой выгоды мараться ..
Цитата: shy_ric от 14.06.2019 09:26:14
Цитата: Yerla от 14.06.2019 09:23:45тогда может имеет смысл сменить подругу на аналитикШа?
да неее .. аналитикША хорошая .. врят ли будет ради небольшой выгоды мараться ..
да неее .. аналитикША хорошая .. врят ли будет ради небольшой выгоды мараться ..
неее .. эт не этично .. хотя канеш были у меня мысли .. НО неее ..
Странник626 14.06.2019 в 15:58:25 # 723921
Цитата: Yerla от 14.06.2019 09:18:17Сейчас говном" быть модно - как говориться в тренде)): Красивыми снаружи - гнилыми изнутри. По-моему это существо с дипломом психолога" учит вас быть бесхребетной мразью...
дааа ладно чо ты .. не очкуй .. пиши как есть не боясь обидеть ..
Цитата: Странник626 от 14.06.2019 08:34:40
По моему это... могу обидеть комментом... В общем у этого психолога только корочки от психолога"...
По моему это... могу обидеть комментом... В общем у этого психолога только корочки от психолога"...
дааа ладно чо ты .. не очкуй .. пиши как есть не боясь обидеть ..
Странник626 14.06.2019 в 16:14:17 # 723927
Цитата: Странник626 от 14.06.2019 09:58:25„Есть только две формы жизни: гниение и горение. Трусливые и жадные изберут первую, мужественные и щедрые — вторую…“ — Максим Горький
Цитата: Yerla от 14.06.2019 09:18:17Сейчас говном" быть модно - как говориться в тренде)): Красивыми снаружи - гнилыми изнутри. По-моему это существо с дипломом психолога" учит вас быть бесхребетной мразью...
дааа ладно чо ты .. не очкуй .. пиши как есть не боясь обидеть ..
Цитата: Странник626 от 14.06.2019 08:34:40
По моему это... могу обидеть комментом... В общем у этого психолога только корочки от психолога"...
По моему это... могу обидеть комментом... В общем у этого психолога только корочки от психолога"...
дааа ладно чо ты .. не очкуй .. пиши как есть не боясь обидеть ..
Ссылочка есть хорошая:
https://www.youtube.com/watch?v=hUzZLkjedg4
Если раньше ты не видел, то, возможно, это то, что ты ищешь!
Цитата: Yerla от 14.06.2019 11:01:58
.. Гопник .. тыж мля Гопник .. от ГОП-СТОП .. шо за херь ? неужто ты веришь в эту херь ? .. притяжение .. ??? .. мляяя ..
.. Гопник .. тыж мля Гопник .. от ГОП-СТОП .. шо за херь ? неужто ты веришь в эту херь ? .. притяжение .. ??? .. мляяя ..
Братуха, ну да, блин, Гопник... И чо?
Мир меняется, и надо быть в тренде...
Откинь скепцизм... И не мыско усли!
Те, кто не в тренде - уже в параллельной реальности!
Я тебе даю "дверь" - а заходить в неё или не заходить - твой выбор!
Странник626 14.06.2019 в 18:06:23 # 723947
Цитата: Yerla от 14.06.2019 10:22:13
сильно сказано .. но тож ХЗ .. неужто основная масса человеков тупо гниют ? не вижу Я вокруг "человеков-мух" .. одни мля "бабочки"
сильно сказано .. но тож ХЗ .. неужто основная масса человеков тупо гниют ? не вижу Я вокруг "человеков-мух" .. одни мля "бабочки"
Желаю скорее покинуть бермудский треугольник - ты-баба-психолог(баба). Удачи