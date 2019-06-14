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"Ремонтные работы" в ЮКГУ продолжаются
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danilov 14 Июня 2019 в 14:08:31
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Все мы гости 14.06.2019 в 14:18:32   # 723879
Только ни работ, ни строителей.
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  arhar 14.06.2019 в 14:32:31   # 723886
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  kkafp 14.06.2019 в 14:56:11   # 723895
Интересно в казахской версии столько же ошибок? Грёбаный стыд «вреНменные неудБОства»!
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  KapitanNemo 14.06.2019 в 15:34:06   # 723912
Цитата: kkafp от 14.06.2019 08:56:11
Интересно в казахской версии столько же ошибок? Грёбаный стыд «вреНменные неудБОства»!

На казахском вроде норм.
А на русском Жуткий стыд.
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