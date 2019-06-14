"Ремонтные работы" в ЮКГУ продолжаются

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danilov 14 Июня 2019 в 14:08:31
Комментарии, по рейтингу, по дате
Все мы гости 14.06.2019 в 14:18:32 # 723879
Цитата: Все мы гости от 14.06.2019 08:18:32
Только ни работ, ни строителей.
Только ни работ, ни строителей.
Чтоб никому не мешать...
KapitanNemo 14.06.2019 в 15:34:06 # 723912
Цитата: kkafp от 14.06.2019 08:56:11
Интересно в казахской версии столько же ошибок? Грёбаный стыд «вреНменные неудБОства»!
Интересно в казахской версии столько же ошибок? Грёбаный стыд «вреНменные неудБОства»!
На казахском вроде норм.
А на русском Жуткий стыд.