"Полупатриот"

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Yerla 05 Июля 2019 в 15:59:40
кстати даже «vvka»-зероу толерасту звонил, хотел и с ним пропустить пару стаканов .. но шот выключен был ..
В общем со многими бухал и говорил на разные темы .. нууу и конечно о чом могут говорить бухие тела .. о политике канеш .. и кароче ПОДутро .. разродился сей пост про ПАТРИОТ патриота .. но тут он будет в другом цвете ..
Первое что выдает тырнет: патриот: тот, кто любит своё отечество, предан своему народу, готов на жертвы и подвиги во имя интересов своей Родины .. кароч красавчук .. которого ставят в пример .. которым гордятся .. и т.д.
НО шот я в последнее время не видел таких патриотов .. ну шоб 100% патриот и шоб его в пример ставили .. согласитесь шо сейчас все орут что нет смысла пытаться что-то менять в лучшую сторону в нашей стране, выгоднее и проще эмигрировать .. тут тож полно своих эмиграстов .. ..
На этом фоне даже не выглядит странным шо наши тру «патриоты» никак не связывают как свое так и будущее своих детей с Родиной ..
Не буду ходить далеко .. возьмем к примеру недавнего GGG .. аля патриот .. всегда говорит что он «казах» .. выходит с флагом страны .. помню как этот парень призывал людей к патриотизму и сходить на EXPO .. но вот будущее своих детей связывает с заграницей .. да и свое тоже .. и все такие: красавчук чо !!! .. заслужил потом и кровью !!! .. имеет право на !!! .. и т.д. .. но я думаю какбэ ХЗ ..
Да и продолжая эту тему можно тут много накалякать .. про политиканов патриотов со счетами за границей .. про их детей .. про просто умных ребят .. ученых .. кто свалил заграницу .. потомучто там жопе теплее .. да сного примеров ..
Выходит шо в жопу Родину .. нахер она мне сдалась .. дааа шоб я связывал свое будущее и будущее своих детей тут .. НЕеее ну можно канеш некоторое время побыть ПОЛУпатриотом .. заработать бабла там .. или еще каких ништяков и потом нахер сваливать ..
Эдакая мода на полупатриотов .. ну или правильней наверн НЕДОпатриотов ..
Вроде как НАСТОЯЩИЙ патриот болеет за свою страну .. не мирится с говном которое происходит .. ну и борется с этим говном .. связывает себя и семью только со своей страной .. своей Родиной ..
Вроде как настоящим патриотом гордятся .. его ставят в пример .. Но какбэ в реале патриот - это тупо «неудачники» ..
Возьмём к примеру Ерлу .. тру патриот .. эдакий борец с говном и т.д. ..
Но по сути Ерла неудачник .. угу .. так и есть ..
Потому что быть успешным и в тоже время 100% патриотом быть наверное какбэ сложно .. если «невозможно» .. или Ерла что то делает не так ..
От Ерлы ушла жена .. дааавно уже .. да Ерла когда-то был женат .. у него кстати есть дочь .. и он хочет чтобы она жила в стране лучше чем в той которой жил Ерла .. поэтому и пытался бороться с говном .. шоб дети росли в стране пусть немного .. но лучше .. а еще так как в нашей стране без физической силы оч сложно, ибо мудаков дахера а закон какбэ не оч защищает .. то Ерла отдал свою дочь не на танцы или пиано .. а на таэквондо .. кстати, с эксвайф из за этого ругался, против была .. и не удивлюсь если через много годов .. подрастающая дочь тож подумает шо Ерла хренов-неудачник .. и захочет быть подальше от него .. еще у Ерлы нет друзей .. он даже придумал легенду: якобы друзья в таком-то году, летом погибли бухие в автокатастрофе по пути с Капчика в Ату .. не ну а какой нормальный чел будет дружить с Ерлой ? .. он же долбан прямой .. а еще не секрет что Ерла ездит на сраном ржавом корыте вот уже 10 лет .. неудачник хренов .. а хотя мне кажется что Ерла с удовольствием поменял бы свою машину на что нибудь поновее .. но просто не признается в этом ..
Эт только маленькая часть неудач .. и даж тут выходит так что Ерла неудачник – ну серьезнож .. неудачник который страдает херней .. тогда как другие делают красиво и зарабатывают бабло ..
Неужто выходит чтобы НЕ быть неудачником, всетаки нужно где то мириться со свинством .. выходит что нужно быть эдаким полупатриотом .. быть гибким .. и т.д. ?
Комментарии, по рейтингу, по дате
Рулон Обоев 05.07.2019 в 17:23:07 # 725987
Трудно дать рецепт как не быть не удачником, потому что совет к которому можно прислушаться должен исходить от личности которая реализована и счастлива. А так себя узнаю во многих местах. Просто хочется сказать, что быть "полупатриотом" и быть "гибким" - наиболее лёгкий способ, который пытаются использовать те, кто хочет "всё и сразу". При чем на это сейчас мода, это приветствуется и поощряется чуть ли не на государственном уровне.
На самом деле мы все очень удачливы. Возможно, не удачен сам выбор, который мы делаем каждый день в силу навязанных нам стереотипов и парадигм. Не действовать импульсивно, не действовать в порыве чувств как мимнимум поможет вам избежать лишних проблем. А высший пилотаж - каждое своё действие согласовывать на предмет "а понравится ли Всевышнему то, что я хочу сделать?"
MишаМашкевич 05.07.2019 в 18:49:08 # 725993
Лузер это не часть жизни, отсутствие удачи. Это психология, образ жизни, мышления.
Чувство к родине и материальное никак не связуемое. Вопрос комфорта. И смешивать сюда своих детей,будущее потомков со своими влажными фантазиями о родине-минимум глупо.
И нужно быть достаточно рисковым человеком, чтобы рисковать благами собственных детей. Для Геннадия мы родина,страна. Но мы же его хлеб. Поэтому я не стала бы прям в пример самогопатриота приводить его.
Цитата: андремас от 05.07.2019 10:30:12Хороший фильмец и 1 и 2. Вот такие должны быть либерасты, но - увы.
То бишь дилемма.
Лучше относитесь к другим незнакомым вам людям как к себе и своим близким, будете просто хорошим человеком.