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Каржантау трейл
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danilov 18 Июня 2019 в 16:47:38
В день медицинского работника, пропагандируя здоровый образ, жизни пробежались по Каржантаускому хребту



https://connect.garmin.com/modern/activity/3751602504
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Маке0912 18.06.2019 в 17:10:14   # 724260
Музыка не в тему и громко.
А сама тема отличная. Природа в горах супер.
С днём медика !
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