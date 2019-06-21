Прошу меня услышать!

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Гость 21 Июня 2019 в 14:06:43
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Цитата: Jokerkz от 21.06.2019 08:50:01
С самого начала говорил, что жильё в приоретете идет сначала сиротам-инвалидам, далее сиротам, потом инвалидам по рождению и только после всех многоднтные и то, с условиями.
С самого начала говорил, что жильё в приоретете идет сначала сиротам-инвалидам, далее сиротам, потом инвалидам по рождению и только после всех многоднтные и то, с условиями.
Ну что же поделаешь если те кто отвечают за распеределение квартир сами все сироты и инвалиды, и родня вся сироты и инвалиды.
В детстве мне бы объяснили как поступать. Учишься в школе, потом отказ родителей, бесплатный вуз, квартира, потом шлепаешь 4-х детей, развод с женой и вот ещё одна квартира и пассивный доход в 100к тенге.