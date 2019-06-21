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Прошу меня услышать!
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Гость 21 Июня 2019 в 14:06:43
Здравствуйте! Меня зовут Карина, на данный момент я проживаю в городе Нур-Султан уже 6 год. Дело в том, что я сирота и столько же лет уже стою в очереди на квартиру. все бы ничего, но меня возмутило то, что моя очередь убывает в обратную сторону. Почему меня откидывают вниз? У меня нет родителей и родственники мне не помогают, снимаю квартиру, мне 20 лет и я не живу,а выживаю! Каждый день я сдерживаю слезы, смотря на то, что люди могут себе позволить а я нет! я продолжаю учиться-платно, сама плачу за учебу, мне приходится брать кредиты что бы как то обеспечить себя и не сломаться! эта очередь уже 6 лет стоит , либо уходит вниз! я писала письма в Нур-Отан, в Прокуратуру. но меня все отталкивают. что мне остается делать? я знаю, что у людей есть по хуже проблемы, но на данный момент я обращаюсь со своей. ведь каждый имеет право на слово!
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  Jokerkz 21.06.2019 в 14:50:01   # 724590
С самого начала говорил, что жильё в приоретете идет сначала сиротам-инвалидам, далее сиротам, потом инвалидам по рождению и только после всех многоднтные и то, с условиями.
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  ЛиКа 21.06.2019 в 14:56:26   # 724594
Почему автор-сирота, студент не живет в "доме молодежи"? В основном, сейчас детей - сирот сразу обеспечивают жильем, по выпуску из детского дома, во всяком случае в Чимкенте. А до момента получения жилья, выпускников детских домов, которые поступили в учебные заведения, размещают в "дом молодежи", аналог общежития, но с лучшими условиями, с предоставлением отдельной комнаты, с необходимой мебелью и постельным бельем и проживают они там до окончания учебного заведения. Возможно, автор не полную информацию о проблеме дает. Попробуйте воспользоваться правом бесплатной юридической помощи.
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  Joykin 21.06.2019 в 15:58:53   # 724607
Цитата: Jokerkz от 21.06.2019 08:50:01
С самого начала говорил, что жильё в приоретете идет сначала сиротам-инвалидам, далее сиротам, потом инвалидам по рождению и только после всех многоднтные и то, с условиями.

Ну что же поделаешь если те кто отвечают за распеределение квартир сами все сироты и инвалиды, и родня вся сироты и инвалиды.
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  koshkoed 21.06.2019 в 16:33:09   # 724609
Щас меня танками закидают, но за что квартиру? Бесплатное образование согласен, койка место в общежитие по льготным условиям согласен, рабочее место предоставить согласно образованию согласен. Но почему должны им квартиру давать? У меня много знакомых которые работают и снимают квартиру, копят, и им почему то никто не дарит квартир.
В детстве мне бы объяснили как поступать. Учишься в школе, потом отказ родителей, бесплатный вуз, квартира, потом шлепаешь 4-х детей, развод с женой и вот ещё одна квартира и пассивный доход в 100к тенге.
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