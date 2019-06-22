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Гость 21 Июня 2019 в 19:57:59
Рассмотрим дорожную ситуацию на перекрестке "Янги-Шахара".
Кто должен уступить дорогу в данной ситуации?
Спойлер раскрывать только после вашего ответа.
А теперь внимательно читаем пункт 13.6 ПДД РК.
Quote:
При движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель уступает дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений.
P.S. По этому перекрестку видно, что почти никто не знает правил дорожного движения. И дорожной полиции, видимо, до этого нет дела. Только на этом перекрестке можно за несколько дней штрафами насобирать сумму, достаточную для достройки моста над головой.
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https://kolesa.kz/content/articles/kak-pravilno-razvernutsya-na-perekryostke/
Цитата: shlenchak от 22.06.2019 05:45:59
мне кажется тот кто разворачивается он идёт по главной у него преимущество, но тогдакак же помеха справа при развороте??? хз почитаю ответ)
мне кажется тот кто разворачивается он идёт по главной у него преимущество, но тогдакак же помеха справа при развороте??? хз почитаю ответ)
Знаки главной дороги и уступить дорогу будут действовать при неработающем светофоре.
Помеха справа работает только для равнозначных.
При работающем светофоре ориентироваться на сигналы светофора и в данном случае работает пункт 13.6
Цитата: acid от 22.06.2019 06:07:33
чувактар, у каждого здесь своя полоса, а именно синие машины в крайнюю правую полосу, желтые в крайнюю левую. Соответственно, никто никому не должен уступать потому, что вы не пересекаетесь.
чувактар, у каждого здесь своя полоса, а именно синие машины в крайнюю правую полосу, желтые в крайнюю левую. Соответственно, никто никому не должен уступать потому, что вы не пересекаетесь.
Уверены, что не пересечетесь?
Вы сами водитель?
И разворачивались когда-нибудь на данном перекрестке?
Сразу в левую полосу с разворота попали?
Там кроме матиза и велосипеда никто в левую полосу не может сразу попасть.
Цитата: 728 от 22.06.2019 06:24:19
Уступить должен синий. Он на доп секцию поворачивает. Желтый едет на основной сигнал светофора. Правило помехи справа не работает
Уступить должен синий. Он на доп секцию поворачивает. Желтый едет на основной сигнал светофора. Правило помехи справа не работает
Откуда желтый знает что синий поворачивает по доп секции, а не заканчивает манёвр например?
Если есть сомнение то считай что ты на второстепенной и пропускай всех.
Цитата: Nafis от 22.06.2019 08:07:22
Откуда желтый знает что синий поворачивает по доп секции, а не заканчивает манёвр например?
Если есть сомнение то считай что ты на второстепенной и пропускай всех.
Цитата: 728 от 22.06.2019 06:24:19
Уступить должен синий. Он на доп секцию поворачивает. Желтый едет на основной сигнал светофора. Правило помехи справа не работает
Уступить должен синий. Он на доп секцию поворачивает. Желтый едет на основной сигнал светофора. Правило помехи справа не работает
Откуда желтый знает что синий поворачивает по доп секции, а не заканчивает манёвр например?
Если есть сомнение то считай что ты на второстепенной и пропускай всех.
Желтый это знает оттуда, что он уже разворачивался на перекрестке, когда синий туда только въезжал.
Если предположить, что желтый не в курсе вообще на счет доп.секции для синего, тогда для желтого синий вообще выкатился на перекресток на красный свет.
Те, кто заканчивает маневр с мангельдина, видны для тех кто разворачивается на тамерлановском. Так что там нет повода гадать.
alpha_portal 22.06.2019 в 15:32:56 # 724683
Цитата: alpha_portal от 22.06.2019 09:32:56
А стрелки же вроде и у тех и у тех. Или я че то забыл?
А стрелки же вроде и у тех и у тех. Или я че то забыл?
13.6 При движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель уступает дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений.
Синему как раз горит стрелка с основным красным, а желтому горит стрелка с основным зеленым.
Так что синий обязан всем уступить.
13.10. На перекрестке, где движение регулируется светофором с дополнительной секцией, водитель, находящийся на полосе, с которой производится поворот, должен продолжить движение в направлении, указанном включенной стрелкой, если его остановка создаст помеху транспортным средствам, следующ