Кто должен уступить?

Цитата: 728 от

Уступить должен синий. Он на доп секцию поворачивает. Желтый едет на основной сигнал светофора. Правило помехи справа не работает Уступить должен синий. Он на доп секцию поворачивает. Желтый едет на основной сигнал светофора. Правило помехи справа не работает

Откуда желтый знает что синий поворачивает по доп секции, а не заканчивает манёвр например?Если есть сомнение то считай что ты на второстепенной и пропускай всех.