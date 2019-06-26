Не нужно пытаться проехать в Арысь

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danilov 26 Июня 2019 в 09:18:58
https://www.youtube.com/watch?v=ABSNQVfUssg
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Софруджу от 26.06.2019 04:35:11
Как же животные? Чёрт с ними, с документами
Как же животные? Чёрт с ними, с документами
Говорят, животных отпустили на свободный выпас)Сами кормятся.
Цитата: Alice004 от 26.06.2019 04:34:31
куда делся разоблачительный репортаж журналистки Марии Низовкиной ? Не выдержал народной критики?
куда делся разоблачительный репортаж журналистки Марии Низовкиной ? Не выдержал народной критики?
какая может быть критика ТРЁМ " дурам " которые пренебрегая инстинкту самосохранения поперлись в эпицентр боевых взрывов и пока их машину не задела взрывная волна, так бы дальше бы искали на свою жопу приключений
был бы их родителям взял бы ремень и хорошо бы выпорол за такие поступки, ибо в случаеот их глупых действий летального исхода страдают прежде всего близкие
Цитата: Alice004 от 26.06.2019 04:37:30
Говорят, животных отпустили на свободный выпас)Сами кормятся.
Цитата: Софруджу от 26.06.2019 04:35:11
Как же животные? Чёрт с ними, с документами
Как же животные? Чёрт с ними, с документами
Говорят, животных отпустили на свободный выпас)Сами кормятся.
А вода? А собаки, кошки, куры, цыплята?
Цитата: Софруджу от 26.06.2019 04:45:56
А вода? А собаки, кошки, куры, цыплята?
А вода? А собаки, кошки, куры, цыплята?
Про воду тоже спросила. Арыки, говорят есть. Ну ничего, поживут немного в естественной среде.
Цитата: Софруджу от 26.06.2019 04:46:47
Насчёт репортажа. Мелькнуло "Что я сама видела". Только хотел открыть - исчезло. Где оно?
Насчёт репортажа. Мелькнуло "Что я сама видела". Только хотел открыть - исчезло. Где оно?
Можно тока хорошо говорить Плохо незззя.
Цитата: Яшот от 26.06.2019 04:51:41
Можно тока хорошо говорить Плохо незззя.
Цитата: Софруджу от 26.06.2019 04:46:47
Насчёт репортажа. Мелькнуло "Что я сама видела". Только хотел открыть - исчезло. Где оно?
Насчёт репортажа. Мелькнуло "Что я сама видела". Только хотел открыть - исчезло. Где оно?
Можно тока хорошо говорить Плохо незззя.
не тупи, всё что там было сказано и показано- это всё известно
Можно и плохо. Только грамотно и аргументированно. В своем репортаже на миллион слов журналист ни разу не написала время. Во сколько она была в Арыси? Я поняла, что достаточно рано, как услышала новости, сразу прыгнула в машину, и вперед. Да, она прибыла РАНЬШЕ официальной помощи. Она же ничего не организовывала, а так сказать налегке.
Зачем смаковать подробности про изможденные лица людей, про босые ноги. Были взрывы. Что она ожидала там увидеть? Радостные улыбки?
Цитата: Alice004 от 26.06.2019 05:01:38
Можно и плохо. Только грамотно и аргументированно. В своем репортаже на миллион слов журналист ни разу не написала время. Во сколько она была в Арыси? Я поняла, что достаточно рано, как услышала новости, сразу прыгнула в машину, и вперед. Да, она прибыла РАНЬШЕ официальной помощи. Она же ничего не организовывала, а так сказать налегке.
Зачем смаковать подробности про изможденные лица людей, про босые ноги. Были взрывы. Что она ожидала там увидеть? Радостные улыбки?
Можно и плохо. Только грамотно и аргументированно. В своем репортаже на миллион слов журналист ни разу не написала время. Во сколько она была в Арыси? Я поняла, что достаточно рано, как услышала новости, сразу прыгнула в машину, и вперед. Да, она прибыла РАНЬШЕ официальной помощи. Она же ничего не организовывала, а так сказать налегке.
Зачем смаковать подробности про изможденные лица людей, про босые ноги. Были взрывы. Что она ожидала там увидеть? Радостные улыбки?
Цитата: Alice004 от 26.06.2019 05:01:38
Можно и плохо. Только грамотно и аргументированно. В своем репортаже на миллион слов журналист ни разу не написала время. Во сколько она была в Арыси? Я поняла, что достаточно рано, как услышала новости, сразу прыгнула в машину, и вперед. Да, она прибыла РАНЬШЕ официальной помощи. Она же ничего не организовывала, а так сказать налегке.
Зачем смаковать подробности про изможденные лица людей, про босые ноги. Были взрывы. Что она ожидала там увидеть? Радостные улыбки?
Можно и плохо. Только грамотно и аргументированно. В своем репортаже на миллион слов журналист ни разу не написала время. Во сколько она была в Арыси? Я поняла, что достаточно рано, как услышала новости, сразу прыгнула в машину, и вперед. Да, она прибыла РАНЬШЕ официальной помощи. Она же ничего не организовывала, а так сказать налегке.
Зачем смаковать подробности про изможденные лица людей, про босые ноги. Были взрывы. Что она ожидала там увидеть? Радостные улыбки?
а в конце вообще ШЕДЕВР той статьи, даже после предупреждения чтоб покинули Арысь эти ТРИ шатающихся по пустынному городу ТЁТКИ, они всё равно ПОПЕРЛИСЬ в эпицентру взрыва воинской части,
и пока МОЩНАЯ взрывная волна не шатала их авто (((
они искали себе на одно место приключения,
ну а потом когда поняли ( после взрывной волны) что это РЕАЛЬНО ЧС а не шутки для "горе журналисток",
они тогда догнали что могут в ящик сыграть
Эпически выходила в той статье фраза , МАРИНА НАЧАЛА истерить и в ней проснулся КОМАНДНЫЙ ГОЛОС иначе всё бы померли )))))
Цитата: портфил от 26.06.2019 05:10:17
Эпически выходила в той статье фраза , МАРИНА НАЧАЛА истерить и в ней проснулся КОМАНДНЫЙ ГОЛОС иначе всё бы померли )))))
Эпически выходила в той статье фраза , МАРИНА НАЧАЛА истерить и в ней проснулся КОМАНДНЫЙ ГОЛОС иначе всё бы померли )))))
Да да. А еще "мы забили на опасность"