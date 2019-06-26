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Не нужно пытаться проехать в Арысь
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danilov 26 Июня 2019 в 09:18:58
Военные собрали с 16 улиц Арыси 70 не разорвавшихся снарядов. Многие находятся в домах. Не надо пробираться сейчас в город, даже за документами.



https://www.youtube.com/watch?v=ABSNQVfUssg
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  Alice004 26.06.2019 в 10:34:31   # 725034
куда делся разоблачительный репортаж журналистки Марии Низовкиной ? Не выдержал народной критики?
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  Софруджу 26.06.2019 в 10:35:11   # 725035
Как же животные? Чёрт с ними, с документами
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  Alice004 26.06.2019 в 10:37:30   # 725037
Цитата: Софруджу от 26.06.2019 04:35:11
Как же животные? Чёрт с ними, с документами

Говорят, животных отпустили на свободный выпас)Сами кормятся.
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  портфил 26.06.2019 в 10:39:50   # 725041
Цитата: Alice004 от 26.06.2019 04:34:31
куда делся разоблачительный репортаж журналистки Марии Низовкиной ? Не выдержал народной критики?


какая может быть критика ТРЁМ " дурам " которые пренебрегая инстинкту самосохранения поперлись в эпицентр боевых взрывов и пока их машину не задела взрывная волна, так бы дальше бы искали на свою жопу приключений

был бы их родителям взял бы ремень и хорошо бы выпорол за такие поступки, ибо в случаеот их глупых действий летального исхода страдают прежде всего близкие

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  Софруджу 26.06.2019 в 10:45:56   # 725043
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  Софруджу 26.06.2019 в 10:46:47   # 725044
Насчёт репортажа. Мелькнуло "Что я сама видела". Только хотел открыть - исчезло. Где оно?
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  Alice004 26.06.2019 в 10:51:00   # 725046
Цитата: Софруджу от 26.06.2019 04:45:56

А вода? А собаки, кошки, куры, цыплята?


Про воду тоже спросила. Арыки, говорят есть. Ну ничего, поживут немного в естественной среде.
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  Яшот 26.06.2019 в 10:51:41   # 725047
Цитата: Софруджу от 26.06.2019 04:46:47
Насчёт репортажа. Мелькнуло "Что я сама видела". Только хотел открыть - исчезло. Где оно?

Можно тока хорошо говорить Плохо незззя.
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  портфил 26.06.2019 в 10:57:53   # 725048
Цитата: Яшот от 26.06.2019 04:51:41
Цитата: Софруджу от 26.06.2019 04:46:47
Насчёт репортажа. Мелькнуло "Что я сама видела". Только хотел открыть - исчезло. Где оно?

Можно тока хорошо говорить Плохо незззя.


не тупи, всё что там было сказано и показано- это всё известно
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  Alice004 26.06.2019 в 11:01:38   # 725049
Цитата: Яшот от 26.06.2019 04:51:41

Можно тока хорошо говорить Плохо незззя.


Можно и плохо. Только грамотно и аргументированно. В своем репортаже на миллион слов журналист ни разу не написала время. Во сколько она была в Арыси? Я поняла, что достаточно рано, как услышала новости, сразу прыгнула в машину, и вперед. Да, она прибыла РАНЬШЕ официальной помощи. Она же ничего не организовывала, а так сказать налегке.
Зачем смаковать подробности про изможденные лица людей, про босые ноги. Были взрывы. Что она ожидала там увидеть? Радостные улыбки?
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  Zoggyla 26.06.2019 в 11:03:49   # 725050
У нас теперь есть своя викагарсияберналь!
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  Пришелец 26.06.2019 в 11:04:10   # 725051
прикольно как попросили удалить новость сразу интернет на 15минут отключился причем и мобильный и мегалайн
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  Пришелец 26.06.2019 в 11:05:24   # 725052
кстати там только первая часть была. есть и вторая
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  портфил 26.06.2019 в 11:10:17   # 725053
Цитата: Alice004 от 26.06.2019 05:01:38
Цитата: Яшот от 26.06.2019 04:51:41

Можно тока хорошо говорить Плохо незззя.


Можно и плохо. Только грамотно и аргументированно. В своем репортаже на миллион слов журналист ни разу не написала время. Во сколько она была в Арыси? Я поняла, что достаточно рано, как услышала новости, сразу прыгнула в машину, и вперед. Да, она прибыла РАНЬШЕ официальной помощи. Она же ничего не организовывала, а так сказать налегке.
Зачем смаковать подробности про изможденные лица людей, про босые ноги. Были взрывы. Что она ожидала там увидеть? Радостные улыбки?
Цитата: Alice004 от 26.06.2019 05:01:38
Цитата: Яшот от 26.06.2019 04:51:41

Можно тока хорошо говорить Плохо незззя.


Можно и плохо. Только грамотно и аргументированно. В своем репортаже на миллион слов журналист ни разу не написала время. Во сколько она была в Арыси? Я поняла, что достаточно рано, как услышала новости, сразу прыгнула в машину, и вперед. Да, она прибыла РАНЬШЕ официальной помощи. Она же ничего не организовывала, а так сказать налегке.
Зачем смаковать подробности про изможденные лица людей, про босые ноги. Были взрывы. Что она ожидала там увидеть? Радостные улыбки?


а в конце вообще ШЕДЕВР той статьи, даже после предупреждения чтоб покинули Арысь эти ТРИ шатающихся по пустынному городу ТЁТКИ, они всё равно ПОПЕРЛИСЬ в эпицентру взрыва воинской части,
и пока МОЩНАЯ взрывная волна не шатала их авто (((

они искали себе на одно место приключения,
ну а потом когда поняли ( после взрывной волны) что это РЕАЛЬНО ЧС а не шутки для "горе журналисток",
они тогда догнали что могут в ящик сыграть

Эпически выходила в той статье фраза , МАРИНА НАЧАЛА истерить и в ней проснулся КОМАНДНЫЙ ГОЛОС иначе всё бы померли )))))
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  Alice004 26.06.2019 в 11:12:46   # 725056
Цитата: портфил от 26.06.2019 05:10:17

Эпически выходила в той статье фраза , МАРИНА НАЧАЛА истерить и в ней проснулся КОМАНДНЫЙ ГОЛОС иначе всё бы померли )))))

Да да. А еще "мы забили на опасность"
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