Не нужно пытаться проехать в Арысь

Цитата: Яшот от



Можно тока хорошо говорить Плохо незззя. Можно тока хорошо говорить Плохо незззя.

Можно и плохо. Только грамотно и аргументированно. В своем репортаже на миллион слов журналист ни разу не написала время. Во сколько она была в Арыси? Я поняла, что достаточно рано, как услышала новости, сразу прыгнула в машину, и вперед. Да, она прибыла РАНЬШЕ официальной помощи. Она же ничего не организовывала, а так сказать налегке.Зачем смаковать подробности про изможденные лица людей, про босые ноги. Были взрывы. Что она ожидала там увидеть? Радостные улыбки?