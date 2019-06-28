Новая революция в Армении неизбежна

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гость 28 Июня 2019 в 15:31:42
Прошло чуть больше года с тех пор, как к власти в Армении пришел Пашинян. В стране за это время в лучшую сторону не изменилось ничего, хотя он обещал улучшить экономическое положение страны, доходы населения, а также побороть коррупцию.
Сегодня об экономическом чуде можно только мечтать, так как Армения за год доведена до грани экономического кризиса. В начале 2018 года ВВП Армении составлял 9,7%, но уже к концу года скатился к отметке в 2,7%, рост внешней торговли к концу года составил всего лишь 11,4 %, скатившись с 44,6 % начала года. Откуда тут взяться условиям для улучшения финансового положения населения?
На поприще борьбы с коррупцией у Пашиняна тоже не заладилось. Были возбуждены дела против бывшего премьер-министра Абрамяна, братьев бывшего президента Саргсяна и многих-многих других. Только все это очень сильно напоминает сведение личных счетов с бывшими политическими оппонентами. Из той же серии дело Роберта Кочаряна, который должен быть в тюрьме по принципиальному желанию Пашиняна. Для достижения этой цели он даже своих людей выводил на блокировку работы суда, который не хотел безосновательно приговаривать Кочаряна.
Не удивительно, что после таких "успехов" появились слухи о подготовке к свержению Пашиняна. Заговор этот якобы зрел в верхушке руководства Нагорного Карабаха, которому есть, за что обижаться на Пашиняна. Ведь премьер пытается откреститься от поддержки Арцаха на международной арене и, по некоторым сведениям, отказывается далее финансировать регион. Примечательно, что под поручительство президента Арцаха Саакяна выпустили из заключения Кочаряна. В общем, Пашинян поверил в наличие этого заговора, и в то, что заговор зреет именно в Нагорном Карабахе.
Казалось бы, ситуация тупиковая и выхода для Пашиняна из нее нет - революция неизбежна. Но Пашинян замыслил неожиданный ход: сдать Арцах Азербайджану, о чем и сообщает в письме Столтенбергу:
Уважаемый господин Столтенберг,
Считаю необходимым выразить Вам искреннюю признательность за активное участие в судьбе Армении и оказываемую помощь в решении проблем, препятствующих расширению сотрудничества с НАТО. Понимая Вашу глубокую озабоченность ролью Армении в обеспечении безопасности в регионе, спешу сообщить, что достигнутые нами ранее договоренности, приверженность которым Вы подтвердили при личной встрече в январе текущего года, с нашей стороны близки к выполнению. Главное препятствие на пути сближения Армении с НАТО - присутствие армянских войск на спорных с Азербайджаном территориях - будет устранено в течение года.
В рамках разработанного плана по выводу подразделений вооруженных сил Армении из зоны конфликта и передаче контроля над спорными территориями азербайджанской стороне будет предложено вынести на всенародный референдум вопрос о целесообразности дальнейшей поддержки Ереваном Нагорного Карабаха. Данная инициатива, несомненно, вызовет негативную реакцию большей части граждан республики, а специально подготовленные группы, находящиеся под нашим контролем, спровоцируют акции протеста, чтобы обеспечить видимость дестабилизации внутриполитической ситуации и создать убедительный предлог для передислокации вглубь страны находящихся в Нагорном Карабахе армейских подразделений.
В свою очередь, прошу Вашего содействия в обеспечении Азербайджаном взятых на себя обязательств, согласно которым контроль с его стороны будет восстановлен строго над 50 процентам территории Нагорного Карабаха. При этом подтверждаю согласие руководства Армении на то, чтобы остальная часть Нагорного Карабаха стала нейтральной буферной зоной с возможностью получения автономного статуса. Также рассчитываю на контроль с Вашей стороны за действиями Азербайджана с целью недопущения нарушения имеющихся договоренностей.
Надеюсь, что взаимовыгодное соблюдение интересов способствует развитию сотрудничества между НАТО и Арменией, а также гарантирует мир и стабильность во всем регионе Южного Кавказа.
Таким хитрым способом Пашинян планирует предотвратить заговор, устроив заговорщикам из Нагорного Карабаха такую жизнь, что им будет не до свержения руководства Армении. Азербайджан же, судя по форумам, уже ликует по этому поводу.
Принимая такое решение, Пашинян, очевидно, выполнил основную задачу, поставленную перед ним еще год назад кураторами, приведшими его к руководству Арменией, убрав все препоны на пути страны в военный блок. Только реализация задуманного обеспечит дальнейшую поддержку его политики со стороны Запада и гарантирует сохранение власти.
Появление письма Столтенбергу в открытом доступе свидетельствует о том, что Пашинян оказался в цугцванге, а в его ближайшем окружении растет недовольство его политикой. Если Арцах будет сдан Азербайджану, то Пашиняну грозит волна народного гнева, когда никакая Америка ему может не помочь. Народ Армении прощает многое, но когда речь идет о предательстве Нагорного Карабаха, он никому спуску не даст. Если же Пашинян откажется от своего плана по передаче Арцаха Азербайджану, то он будет смещен заговорщиками из Нагорного Карабаха или его американскими кураторами, если они решат, что Пашинян более не в состоянии решать поставленные перед ним задачи. В любом случае, Пашинян близок к потере власти. Новая революция в Армении неизбежна.
Комментарии, по рейтингу, по дате