Байтурсынова, делаем ставки!

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Гость 12 Июля 2019 в 12:50:27
Комментарии, по рейтингу, по дате
KapitanNemo 12.07.2019 в 13:15:04 # 726543
Скорее всего будут расширять.
Снова бордюры, тротуар и асфальт.
Цитата: KapitanNemo от 12.07.2019 07:15:04
Трубы может не будут трогать.
Скорее всего будут расширять.
Снова бордюры, тротуар и асфальт.
Трубы может не будут трогать.
Скорее всего будут расширять.
Снова бордюры, тротуар и асфальт.
Согласен, трубы там два года назад меняли. Перекапывать не будут, а вот расширение в районе "Спортивного и Студ.городка" было бы отлично.
От таукехана до иляева трубы еще советские лежат.