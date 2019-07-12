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Байтурсынова, делаем ставки!
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Гость 12 Июля 2019 в 12:50:27
Байтурсынова снова перекопали! Хочу поспорить! Уложат новый асфальт, а потом перекопают из-за труб



Комментарии, по рейтингу, по дате
  KapitanNemo 12.07.2019 в 13:15:04   # 726543
Трубы может не будут трогать.
Скорее всего будут расширять.
Снова бордюры, тротуар и асфальт.
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  Absolute 12.07.2019 в 13:28:38   # 726545
Цитата: KapitanNemo от 12.07.2019 07:15:04
Трубы может не будут трогать.
Скорее всего будут расширять.
Снова бордюры, тротуар и асфальт.

Согласен, трубы там два года назад меняли. Перекапывать не будут, а вот расширение в районе "Спортивного и Студ.городка" было бы отлично.
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  Alexiss 12.07.2019 в 13:34:08   # 726548
А вы видели спуск с тротуара возле Риксоса? Молодые с трудом заходят
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  acid 12.07.2019 в 13:38:19   # 726549
перекопают как пить дать. Меняли там кусками.
От таукехана до иляева трубы еще советские лежат.
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