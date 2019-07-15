Вопросов больше чем ответов

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danilov 15 Июля 2019 в 17:38:19
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  Zoggyla 15.07.2019 в 18:12:23   # 726725
Не люблю я этих любопытных блогеров. Все в одну кучу свалят.
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  Оранжевый 15.07.2019 в 21:05:41   # 726730
воры
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  Zoggyla 15.07.2019 в 21:22:57   # 726731
Кстати не в тему , но актуально, жалобы на отключения ЭЭ с Алматы, а вот у нас за последние 2 недели потребители страдают регулярно по принципу рэндом. Причина? Отважное поведение ворон, бросаются грудью на высоковольтные сети. Прям эпопея какая-то! За две недели на одном и том же трансформаторе сгорели две вороны.Горят на разъединителях подстанций. Жара. У них походу крышняк сносит напрочь!
PC. Обычно такие клизмы в мае, а тут в июле. Трэш.
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  Ал 15.07.2019 в 23:38:29   # 726734
Цитата: Zoggyla от 15.07.2019 15:22:57
Quote:
Недолго мучилась старушка ворона
В высоковольтных проводах,
Ее обугленная тушка
На птичек наводила страх.


Quote:
Из песни слова не выкинешь...


Хорошо, что у нас аистов не бывает. Или бывают?


Какая "птичка" для снятия стресса...
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  Ал 16.07.2019 в 00:17:31   # 726736
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  Ал 16.07.2019 в 00:53:53   # 726740
Цитата: Zoggyla от 15.07.2019 15:22:57
Кстати не в тему, но актуально, жалобы на отключения ЭЭ с Алматы
Как сообщают, проблема связана с ТЭЦ-2 АО «АлЭС»...

К дополнительному сожалению о проблеме, фильтр титуса ни одну ссылку с информацией о аварийной ситуации не пропускает...
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