Вопросов больше чем ответов

Комментарии, по рейтингу, по дате
PC. Обычно такие клизмы в мае, а тут в июле. Трэш.
Цитата: Zoggyla от 15.07.2019 15:22:57Quote:
Недолго мучилась
старушка ворона
В высоковольтных проводах,
Ее обугленная тушка
На птичек наводила страх.
В высоковольтных проводах,
Ее обугленная тушка
На птичек наводила страх.
Quote:
Из песни слова не выкинешь...
Хорошо, что у нас аистов не бывает. Или бывают?
Какая "птичка" для снятия стресса...
Цитата: Zoggyla от 15.07.2019 15:22:57Как сообщают, проблема связана с ТЭЦ-2 АО «АлЭС»...
Кстати не в тему, но актуально, жалобы на отключения ЭЭ с Алматы
Кстати не в тему, но актуально, жалобы на отключения ЭЭ с Алматы
К дополнительному сожалению о проблеме, фильтр титуса ни одну ссылку с информацией о аварийной ситуации не пропускает...