Что делать с дебоширом

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odysssey 16 Июля 2019 в 11:25:50
По сути со стороны полиции это бездействие и другая статья в их сторону. НУ а что им делать? Пару раз забирали и через какие то пару часов отпускали.
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 16.07.2019 в 12:16:35 # 726755
А вобще мы такие вопросы решали по другому... Пару раз проснется под забором разукрашеный, потом думать начнет. Пока не начнет так и будет синим ходить.
Обычно пару раз хватает.
Человек такая скотина когда перед рожой реальные пи*ды вырисовываются он по другому себя ведет. Не понял? Лови в табло!
Поверьте поймет. Если конечно есть кому втащить. Для этого двор дружный Нужен.
А так можно аккуратно за угол отвести желательно с пацанами и объяснить популярно что так вести себя нельзя.
Ну а пока вы сидите и смотрите на это все, то он как бы правду кричит... Терпеть, не значит в полицию жаловаться)))
Насчет пид**асов не знаю:-)
Но терпеть такую вонь во дворе точно не стану. Слава богу все вроде в адеквате. Однажды только был сыр бор. Сосед напился и погнал. В итоге побуцкались немного. Все бы ничего, если бы он на моего отца не попер. Вроде ровесник а с отцом в неуважительной форме общается. Не пойдет.
В общем прощения он до сих пор не просил. Но и пить перестал во дворе :-)
Не умеешь пить - не пей. Все равно пьешь - получи по морде :-)
Милейший, бить гражданина, нарушающего Ваш покой, решение довольно таки спорное, ибо сей индивид, после того как проспится, приведёт себя в порядок и помчится фиксировать побои, а после в полицию, писать на Вас заявление. К сожалению, в данной ситуации, Вы переходите из разряда потерпевшего, в разряд гражданина преступившего закон. Конечно, не каждый побитый буян обратится к правоохранителям, однако мой опыт говорит об обратном.
Что делать с такими "соседями"? Честно, на ум не приходит ни чего, кроме того, что предложил alpha_portal, но по тихому, без свидетелей, чтобы даже он не понял кто его оприходовал и как он на пару месяцев оказался на постельном режиме.
Если нет желания писать заявление - тогда так, как alpha_portal изложил.
Других вариантов нет.
По первому методу я утихомирил соседа, любившего пьяным ночью музыку послушать.
Единственно - предварительно я его поймал трезвого и честно предупредил о своих намерениях.