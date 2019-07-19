Помощь или мошенничество.
Гость 19 Июля 2019 в 11:46:01
Давно не был в городе, решил просто прогуляться по центру. Буквально месяц назад. Начиная с парка, от 8 школы к цуму. Вы не представляете сколько подошло ко мне молодых людей, подростков, с пластиковым контейнером для сбора фин. средств в помощь больным детям. То что это фэйк, не люблю такие слова, обман по простому, я понял не сразу. Сперва подошла девочка с парнем лет 16. Показалось странным. Но потом, когда там же, спустя буквально пару минут с теми же целями подошли молодые люди уже в количестве 4 человек, причем ведущие себя весьма наглым образом и приставая к гражданам с целью пожертвования денежными средствами. Я думаю суть моей выкладки данной информации ясна. Уверен что у нас есть фонды различной взаимопомощи, но, не уверен что они работают по принципу " позолоти ручку".
Уважаемые граждане нашего любимого города, если вы хотите сделать пожертвование и, не важно сколько оно стоит, даже 1 тг., подумайте, кому то оно реально спасет жизнь, а кто-то, на доверчивости хочет заработать, вовлекая в свои аферы наших несовершеннолетних детей, обещая лёгкий заработок.