 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Блоги
Откуда воду пьёте?
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 19 Июля 2019 в 15:04:44
Комментарии, по рейтингу, по дате
  M54 19.07.2019 в 17:06:21   # 727002
Поставил около полу года назад фильтр для воды от известной российской фирмы,тройная фильтрация и четвертый минерализатор, до сих пор не нарадуюсь, покупал за 65, ставил сам.
Кто то против этих фильтров, якобы что вода из них мертвая, без полезных свойств.
А кто то за то что полезные вещества надо получать из еды/фруктов/овощей а не из воды.
поощрить | покарать
  Aлекс 19.07.2019 в 17:30:38   # 727003
Цитата: M54 от 19.07.2019 11:06:21
Поставил около полу года назад фильтр для воды от известной российской фирмы,тройная фильтрация и четвертый минерализатор, до сих пор не нарадуюсь, покупал за 65, ставил сам.
Кто то против этих фильтров, якобы что вода из них мертвая, без полезных свойств.
А кто то за то что полезные вещества надо получать из еды/фруктов/овощей а не из воды.
какая модель, если не секрет? расходники сколько стоят?
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь