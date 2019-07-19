Откуда воду пьёте?

Комментарии, по рейтингу, по дате
Кто то против этих фильтров, якобы что вода из них мертвая, без полезных свойств.
А кто то за то что полезные вещества надо получать из еды/фруктов/овощей а не из воды.
Цитата: M54 от 19.07.2019 11:06:21какая модель, если не секрет? расходники сколько стоят?
Поставил около полу года назад фильтр для воды от известной российской фирмы,тройная фильтрация и четвертый минерализатор, до сих пор не нарадуюсь, покупал за 65, ставил сам.
Кто то против этих фильтров, якобы что вода из них мертвая, без полезных свойств.
А кто то за то что полезные вещества надо получать из еды/фруктов/овощей а не из воды.
Поставил около полу года назад фильтр для воды от известной российской фирмы,тройная фильтрация и четвертый минерализатор, до сих пор не нарадуюсь, покупал за 65, ставил сам.
Кто то против этих фильтров, якобы что вода из них мертвая, без полезных свойств.
А кто то за то что полезные вещества надо получать из еды/фруктов/овощей а не из воды.