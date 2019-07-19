Откуда воду пьёте?

Поставил около полу года назад фильтр для воды от известной российской фирмы,тройная фильтрация и четвертый минерализатор, до сих пор не нарадуюсь, покупал за 65, ставил сам.Кто то против этих фильтров, якобы что вода из них мертвая, без полезных свойств.А кто то за то что полезные вещества надо получать из еды/фруктов/овощей а не из воды.