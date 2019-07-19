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Жара. Поделитесь маршрутами
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Сила 19 Июля 2019 в 20:40:23
Куда в Шымкенте не далеко ну в пределах 40-60 км. от города можно понырять, искупаться, желательно чтобы деревьев было по более. Озёра какие нибудь места нормальные. Сам если и ездил отдыхать то за пределы Казахстана xD,а в своем городе толком и не знаю куда. Жара пипец, хочется поплавать на природе. Хотел в горы сораваться в Сайрам су но чет плавать там особо не очень то и тепло. Советуйте, выкладывайте маршруты. Буду благодарен!
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  Konstant 20.07.2019 в 11:56:54   # 727038
стограмм klad13.kz там посмотрите
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  Пришелец 20.07.2019 в 14:01:34   # 727040
самое оптимальное это иссыкуль.. Где купаться в районе 60км непредставляю. раньше да можно было. а сейчас если вода есть то поколено в грязи. рядом вверх по течению стоят коровы моют машины. воды в речках маловато. Где почище там стоит шлагбаум и сидит хозяин моя земля
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  DITRX 20.07.2019 в 14:06:02   # 727041
Вчера был в шардаре. На халатом пляже хотя и долековато но море теплое до ночи плавали.
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  Zhycie est 20.07.2019 в 14:18:25   # 727042
Ээ, Николаевское есть, но там илистое дно.
Балыкты- холодное, но симпатично. Дно опять таки илистое, но вода чистая
Боролдай. Но и там жара стоит.
Михайловское- муть.
Если вы взрослый человек, то Сайрам су оптимально. Не понырять, но покупаться самое то. С перерывом в воду заходить, и все. А так- красота, нигде не будет так прохладно и при этом солнечно.
Сами 5 дней купались вот только что.
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