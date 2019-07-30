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Ставки по Байтурсынова сыграли!!!
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danilov 30 Июля 2019 в 22:45:34
Не думал что так быстро.
Новый Асфальт ровно сутки пролежал.
https://titus.kz/?previd=105709

Комментарии, по рейтингу, по дате
  строитель 30.07.2019 в 23:33:43   # 727718
Хозяина нет у города вот всем и похуй
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