Арысь. Денег нет.

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Цитата: jumanjiqz от 02.08.2019 07:34:24
Он че, хочет чтобы полный капитальный ремонт многоэтажки за полтора месяца закончилось, быстро только в кино бывает!?!?
Он че, хочет чтобы полный капитальный ремонт многоэтажки за полтора месяца закончилось, быстро только в кино бывает!?!?
если захотеть можно сделать, вопрос в другом, деньги есть на ремонт или они только на бумаге?!!
Цитата: jumanjiqz от 02.08.2019 07:34:24
Он че, хочет чтобы полный капитальный ремонт многоэтажки за полтора месяца закончилось, быстро только в кино бывает!?!?
Он че, хочет чтобы полный капитальный ремонт многоэтажки за полтора месяца закончилось, быстро только в кино бывает!?!?
Не он этого хочет, чинуши так хотят и утверждают.