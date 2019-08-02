 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Блоги
Арысь. Денег нет.
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 02 Августа 2019 в 12:55:30
Комментарии, по рейтингу, по дате
  jumanjiqz 02.08.2019 в 13:34:24   # 727982
Он че, хочет чтобы полный капитальный ремонт многоэтажки за полтора месяца закончилось, быстро только в кино бывает!?!?
поощрить (2) | покарать
  shlenchak 02.08.2019 в 13:54:35   # 727986
Цитата: jumanjiqz от 02.08.2019 07:34:24
Он че, хочет чтобы полный капитальный ремонт многоэтажки за полтора месяца закончилось, быстро только в кино бывает!?!?

если захотеть можно сделать, вопрос в другом, деньги есть на ремонт или они только на бумаге?!!
поощрить (1) | покарать
  irishman 02.08.2019 в 16:34:42   # 727991
и обязательно надо плюнуть!
поощрить (1) | покарать
  Che 02.08.2019 в 17:17:08   # 727993
Цитата: jumanjiqz от 02.08.2019 07:34:24
Он че, хочет чтобы полный капитальный ремонт многоэтажки за полтора месяца закончилось, быстро только в кино бывает!?!?


Не он этого хочет, чинуши так хотят и утверждают.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь