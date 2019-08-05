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Мысли вслух из IT-столицы
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Гость 05 Августа 2019 в 10:51:47
Совсем недавно узнал, что у нас больше года есть управление цифровизации (как звучит то) с руководителем, которое бесцеремонно предлагает поверить
в превращение Шымкента в "ойти" столицу)

(тут сразу вспомнился Лас-Вегас Габбидулы)

https://otyrar.kz/2019/07/shymkent-it-stolitsa-kazahstana-prishlo-vremya-v-eto-poverit/

https://otyrar.kz/2019/07/mobilnoe-prilozhenie-2gis-teper-pokazyvaet-gde-nahodyatsya-avtobusy-i-marshrutki/

https://otyrar.kz/2019/07/transport-shymkenta-v-pryamom-efire-2gis-nachal-pokazyvat-dvizhenie-avtobusov/

Конечно мониторинг наших лучших автобусов это очень удобно и хорошо, но зачем целую неделю говорить о том что реально не работает, даже по отзывам в инстаграмме понятно что не все так гладко.

О чем успел написать отырар

https://otyrar.kz/2019/08/prilozhenie-dlya-otslezhivaniya-transporta-v-shymkente-daet-sboi/

Назревает справедливый вопрос неужели целое управление круглый год занималось такой важной задачей и не могло протестировать нормально всё, или это такой способ пропиарится и оправдать свое существование?

Ну почему у нас всегда так?
Рапортуют и все на этом заканчивается.
Или вспомним хотя бы тот же бесплатный вайфай в зеленых автобусах, где он?
Как с таким бороться?
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dron2191 05.08.2019 в 11:18:29   # 728057
Освоить бюджет, вовремя отчитаться и забыть, вот она карусель чиновника. Бороться , ну для начала ходить на выборы.
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  Оранжевый 05.08.2019 в 21:22:02   # 728088
страна воров и мошенников
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  Walter 05.08.2019 в 23:50:39   # 728096
Госслужба предпринимательством заниматься не должна. Г.с. должна создавать для этого условия.
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