Мысли вслух из IT-столицы

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РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН от 25000 дог.

Врач невролог, иглотерапевт, су-джок терапевт, мануальный терапевт. дог.

Попугаи от ZooMAG 1300

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MOLTEN Волейбольный мяч г.Шымкент 4500тг

Мяч футбольный Star Dragon г.Шымкент 10000тг

Гантели разборные 15кг+15кг г.Шымкент 24000тг

Файтбол тренажер (Fight ball) г.Шымкент 1800тг

Жгут борцовский г.Шымкент 700тг/метр

Бейсбольная бита г.Шымкент 3600тг