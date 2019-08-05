Мысли вслух из IT-столицы

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Гость 05 Августа 2019 в 10:51:47
в превращение Шымкента в "ойти" столицу)
(тут сразу вспомнился Лас-Вегас Габбидулы)
https://otyrar.kz/2019/07/shymkent-it-stolitsa-kazahstana-prishlo-vremya-v-eto-poverit/
https://otyrar.kz/2019/07/mobilnoe-prilozhenie-2gis-teper-pokazyvaet-gde-nahodyatsya-avtobusy-i-marshrutki/
https://otyrar.kz/2019/07/transport-shymkenta-v-pryamom-efire-2gis-nachal-pokazyvat-dvizhenie-avtobusov/
Конечно мониторинг наших лучших автобусов это очень удобно и хорошо, но зачем целую неделю говорить о том что реально не работает, даже по отзывам в инстаграмме понятно что не все так гладко.
О чем успел написать отырар
https://otyrar.kz/2019/08/prilozhenie-dlya-otslezhivaniya-transporta-v-shymkente-daet-sboi/
Назревает справедливый вопрос неужели целое управление круглый год занималось такой важной задачей и не могло протестировать нормально всё, или это такой способ пропиарится и оправдать свое существование?
Ну почему у нас всегда так?
Рапортуют и все на этом заканчивается.
Или вспомним хотя бы тот же бесплатный вайфай в зеленых автобусах, где он?
Как с таким бороться?
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