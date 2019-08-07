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Такого барана я ещё не видел
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danilov 07 Августа 2019 в 14:31:53

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  Aлекс 07.08.2019 в 15:26:15   # 728231
Бараны на покатушках
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  Маке0912 07.08.2019 в 16:07:08   # 728233
Жирный баран, раз такую тачку имеет.
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  Zoggyla 07.08.2019 в 16:44:10   # 728240
Элитный какой-то.
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  Даун 07.08.2019 в 17:19:44   # 728242
На курбанайт едит
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  Pole13 07.08.2019 в 20:42:48   # 728258
У дядьки "золотые руки", такую самоделку собрал
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