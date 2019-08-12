Прописку проверять будут?

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danilov 12 Августа 2019 в 11:43:59

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  shy_ric 12.08.2019 в 11:46:46   # 728642
интересно, а можно ли аФтара сего банера привлечь за мошенничество
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  M54 12.08.2019 в 12:29:55   # 728645
Возьмут в мусорке использованную туалетную бумагу, и будут стутачться в двери квартир соседних домов, скажут спускайте штаны или дайте использованную бумагу, будем сверять/нюхать
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  KAN13 12.08.2019 в 13:53:37   # 728649
Цитата: shy_ric от 12.08.2019 05:46:46
интересно, а можно ли аФтара сего банера привлечь за мошенничество


Проще этого "аФтара" НАХ послать , а он пусть попробует применить эту статью , вот тогда можно будет ему и одно место разлохматить .
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  Pole13 12.08.2019 в 16:03:46   # 728667
Обидно же тем кто платит за мусор, когда жил в частном секторе, мусоровоз забирал мусор максимум у 10 домов на целой улице. Остальные хитрожопые вывозили мусор к ближайшей мусорке в этажках.
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  AleksX 12.08.2019 в 16:14:04   # 728669
Не понимаю негатива комментаторов - в чем проблема? Вывоз мусора это услуга не бесплатная. Ее оплачивают жильцы. За других в наше капиталистическое время платить никто не хочет.
Плюс проблема в том, что когда начинают с частного сектора тащить в контейнеры мусор - они быстро переполнятся, и мусор валяется возле контейнеров - мухи, вонь, собаки пакеты растаскивают по двору.
Люди устали жить в сраче - что в этом плохого то?

Цитата: KAN13 от 12.08.2019 07:53:37
Цитата: shy_ric от 12.08.2019 05:46:46
интересно, а можно ли аФтара сего банера привлечь за мошенничество


Проще этого "аФтара" НАХ послать , а он пусть попробует применить эту статью , вот тогда можно будет ему и одно место разлохматить .

Автор я думаю ничего сам применять не будет - это уже работа участкового, по заявлению автора.
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  shy_ric 12.08.2019 в 16:39:54   # 728673
Цитата: AleksX от 12.08.2019 10:14:04
это уже работа участкового, по заявлению автора.

И что участковый сделает?
За вывоз мусора я плачу, есть квитанция, а то куда я этот мусор, в какой бак скину - это я уже сам решу, как мне удобно)) Главное, что не как многие - рядом или мимо бака...
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  КЕДЫ 12.08.2019 в 16:43:03   # 728674
Вообще это какой то чимкентский феномен с мусором. Насколько в рф люди грязнули, но такой ерунды не встречал ни в столице ни на периферии.
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