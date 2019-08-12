Прописку проверять будут?

Цитата: shy_ric от

интересно, а можно ли аФтара сего банера привлечь за мошенничество интересно, а можно ли аФтара сего банера привлечь за мошенничество

Проще этого "аФтара" НАХ послать , а он пусть попробует применить эту статью , вот тогда можно будет ему и одно место разлохматить .