Прописку проверять будут?

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danilov 12 Августа 2019 в 11:43:59
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: shy_ric от 12.08.2019 05:46:46
интересно, а можно ли аФтара сего банера привлечь за мошенничество
интересно, а можно ли аФтара сего банера привлечь за мошенничество
Проще этого "аФтара" НАХ послать , а он пусть попробует применить эту статью , вот тогда можно будет ему и одно место разлохматить .
Плюс проблема в том, что когда начинают с частного сектора тащить в контейнеры мусор - они быстро переполнятся, и мусор валяется возле контейнеров - мухи, вонь, собаки пакеты растаскивают по двору.
Люди устали жить в сраче - что в этом плохого то?
Цитата: KAN13 от 12.08.2019 07:53:37
Проще этого "аФтара" НАХ послать , а он пусть попробует применить эту статью , вот тогда можно будет ему и одно место разлохматить .
Цитата: shy_ric от 12.08.2019 05:46:46
интересно, а можно ли аФтара сего банера привлечь за мошенничество
интересно, а можно ли аФтара сего банера привлечь за мошенничество
Проще этого "аФтара" НАХ послать , а он пусть попробует применить эту статью , вот тогда можно будет ему и одно место разлохматить .
Автор я думаю ничего сам применять не будет - это уже работа участкового, по заявлению автора.
Цитата: AleksX от 12.08.2019 10:14:04
это уже работа участкового, по заявлению автора.
это уже работа участкового, по заявлению автора.
И что участковый сделает?
За вывоз мусора я плачу, есть квитанция, а то куда я этот мусор, в какой бак скину - это я уже сам решу, как мне удобно)) Главное, что не как многие - рядом или мимо бака...