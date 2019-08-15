Кто в Шымкенте сможет сделать такие перегородки?

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danilov 15 Августа 2019 в 10:46:52
Комментарии, по рейтингу, по дате
https://ibb.co/NnvPbFh
Заказывал в Алмате. минус у раздвижных в том, что крепление потолочное, а низ никак не закреплен, поэтому двери болтаются
Цитата: ss720 от 15.08.2019 05:41:08
оригинально...., но зачем?
оригинально...., но зачем?
Света в скворечнике больше и для студии в самый раз.
Цитата: Рамзес от 15.08.2019 05:59:27
Света в скворечнике больше и для студии в самый раз.
Цитата: ss720 от 15.08.2019 05:41:08
оригинально...., но зачем?
оригинально...., но зачем?
Света в скворечнике больше и для студии в самый раз.
Это понятно, для освещения, особенно где в переделанных комнатах окон нет, но вот зачем перегородка балкону, если в тишине за ним хотят посидеть, то вроде звук он не изолирует?!
Звук не держит, температуру не держит, грязный воздух из соседних помещений не держит !!!
Есть такое решение у schuco но это не для чимкентских карманов