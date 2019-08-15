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Кто в Шымкенте сможет сделать такие перегородки?
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danilov 15 Августа 2019 в 10:46:52










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  AVConst 15.08.2019 в 11:21:52   # 728897
https://ibb.co/KVxKjtp
https://ibb.co/NnvPbFh
Заказывал в Алмате. минус у раздвижных в том, что крепление потолочное, а низ никак не закреплен, поэтому двери болтаются
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  ss720 15.08.2019 в 11:41:08   # 728899
оригинально...., но зачем?
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  TeXaS KZ 15.08.2019 в 11:58:28   # 728900
В Шымкенте профиля такого нет. Если профиль найти собрать не проблема. и раздвижная серия очень дорогая.ЕгеШымкент собирает из алюминия профиля Голд. но он толще
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  Рамзес 15.08.2019 в 11:59:27   # 728901
Цитата: ss720 от 15.08.2019 05:41:08
оригинально...., но зачем?

Света в скворечнике больше и для студии в самый раз.
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  jumanjiqz 15.08.2019 в 12:10:22   # 728902
Цитата: Рамзес от 15.08.2019 05:59:27
Цитата: ss720 от 15.08.2019 05:41:08
оригинально...., но зачем?

Света в скворечнике больше и для студии в самый раз.

Это понятно, для освещения, особенно где в переделанных комнатах окон нет, но вот зачем перегородка балкону, если в тишине за ним хотят посидеть, то вроде звук он не изолирует?!
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  DITRX 15.08.2019 в 12:14:32   # 728903
о боже мы придумали дверь
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  строитель 15.08.2019 в 14:23:21   # 728912
Действительно, НАХУЯ???
Звук не держит, температуру не держит, грязный воздух из соседних помещений не держит !!!
Есть такое решение у schuco но это не для чимкентских карманов

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