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Про газовиков
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Гость 15 Августа 2019 в 20:39:42
В продолжении это темы https://titus.kz/?previd=97507
Реально на пустом месте грузят на деньги.

Перестал пропускать газ счетчик (т.е. горит газ, раз и потух). Вообщем какой-то клапан пропускал в нем газ временами. Вызвали, они сняли счетчик, опломбировали вентиль, все как положено. Естественно газовые счетчики не разборные, счетчик признали непригодным. Сразу продали новый, приехали поставили, норм. И тут штраф лепят на 69 000, кто сталкивался? Поделитесь опытом... Реально каждый из Вас у кого вылетит газовый счетчик попадает на штраф, 6 месяцев, по тарифу в зависимости что у Вас установлено, газ плита, колонка, газ котел и тп и кол-во прописанных человек. И оспаривать только через суд. Это ......ненормально?
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  bIP6bIC 16.08.2019 в 09:26:17   # 728958
Насчет газа не скажу, а с неисправным электрическим счетчиком то же самое, насчитывают по примерно такой же схеме.
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  shy_ric 16.08.2019 в 09:51:47   # 728959
если по логике, то они могут пересчитать ТОЛЬКО последний месяц, ведь до этого показания были верные. Но у нас все через ж....
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  bIP6bIC 16.08.2019 в 10:22:38   # 728961
Кто нам эти счетчики продает? Монополист. Кто дает гарантию? Монополист. Где они стоят? В подьезде по требованию монополиста. Кто за ними смотрит, снимает показания? Монополист. По логике вещей абонент должен лишь платить за показания, все остальное-проблемы монополиста.
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  shaman 16.08.2019 в 12:02:10   # 728965
С.ки газовики ох..ие. При получении уведомления о сроке поверке счетчика надо вызвать на дом, там дальше можно договориться. А если нести в лабораторию КазТрахгаза, то точно выйдет не исправным, потом замена на новый, далее штрафы
Там телефон на квитке вызов на дом, звонишь им, а они типа сейчас выездной проверки нет, надо вести в лабораторию. Не ведитесь на эту х..ню
Найдите сотовый телефон проверяющих и вызывайте на дом, им легко выдать справку о годности, справку сдаете в Казтрахгаз
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  alpha_portal 16.08.2019 в 12:04:05   # 728966
Цитата: bIP6bIC от 16.08.2019 04:22:38
Кто нам эти счетчики продает? Монополист. Кто дает гарантию? Монополист. Где они стоят? В подьезде по требованию монополиста. Кто за ними смотрит, снимает показания? Монополист. По логике вещей абонент должен лишь платить за показания, все остальное-проблемы монополиста.

В подъездах они стаят далеко не у всех.
Кто кому должен у нас в государстве думаю нет смысла объяснять.
Мы просто народ над которым можно измываться как угодно. Мы же терпеливый народ. Все стерпим.
Идите в суд что я могу сказать. Нанимайте хорошего адвоката и в суд.
Уж не знаю и не помню таких случаев. Подсказать даже не чего.
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  Platon 16.08.2019 в 16:45:38   # 728986
Эта контора просто а...я, приходят квитанции три месяца подряд, с нулевыми показателями, тариф прежний, а сумма к оплате в 2 раза больше, начинаю разбираться , оказывается уже 3 месяца как закончилась поверка счетчика... конечно сам не доглядел, но контролер исправно записывал показания, неужели нельзя сказать? А вот было бы людей меньше в кв. прописано, уверен совсем другая ситуация бы вылезла. Общем как дышло, куда нагнули там и вышло!
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  iUDA 16.08.2019 в 17:36:23   # 728988
Просто квитанцию со штрафом принесли? Или дали ещё какой нибудь документ, в котором написано, на основании какого закона и пункта в нем начислен штраф? Нужно посмотреть документ. Пыль раньше времени не подымать, чтобы не было фальсификации с их стороны, а собрать побольше доказательств и писать или звонить в профильное министерство.
Я так вопрос с налоговой решил месяц назад. Собрал бумажки, распечатки с егов, что долгов перед бюджетом у меня нет и позвонил на короткий номер с сайта комитета государственных доходов. С нашей налоговой сами позвонили. И на следующий день все счета разблокировали.
Уверен, что в Вашем конкретном случае без косяков с их стороны тоже не обошлось. Штраф они выписать право имеют, но оставлять без газа абонента, который не признает свою вину и его вина не доказана в суде- права не имеют.
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