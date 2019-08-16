Про газовиков

Кто нам эти счетчики продает? Монополист. Кто дает гарантию? Монополист. Где они стоят? В подьезде по требованию монополиста. Кто за ними смотрит, снимает показания? Монополист. По логике вещей абонент должен лишь платить за показания, все остальное-проблемы монополиста.