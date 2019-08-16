Про газовиков

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Гость 15 Августа 2019 в 20:39:42
Реально на пустом месте грузят на деньги.
Перестал пропускать газ счетчик (т.е. горит газ, раз и потух). Вообщем какой-то клапан пропускал в нем газ временами. Вызвали, они сняли счетчик, опломбировали вентиль, все как положено. Естественно газовые счетчики не разборные, счетчик признали непригодным. Сразу продали новый, приехали поставили, норм. И тут штраф лепят на 69 000, кто сталкивался? Поделитесь опытом... Реально каждый из Вас у кого вылетит газовый счетчик попадает на штраф, 6 месяцев, по тарифу в зависимости что у Вас установлено, газ плита, колонка, газ котел и тп и кол-во прописанных человек. И оспаривать только через суд. Это ......ненормально?
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Там телефон на квитке вызов на дом, звонишь им, а они типа сейчас выездной проверки нет, надо вести в лабораторию. Не ведитесь на эту х..ню
Найдите сотовый телефон проверяющих и вызывайте на дом, им легко выдать справку о годности, справку сдаете в Казтрахгаз
alpha_portal 16.08.2019 в 12:04:05 # 728966
Цитата: bIP6bIC от 16.08.2019 04:22:38
Кто нам эти счетчики продает? Монополист. Кто дает гарантию? Монополист. Где они стоят? В подьезде по требованию монополиста. Кто за ними смотрит, снимает показания? Монополист. По логике вещей абонент должен лишь платить за показания, все остальное-проблемы монополиста.
Кто нам эти счетчики продает? Монополист. Кто дает гарантию? Монополист. Где они стоят? В подьезде по требованию монополиста. Кто за ними смотрит, снимает показания? Монополист. По логике вещей абонент должен лишь платить за показания, все остальное-проблемы монополиста.
В подъездах они стаят далеко не у всех.
Кто кому должен у нас в государстве думаю нет смысла объяснять.
Мы просто народ над которым можно измываться как угодно. Мы же терпеливый народ. Все стерпим.
Идите в суд что я могу сказать. Нанимайте хорошего адвоката и в суд.
Уж не знаю и не помню таких случаев. Подсказать даже не чего.
Я так вопрос с налоговой решил месяц назад. Собрал бумажки, распечатки с егов, что долгов перед бюджетом у меня нет и позвонил на короткий номер с сайта комитета государственных доходов. С нашей налоговой сами позвонили. И на следующий день все счета разблокировали.
Уверен, что в Вашем конкретном случае без косяков с их стороны тоже не обошлось. Штраф они выписать право имеют, но оставлять без газа абонента, который не признает свою вину и его вина не доказана в суде- права не имеют.