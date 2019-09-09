 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Блоги
Про то как Ерла искры пускал
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Yerla 09 Сентября 2019 в 11:01:19
пошел Ерла сдавать очередной объект .. перед сдачей как обычно запилив полную проверку всего .. лично так сказать ..

Отправил г*ндона обесточить все оборудование и шоб он стоял там на месте охраняя от других гандонов чтобы те не врубили (таблички "не включать, работают люди" .. них*я не помогают) .. далбаебов нынче дахрена ..

В общем полез Ерла .. .. хорошо шо перчатках .. очках и т.д. ..

пиздес .. давненько Ерла таких красивых искр и огня не видел ..



А вот и фото .. отличные плоскогубцы однако .. они мля у меня ажна приклеились в месте замыкания .. но мля пластмаска не поплавилась ..

Гандон естественно был бит руками и ногами .. ну и уволен ..

К чему пост .. да прост .. напоминание .. шо низя верить никому ..

Канеш не было умысла .. но мля вырубить все и тупо проябать один из выключателей .. это халатность ..
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Даун 09.09.2019 в 16:00:48   # 730706
Действительно пипец
поощрить | покарать
  Epihot 09.09.2019 в 16:29:50   # 730710
Хорошо, что все хорошо.
поощрить (1) | покарать
  Рамзес 09.09.2019 в 16:31:11   # 730711
Нда братан повезло,а если бы что то повыше по напряге -могло и дугой...
поощрить | покарать
  doodles 09.09.2019 в 16:37:11   # 730713
А где фото то?
поощрить | покарать
  bolatbol 09.09.2019 в 17:06:57   # 730714
А технические мероприятия, не слышали? Отключение, заземление, проверка напряжения, вывешивание табличек, ограждение, принятие мер к невключению. Это должен знать и соблюдать каждый монтажник и энергетик
поощрить | покарать
  Yerla 09.09.2019 в 17:26:04   # 730718
гыыы .. канеш все ент было .. с моей стороны одЫн электрик-******* и со стороны заказчика еще два ****** .. типа все ок .. все мероприятие проделаны .. .. вот и Ерла сунулся смело ..
поощрить | покарать
  arhar 09.09.2019 в 17:54:24   # 730721
потому, что пассатижи китайские
поощрить | покарать
  southman33 09.09.2019 в 17:58:18   # 730722
Такие вещи лучше делать самому. Сам отключил, и только после этого полез.. С нормальными рабочими сейчас туго. Их уже нету, они уже свалили за рубеж.
поощрить (1) | покарать
  SPYKER X 09.09.2019 в 18:04:31   # 730723
Я бы пока сам всё не проверил, хрен бы полез... В таких вещах нельзя никому доверять...
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь