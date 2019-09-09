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Про то как Ерла искры пускал
Yerla 09 Сентября 2019 в 11:01:19
пошел Ерла сдавать очередной объект .. перед сдачей как обычно запилив полную проверку всего .. лично так сказать ..
Отправил г*ндона обесточить все оборудование и шоб он стоял там на месте охраняя от других гандонов чтобы те не врубили (таблички "не включать, работают люди" .. них*я не помогают) .. далбаебов нынче дахрена ..
В общем полез Ерла .. .. хорошо шо перчатках .. очках и т.д. ..
пиздес .. давненько Ерла таких красивых искр и огня не видел ..
А вот и фото .. отличные плоскогубцы однако .. они мля у меня ажна приклеились в месте замыкания .. но мля пластмаска не поплавилась ..
Гандон естественно был бит руками и ногами .. ну и уволен ..
К чему пост .. да прост .. напоминание .. шо низя верить никому ..
Канеш не было умысла .. но мля вырубить все и тупо проябать один из выключателей .. это халатность ..
Действительно пипец
Хорошо, что все хорошо.
Нда братан повезло,а если бы что то повыше по напряге -могло и дугой...
А где фото то?
А технические мероприятия, не слышали? Отключение, заземление, проверка напряжения, вывешивание табличек, ограждение, принятие мер к невключению. Это должен знать и соблюдать каждый монтажник и энергетик
гыыы .. канеш все ент было .. с моей стороны одЫн электрик-******* и со стороны заказчика еще два ****** .. типа все ок .. все мероприятие проделаны .. .. вот и Ерла сунулся смело ..
потому, что пассатижи китайские
Такие вещи лучше делать самому. Сам отключил, и только после этого полез.. С нормальными рабочими сейчас туго. Их уже нету, они уже свалили за рубеж.
Я бы пока сам всё не проверил, хрен бы полез... В таких вещах нельзя никому доверять...