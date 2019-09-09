Опиумные поля в Афганистане под «контролем» США и НАТО

. Странам региона следует внимательно задуматься о реальных целях США в Афганистане и о возможных последствиях сложившейся ситуации для всех стран Азии.Ну кто следующий скажет что просто фобия.Эти скоты специально пытаются дестабилизировать регион,кто думает что Афганистан далеко - тот глубоко заблуждается.Талибы уже были у власти,Узбекистан за 4 дня пройдут и псе...
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UktamNamozov 09 Сентября 2019 в 11:43:12
В связи с этим возникает вопрос – как такое возможно, когда в стране на протяжении почти 18 лет находятся иностранные войска под предводительством США? Неужели они не способны остановить производство наркотиков? Или борьба с наркотиками не входит в их планы? Как же тогда проводимая на международном уровне многолетняя государственная кампания США по борьбе с выращиванием и продажей наркотиков, известная как «War on drugs» («Война с наркотиками»)? А авиаудары по плантациям мака и районам, где якобы находятся заводы по производству героина?
По всей видимости, США не только не препятствуют их производству, а наоборот способствуют расширению площадей, где произрастает опиумный мак, и, судя по всему, получают от этого огромную прибыль. Согласно ежеквартальным докладам ООН прибыль от наркооборота в Афганистане в среднем составляет около $70 млрд в год.
Наиболее активно выращиванием опиумного мака занимаются в провинции Гильменд, где построена крупнейшая военная база для американских и британских военных. Стоит отметить, что более половины всех выращиваемых в стране наркотиков производится именно здесь. Так что, высказывания высокопоставленных чиновников контингента иностранных войск о том, что около 85% наркотиков произрастает на территориях, подконтрольных движению Талибан, далеки от истины.
Маковые поля провинции Фарах, Кандагар и Гильменд находятся под контролем расположенных в этих районах иностранных войск. Местные жители этих провинций говорят, что уже не вызывает удивления ежедневное приземление очередного самолета, в который грузят наркотики.
Кроме того, всевозможные инициативы афганского руководства по борьбе с наркотиками игнорируются руководством НАТО. Командующий силами США в Афганистане и миссией НАТО «Решительная поддержка» генерал Остин Миллер пресекает подобные попытки под предлогом приоритетности ликвидации террористов и выполнения «боевых» задач.
Известны случаи, когда во время операций по выжиганию и вытравлению маковых полей американские военные намеренно способствовали несогласованности своих действий с действиями афганских сил, в результате чего гибли мирные жители. После таких случаев, как правило, американская сторона предлагала не ставить жизнь местных жителей под угрозу и взять данные территории под свой «контроль».
Говоря о незаинтересованности США бороться с наркотиками в Афганистане, стоит отметить, что США под любым предлогом стремятся не применять химикаты в Афганистане. Афганские территории, на которых произрастает опиумный мак, занимают большую площадь, чем районы выращивания коки в Перу, Боливии и Колумбии. Однако на территориях именно этих трех стран США неоднократно применяли ядовитые химикаты для уничтожения плантаций коки, что также уничтожало легальные посадки и наносило вред местному населению.
Наркотики с афганской территории поступают в виде героина, то есть очищенного на специальных заводах и в лабораториях опиума. По данным спецслужб Таджикистана и Узбекистана, в Афганистане находятся около 350 подобных производств. Власти Афганистана, в свою очередь, не решаются открыто говорить о причастности к ним США и НАТО. Они также умалчивают о контактах американских военных с местными бандформированиями. Американцы приобретают «лояльность» данных групп, помогая им транспортировать запрещенные товары и получать прибыль.
Транспортировка наркотиков из Афганистана является эффективной стратегией США и НАТО по дестабилизации обстановки в других странах Азии. Однако содействие производству наркотиков может сыграть злую шутку и с иностранными военными. Не стоит забывать о многочисленных фактах наркотической зависимости военнослужащих США, которые прибыли домой после службы в Афганистане, о чем уже неоднократно свидетельствовали американские СМИ.
Таким образом, присутствие США и НАТО в Афганистане действительно способствует производству наркотиков, что является для них прибыльным бизнесом. Контроль наркопроизводства на территории Афганистана отвечает их интересам в регионе, а их «антитеррористическая» кампания является прикрытием для усиления влияния в Центральной Азии. Странам региона следует внимательно задуматься о реальных целях США в Афганистане и о возможных последствиях сложившейся ситуации для всех стран Азии.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Рамзес от 09.09.2019 10:24:09
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. Странам региона следует внимательно задуматься о реальных целях США в Афганистане и о возможных последствиях сложившейся ситуации для всех стран Азии.Ну кто следующий скажет что просто фобия.Эти скоты специально пытаются дестабилизировать регион,кто думает что Афганистан далеко - тот глубоко заблуждается.Талибы уже были у власти,Узбекистан за 4 дня пройдут и псе...
вообще-то талибан ввел смертную казнь за производство наркотиков, за это их и сместили...
Цитата: arhar от 09.09.2019 11:52:54
вообще-то талибан ввел смертную казнь за производство наркотиков, за это их и сместили...
Цитата: Рамзес от 09.09.2019 10:24:09
Quote:
Quote:
. Странам региона следует внимательно задуматься о реальных целях США в Афганистане и о возможных последствиях сложившейся ситуации для всех стран Азии.Ну кто следующий скажет что просто фобия.Эти скоты специально пытаются дестабилизировать регион,кто думает что Афганистан далеко - тот глубоко заблуждается.Талибы уже были у власти,Узбекистан за 4 дня пройдут и псе...
вообще-то талибан ввел смертную казнь за производство наркотиков, за это их и сместили...
Да ладно и поля повыжигали ,они у власти лет 6 были....Талибан это вообще то пилотный проект СШП и с ними они договорились,так что не надо тут ерунду говорить.Игила то же как бы ни о чем была,а в итоге имеем бешеную собаку которая кровь почувствовала.