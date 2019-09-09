Опиумные поля в Афганистане под «контролем» США и НАТО

. Странам региона следует внимательно задуматься о реальных целях США в Афганистане и о возможных последствиях сложившейся ситуации для всех стран Азии.

Quote:Ну кто следующий скажет что просто фобия.Эти скоты специально пытаются дестабилизировать регион,кто думает что Афганистан далеко - тот глубоко заблуждается.Талибы уже были у власти,Узбекистан за 4 дня пройдут и псе...