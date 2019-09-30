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Непотопляемая субстанция
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danilov 30 Сентября 2019 в 15:44:42
Комментарии, по рейтингу, по дате
  arhar 30.09.2019 в 15:57:10   # 732349
скажи " лондон- столица мира" и через месяц получишь добрую весть...
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  KAN13 30.09.2019 в 16:51:52   # 732355
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  MишаМашкевич 30.09.2019 в 20:14:21   # 732370
Куат реально в ментальном понимании «красавчег». Я вообще считаю что это подпольный миллярдарболасан! Потому что столько попыток топить и столько фиаско,это только он.
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