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danilov 01 Октября 2019 в 11:49:19
И лепёшка - всегда была размером 30 см примерно и пеклась из простого теста - вода, мука, дрожжи, соль.
На фото Прокудина - Горского 100 летней давности это видно.
Мало что изменилось! Тот же мангал, те же палочки (тогда железные!) , лепёшки, махалка для обветривания...
Кажется что и шашлычник тот же )))
Лепёшки жаль - их стали делать "молочными" - то есть с добавлением маргарина, китайских сухих сливок и турецкого разрыхлителя (((
Что на мой вкус, сильно их испортило.
И да!!! В Чимкенте давно пора поставить памятник ШАШЛЫЧНИКУ ! Давно! Где-нибудь на Арбате...
Konstantin Pod
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Zhycie est 01.10.2019 в 13:37:35 # 732443
Пива к шашлыку нас оно не было...
А лепёшки перестали покупать, вообще. Они совсем невкусные. Одна из главных причин - чтобы тесто больше подходило и, следовательно, был больше выход, его не солят. Поэтому лепёшки стали безвкусные
на манты так же из города( тогда и авторынка не было, в юрту( кафешка из цемента- кирпича но как юрта сделана) перед вьездом в город Хатын Копр
в районе комунизма были поля мы там помидоры и капусту школьниками собирали
это потом при пивнушках стали шашлычные появляться, очень вкусный шашлык из печени был на Джангильдина между 18 школой и кафе Лакомка , да и сушки к пиву класс были )))
я что сомневаюсь чтоб сейчас 2 года лепешка пролежала( провисела)
А так идея неплоха конечно.