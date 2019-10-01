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Шашлык
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danilov 01 Октября 2019 в 11:49:19
Шашлык стандартный всегда состоял из 5 кусочков - 3 мяса и 2 курдюка.
И лепёшка - всегда была размером 30 см примерно и пеклась из простого теста - вода, мука, дрожжи, соль.
На фото Прокудина - Горского 100 летней давности это видно.
Мало что изменилось! Тот же мангал, те же палочки (тогда железные!) , лепёшки, махалка для обветривания...
Кажется что и шашлычник тот же )))
Лепёшки жаль - их стали делать "молочными" - то есть с добавлением маргарина, китайских сухих сливок и турецкого разрыхлителя (((
Что на мой вкус, сильно их испортило.


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И да!!! В Чимкенте давно пора поставить памятник ШАШЛЫЧНИКУ ! Давно! Где-нибудь на Арбате...

Konstantin Pod‎
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  Даун 01.10.2019 в 12:06:13   # 732429
И в той же самой одежде грязной
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  мартин 01.10.2019 в 12:09:28   # 732432
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  Zhycie est 01.10.2019 в 13:37:35   # 732443
Где фото делали? Колоритно конечно! Лепешки наверно были просто ммм))
Пива к шашлыку нас оно не было...
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  Софруджу 01.10.2019 в 13:58:52   # 732448
Я - за памятник!
А лепёшки перестали покупать, вообще. Они совсем невкусные. Одна из главных причин - чтобы тесто больше подходило и, следовательно, был больше выход, его не солят. Поэтому лепёшки стали безвкусные
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  философ 01.10.2019 в 14:51:05   # 732452
что за шашлык сказать, то в городе шашлык появился практически недавно, при СОВКЕ нормальных мест в городе с шашлыком не было, приходилось ехать за Белые Воды вернее перед Белыми Водами если заезд со стороны Тараза, кафешка( по -моему оно там и сейчас есть но только пустые помещения), но как там было класс птички в клетке пели) ну и Сайрам , это было в 70-80 начало
на манты так же из города( тогда и авторынка не было, в юрту( кафешка из цемента- кирпича но как юрта сделана) перед вьездом в город Хатын Копр
в районе комунизма были поля мы там помидоры и капусту школьниками собирали
это потом при пивнушках стали шашлычные появляться, очень вкусный шашлык из печени был на Джангильдина между 18 школой и кафе Лакомка , да и сушки к пиву класс были )))
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  философ 01.10.2019 в 14:55:58   # 732453
лепешки были ну по моему чуть лучше, особенно домашние у меня знакомый в районе старого города ( где дом юных техников ) жил , так помню его братан старший вернулся с армми, родители как раз лепешку со стены сняли ( раз вернулся) так потом этот сухарь лепешку мы в чае размочили и сьели
я что сомневаюсь чтоб сейчас 2 года лепешка пролежала( провисела)
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  Рамзес 01.10.2019 в 15:36:21   # 732459
Сегодня в обед был на Советской-Маншук Маметовой.Шашлык класс лепешки то же, шурпа,чай Ташкентски ,а народу...
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  doodles 01.10.2019 в 16:07:22   # 732463
Я за памятник обеими руками.
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  КЕДЫ 01.10.2019 в 17:22:36   # 732470
Этот слог, коим написан пост ни с каким другим не спутаешь. Только начав читать уже понял, что идея эта, пожалуй самого известного чимкентского эпикурейца и бездельника Константина П.
А так идея неплоха конечно.
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