Добывают гравий на Боралдае

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danilov 08 Октября 2019 в 16:58:29
Я пришёл к такому выводу после истории с карьером на реке Боралдай.
У ТОО ТУМАР 21 кончилась лицензия на добычу ископаемых ещё в 2018 году.
Они продолжают работать внаглую...
У них нет акта экологической экспертизы, без которого не имеют они права даже камешка взять.
Они продолжают работать внаглую...
У них отняли лицензию на недропользование .
Они продолжают работать внаглую...
Жители села Кок-тобе собрались на митинг...
Они продолжают работать внаглую...
Приезжали инспекторы в июле - оштрафовали их на смешные деньги - 2 400 тыс тенге.
Они продолжают работать внаглую...
Приезжала 25 сентября - после публикации нашего ролика - комиссия во главе с директором Департамента Экологии - они остановили работу.
Уехала комиссия - Они продолжают работать внаглую...
Сегодня приехали к ним инспекторы департамента экологии - ОНИ ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТУ!!!
Нагло! ЗАБИВ на государство!
Все многочисленные "инспекции" не предпринимают АБСОЛЮТНО НИЧЕГО! Говорят - мы судимся...
А почему, пока годами идёт суд, карьер продолжает врубаться в русло реки, сливая отходы в реку?
Почему не изъяты средства производства у них, пока идёт суд?
Почему сегодня инспекторы поймали 2 камаза гравия на месте преступления и не изъяли машины - не конфисковали их?
Где государство? Где "репрессивный аппарат" его - полиция, прокуратура, ОМОН в конце концов?
Куплены все? Ну неужели ВСЕ?
Это ж сколько бабла нужно?
Которое и отбивает ТУМАР 21, незаконно добывая гравий, вернее ПГС - песчано-гравийную смесь и загубив реку окончательно...
https://www.facebook.com/groups/ECO.oko
У ТОО ТУМАР 21 кончилась лицензия на добычу ископаемых ещё в 2018 году.
Они продолжают работать внаглую...
У них нет акта экологической экспертизы, без которого не имеют они права даже камешка взять.
Они продолжают работать внаглую...
У них отняли лицензию на недропользование .
Они продолжают работать внаглую...
Жители села Кок-тобе собрались на митинг...
Они продолжают работать внаглую...
Приезжали инспекторы в июле - оштрафовали их на смешные деньги - 2 400 тыс тенге.
Они продолжают работать внаглую...
Приезжала 25 сентября - после публикации нашего ролика - комиссия во главе с директором Департамента Экологии - они остановили работу.
Уехала комиссия - Они продолжают работать внаглую...
Сегодня приехали к ним инспекторы департамента экологии - ОНИ ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТУ!!!
Нагло! ЗАБИВ на государство!
Все многочисленные "инспекции" не предпринимают АБСОЛЮТНО НИЧЕГО! Говорят - мы судимся...
А почему, пока годами идёт суд, карьер продолжает врубаться в русло реки, сливая отходы в реку?
Почему не изъяты средства производства у них, пока идёт суд?
Почему сегодня инспекторы поймали 2 камаза гравия на месте преступления и не изъяли машины - не конфисковали их?
Где государство? Где "репрессивный аппарат" его - полиция, прокуратура, ОМОН в конце концов?
Куплены все? Ну неужели ВСЕ?
Это ж сколько бабла нужно?
Которое и отбивает ТУМАР 21, незаконно добывая гравий, вернее ПГС - песчано-гравийную смесь и загубив реку окончательно...
https://www.facebook.com/groups/ECO.oko
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