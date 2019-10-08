Добывают гравий на Боралдае

Я пришёл к такому выводу после истории с карьером на реке Боралдай.У ТОО ТУМАР 21 кончилась лицензия на добычу ископаемых ещё в 2018 году.Они продолжают работать внаглую...У них нет акта экологической экспертизы, без которого не имеют они права даже камешка взять.Они продолжают работать внаглую...У них отняли лицензию на недропользование .Они продолжают работать внаглую...Жители села Кок-тобе собрались на митинг...Они продолжают работать внаглую...Приезжали инспекторы в июле - оштрафовали их на смешные деньги - 2 400 тыс тенге.Они продолжают работать внаглую...Приезжала 25 сентября - после публикации нашего ролика - комиссия во главе с директором Департамента Экологии - они остановили работу.Уехала комиссия - Они продолжают работать внаглую...Сегодня приехали к ним инспекторы департамента экологии - ОНИ ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТУ!!!Нагло! ЗАБИВ на государство!Все многочисленные "инспекции" не предпринимают АБСОЛЮТНО НИЧЕГО! Говорят - мы судимся...А почему, пока годами идёт суд, карьер продолжает врубаться в русло реки, сливая отходы в реку?Почему не изъяты средства производства у них, пока идёт суд?Почему сегодня инспекторы поймали 2 камаза гравия на месте преступления и не изъяли машины - не конфисковали их?Где государство? Где "репрессивный аппарат" его - полиция, прокуратура, ОМОН в конце концов?Куплены все? Ну неужели ВСЕ?Это ж сколько бабла нужно?Которое и отбивает ТУМАР 21, незаконно добывая гравий, вернее ПГС - песчано-гравийную смесь и загубив реку окончательно...