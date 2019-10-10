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Политика Саудовской Аравии и Катара в Центральной Азии
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UktamNamozov 10 Октября 2019 в 15:33:29
Ислам – тот стержень, который соединяет Королевство Саудовскую Аравию, Катар и страны Центральной Азии. Получилось так, что именно религиозная общность легла в основу выстраивания политических контактов между этими странами, в особенности с КСА на территории которой находится архиважная святыня всего исламского мира – Мекка. Тем не менее, в последнее время особую озабоченность стала вызвать деятельность КСА и Катара по поддержанию нетрадиционных течений Ислама в Центральной Азии. При этом основная цель такой деятельности сводится к попытке религиозного сдерживания растущего шиитского влияния Ирана в регионе.

Политическое руководство КСА, как и Катара прекрасно осознают нецелесообразность в укреплении своих позиций в центральноазиатском регионе за счет крупных экономических инвестиций. Инициатива в этом вопросе принадлежит Китаю, России, Турции и странам Европейского союза. Поэтому финансовые вливания саудитов в основном идут в религиозную сферу. Общий объем инвестиций в различные религиозные программы обучения, спонсирования хаджа в Мекку, строительство мечетей на территории стран Центральной Азии составил, оценочно, приблизительно 7 млрд. долларов.

Инвестиционный поток на поддержание религиозных инициатив хлынул в страны Центральной Азии сразу с момента объявления независимости от СССР. По общим подсчетам с этого момента на территории ЦА при финансовой прямой поддержке КСА и стран Персидского Залива построено около 2,5 тыс. Мечетей и медресе.

Наиболее сильные позиции саудитов в Киргизии, где Эр-Рияд активно играет на потребностях Бишкека в финансовой помощи. Экспорт Королевством идей нетрадиционного Ислама (ваххабизма и салафизма) происходит через распространение литературы, организации курсов арабского языка и открытие мечетей и медресе, куда активно привлекается молодежь. Основная цель - добиться от населения ориентации на имамов Саудовской Аравии, при этом снизить влияние местных муфтиев. Значительную поддержку Саудовской Аравии оказывает Катар, который с финансированием объектов религиозного характера активно стремится продвинуть свой информационный проект «Аль-Джазира» путем развития тесного сотрудничества с местными СМИ.

Пристальное внимание Катар уделяет Таджикистану (строительство самой крупной мечети в СНГ), где отмечается растущее религиозное присутствие Ирана.

Вывод Ирана из-под санкционного режима спровоцирует активизацию деятельности Эр-Рияда и Катара в ЦАР путем увеличения финансирования на проекты религиозного характера. В цепи событий в Сирии и Украине, США предпримут усилия разыграть аналогичную ситуацию в ЦАР, где ваххабитское подполье может стать значимым фактором в дестабилизации обстановки в регионе. При этом Киргизия, вследствие геополитического положения, может стать основным плацдармом для действий радикальных элементов по всем ключевым направлениям в регионе, в том числе в Синьцзяне.
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  Даун 10.10.2019 в 17:57:27   # 733122
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  jumanjiqz 10.10.2019 в 18:19:09   # 733125
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  KapitanNemo 10.10.2019 в 19:31:52   # 733134
Арабы уже были в нашем регионе в 9 веке кажется.
Схлестнулись здесь с китайцами. Морально победили, но материально оба получили не приемлемый урон и вернулись каждый в свои земли.
А победителем оказались местные племена из которых кажется появился Тюргешский каганат.

Сейчас игроков в нашем регионе побольше и посильнее арабов.
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