На ровном месте. Что произошло?

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danilov 16 Октября 2019 в 10:32:26
Prado 150.
Все живы с переломанными конечностями.
Комментарии, по рейтингу, по дате
IMHO- резина говно - старая, лысая, с разрушенным кордом, не выдержала небольшую боковую нагрузку.
На видео, похоже, скорость воспроизведения занижена. Это заметно по встречным машинам по отношению к прерывистой линии разметки. Они почти стоят на месте.
Цитата: Эндрю от 16.10.2019 06:18:08
Смотрите от встречек отражение фар на асфальте, наледь походу.
Смотрите от встречек отражение фар на асфальте, наледь походу.
Сухая земля и обочина, ни одной лужицы или мокрого пятна не видно. Вряд ли наледь. Скорей всего разогретый на солнце битум в асфальте блестит.
На 5 октября по области 20-25 тепла было, если ролик местный.