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На ровном месте. Что произошло?
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danilov 16 Октября 2019 в 10:32:26


Prado 150.
Все живы с переломанными конечностями.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Lokki 16.10.2019 в 10:43:41   # 733434
Лысая резина+мокрое дорожное покрытие= занос с переворотом.
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  Hairless 16.10.2019 в 11:02:32   # 733438
Там вроде асфальт сухой, дворники на машине не работают.
IMHO- резина говно - старая, лысая, с разрушенным кордом, не выдержала небольшую боковую нагрузку.
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  гримм 16.10.2019 в 11:19:09   # 733443
задремал или передний правый балон лопнул
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  arhar 16.10.2019 в 11:24:22   # 733445
песня виновата, улетел...
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  Mikado 16.10.2019 в 11:44:03   # 733450
Высокая скорость и съезд правыми колесами на обочину. На нагретые шины налипает с обочины грязь с камешками, при возвращении на асфальт при левом подруливании центр тяжести переносится на правые колеса, а они в пыли с обочины и их сцепление снижено. А дальше уже разность сцеплений левых и правых колес, смещен центр тяжести на грязную сторону (а у прадо он и так высокий), занос и переворот.
На видео, похоже, скорость воспроизведения занижена. Это заметно по встречным машинам по отношению к прерывистой линии разметки. Они почти стоят на месте.
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  Эндрю 16.10.2019 в 12:18:08   # 733460
Смотрите от встречек отражение фар на асфальте, наледь походу.И его кочнуло еще в середине ролика, но регик не от реагировал или неправильно отреагировал дал по тормозам.И да лысая резина однозначно!!!Кстате трасса оооочень похоже с Ленгера в Георгиевку, сразу после затяжного подъёма, но это не точно.
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  Mikado 16.10.2019 в 12:26:02   # 733461
Цитата: Эндрю от 16.10.2019 06:18:08
Смотрите от встречек отражение фар на асфальте, наледь походу.


Сухая земля и обочина, ни одной лужицы или мокрого пятна не видно. Вряд ли наледь. Скорей всего разогретый на солнце битум в асфальте блестит.
На 5 октября по области 20-25 тепла было, если ролик местный.
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  СССР 16.10.2019 в 13:11:17   # 733466
Все началось с 13й секунды. Водила встречной что ли шугнулся и руль резко дал вправо, цепанул правой стороной обочину и по неопытности начал рулить резко обратно и все, машину понесло. Там хоть какая резина будет не поможет
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  Dredis 16.10.2019 в 13:12:11   # 733467
Лох-руля причина
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  Hairless 16.10.2019 в 13:46:01   # 733468
Только сейчас обратил внимание на отсчет секунд регистратора - ролик действительно замедлен.
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