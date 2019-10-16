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Предлагают работу в Европе
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Тигра2 16 Октября 2019 в 15:10:25
Знакомая предложила работу в Европе. Сама работает в недавно созданном агенстстве по трудоустройству именно за бугром. Показала бумаги с кучей вакансий на работу в Германии, Дании, Голландии, Швеции. Работа по уборке клубники, упаковка конфет, колбас, полуфабрикатов и т. д. ЗП -от 2200 евро. Проживание, еда все бесплатно. Предлагает оф. договор с фирмой. Но в договоре нет речи о работе, а есть услуги по получению трудовой визы. Причем в Литву. Схема говорит такая: они помогают с визой и отправляют в Литву в компанию, которая имеет право отправлять Вас как бы в командировку на работу в эти страны. Оплату получают литовцы, чвсть оставляют себе, остальное, те самые 2200 платит Вам. Вроде бы знакомая, кинуть не должна, но смущает зп и литва. Просят 1100 евриков. Ваше мнение? Только просьба конкретно. Те кто в теме. Какие есть мнения? Кто сталкивался?
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Mikado 16.10.2019 в 15:23:34   # 733478
Пересекался с подобным когда-то. По вашему описанию попахивает если не кидком, то нелегальщиной. Отправка через третью страну, в договоре только услуги по получению визы, а остальное просто на словах и красивых картинках, если я вас правильно понял.
То есть вам юридически лишь помощь в получении визы оказывают и то нет гарантии что ее дадут. Отказ в посольстве (консульстве) впендюрят, если посчитают наличие миграционных намерений и все. Для этого в консульствах смотрят на то, что вас связывает с родиной. Ну и юридически с ваших слов нет никаких гарантий конкретной работы и зарплаты с соцпакетом.
Не по Байтурсынова случаем контора эта?
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  Templar 16.10.2019 в 16:37:28   # 733485
Mikado, какой соц.пакет? Наши за бугор едут в основном нелегалами.

А по теме, из слов автора, действительно не внушает доверия. 1100 евро - это где-то 460 тысяч? А билеты туда входят? Если нет, то для Литвы это дорого, скажу вам. В восточную Европу максимум 200-250 тысяч просят, чисто за их услуги.
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  Nafis 16.10.2019 в 17:15:39   # 733488
На знакомство сильно не полагайтесь. Знакомая вам рассказывает то что ей рассказали. Или она сама ездила и договаривалась в литву насчет работы? Кидок может быть на любом моменте. А может первые съездят и даже заработают для рекламы.
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  taraz1974 16.10.2019 в 17:36:32   # 733489
Лохотрон
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  Manitu 16.10.2019 в 17:57:53   # 733492
Quote:
Работа по уборке клубники, упаковка конфет, колбас, полуфабрикатов и т. д. -
Выращивайте клубнику дома и не ведитесь на подобные предложения. Не прийдется жалеть потом. Потомучто за такие бабки и в самой европе найдутся желающие клубнику пособирать
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  КЕДЫ 16.10.2019 в 18:42:53   # 733496
Посмотри на ютубе роликов много. Украинцы в основном. Тоже о работе на сборке и на фасовках разных. Там далеко не нарядно всё и зп оставляет желать лучшего.
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  alterside 16.10.2019 в 19:04:32   # 733501
Одна знакомая так же отправляет в Европу, но она за услуги просит 200к тг и зп обещает 1000-1200 евро
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  Templar 16.10.2019 в 20:24:32   # 733505
Цитата: alterside от 16.10.2019 13:04:32
Одна знакомая так же отправляет в Европу, но она за услуги просит 200к тг и зп обещает 1000-1200 евро

Во-во. Вот это более реалистичные цифры. И по з/п, и по стоимости услуг.
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  Konstant 16.10.2019 в 20:55:45   # 733509
Я пост желал насчет Чехии месяца 2 3 назад там кстати облом вышел говорят там люди за свой счет жили и работы не было
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  Konstant 16.10.2019 в 20:56:28   # 733510
П.с деньги не всем аернуди
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  Snake666 16.10.2019 в 21:25:25   # 733512
Как по мне, на работе деньги зарабатывают, а не платят. Всё остальное мошенничество.
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  Stalin 16.10.2019 в 22:08:01   # 733514
Зачем в загнивающую Европу ехать
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  Lukas 16.10.2019 в 22:09:21   # 733515
Работа в Финляндии
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  Lukas 16.10.2019 в 22:14:43   # 733516
еще
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