Предлагают работу в Европе

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Тигра2 16 Октября 2019 в 15:10:25
Комментарии, по рейтингу, по дате
То есть вам юридически лишь помощь в получении визы оказывают и то нет гарантии что ее дадут. Отказ в посольстве (консульстве) впендюрят, если посчитают наличие миграционных намерений и все. Для этого в консульствах смотрят на то, что вас связывает с родиной. Ну и юридически с ваших слов нет никаких гарантий конкретной работы и зарплаты с соцпакетом.
Не по Байтурсынова случаем контора эта?
А по теме, из слов автора, действительно не внушает доверия. 1100 евро - это где-то 460 тысяч? А билеты туда входят? Если нет, то для Литвы это дорого, скажу вам. В восточную Европу максимум 200-250 тысяч просят, чисто за их услуги.
Работа по уборке клубники, упаковка конфет, колбас, полуфабрикатов и т. д. -Выращивайте клубнику дома и не ведитесь на подобные предложения. Не прийдется жалеть потом. Потомучто за такие бабки и в самой европе найдутся желающие клубнику пособирать
Цитата: alterside от 16.10.2019 13:04:32
Одна знакомая так же отправляет в Европу, но она за услуги просит 200к тг и зп обещает 1000-1200 евро
Одна знакомая так же отправляет в Европу, но она за услуги просит 200к тг и зп обещает 1000-1200 евро
Во-во. Вот это более реалистичные цифры. И по з/п, и по стоимости услуг.