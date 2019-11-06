И снова о наболевшем, СОР и СОЧ.

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Гость 06 Ноября 2019 в 08:51:49
Может здесь есть люди, которые могут дать ответ на данный вопрос.
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lonely_wolf 06.11.2019 в 09:51:09 # 734746
Цитата: lonely_wolf от 06.11.2019 03:51:09
Учителя за свой счет распечатывают тесты для СОР и СОЧ, на это и собираются деньги. Суммы правда что-то великоваты у вас. Так-то на каждого ученика 1 максимум 2 листа с вопросами уходит. 50, 100 тг с ученика.
Учителя за свой счет распечатывают тесты для СОР и СОЧ, на это и собираются деньги. Суммы правда что-то великоваты у вас. Так-то на каждого ученика 1 максимум 2 листа с вопросами уходит. 50, 100 тг с ученика.
Тоже многовато! У нас начинается от 10 тенге за один и до 30 тенге за три листа с тестовыми заданиями.
lonely_wolf 06.11.2019 в 10:11:15 # 734749
Цитата: lonely_wolf от 06.11.2019 03:51:09Мы от класса несколько пачек бумаги, в начале года, сдаем. И картридж. О деньгах речи никогда не было. Но, у нас, очень добросовестная и порядочная классный руководитель.
Учителя за свой счет распечатывают тесты для СОР и СОЧ, на это и собираются деньги. Суммы правда что-то великоваты у вас. Так-то на каждого ученика 1 максимум 2 листа с вопросами уходит. 50, 100 тг с ученика.
Учителя за свой счет распечатывают тесты для СОР и СОЧ, на это и собираются деньги. Суммы правда что-то великоваты у вас. Так-то на каждого ученика 1 максимум 2 листа с вопросами уходит. 50, 100 тг с ученика.
шымкентский 06.11.2019 в 11:51:39 # 734772
Цитата: Пришелец от 06.11.2019 05:40:00
у нас в классе стоит проектор на экран и все задания там
у нас в классе стоит проектор на экран и все задания там
еще бы дети их записывали... у нас классный руководитель замучилась на звонки отвечать "что задали" или "не успел записать", создала группу в Вацапе и туда выкладывает. Я конечно понимаю, что это не ее обязанность, но что делать, спасибо ей. А многие ведь думают, что это она должна делать, требуют, ругаются... попробуй я в свое время не записать задание на дом... влетело бы, причем не учителю...