 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Блоги
И снова о наболевшем, СОР и СОЧ.
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гость 06 Ноября 2019 в 08:51:49
Здравствуйте. На волне последних событий про СОР и СОЧ в школах. Так понимаю что их не отменят, но возникает другой вопрос, правомерно ли требовать руководством школы деньги с учеников, на эти самые СОРы и СОЧи? (Первоначальная сумма была 1500 тг. теперь 2000 тг., спустя неделю)
Может здесь есть люди, которые могут дать ответ на данный вопрос.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  ЛиКа 06.11.2019 в 09:05:16   # 734745
С нас деньги на сор и соч не берут. На какие цели с вас взимают эту дань, не объясняли? Судя по всему - не правомерно.
поощрить (1) | покарать
  lonely_wolf 06.11.2019 в 09:51:09   # 734746
Учителя за свой счет распечатывают тесты для СОР и СОЧ, на это и собираются деньги. Суммы правда что-то великоваты у вас. Так-то на каждого ученика 1 максимум 2 листа с вопросами уходит. 50, 100 тг с ученика.
поощрить (1) | покарать
  NАVIGATOR 06.11.2019 в 10:04:13   # 734748
Цитата: lonely_wolf от 06.11.2019 03:51:09
Учителя за свой счет распечатывают тесты для СОР и СОЧ, на это и собираются деньги. Суммы правда что-то великоваты у вас. Так-то на каждого ученика 1 максимум 2 листа с вопросами уходит. 50, 100 тг с ученика.

Тоже многовато! У нас начинается от 10 тенге за один и до 30 тенге за три листа с тестовыми заданиями.
поощрить | покарать
  lonely_wolf 06.11.2019 в 10:11:15   # 734749
Ну вот видите каждый свой труд по разному оценивает, у нас же рыночная экономика
поощрить | покарать
  ЛиКа 06.11.2019 в 10:13:29   # 734751
Цитата: lonely_wolf от 06.11.2019 03:51:09
Учителя за свой счет распечатывают тесты для СОР и СОЧ, на это и собираются деньги. Суммы правда что-то великоваты у вас. Так-то на каждого ученика 1 максимум 2 листа с вопросами уходит. 50, 100 тг с ученика.
Мы от класса несколько пачек бумаги, в начале года, сдаем. И картридж. О деньгах речи никогда не было. Но, у нас, очень добросовестная и порядочная классный руководитель.
поощрить | покарать
  Софруджу 06.11.2019 в 10:34:16   # 734759
Ну, может, это не на один раз собрали, а впрок на год. Вообще, правильно народ объясняет. Учителям никто не выделяет ни бумагу, ни картридж, зачастую нет и самого принтера. Вспомните выступление той учительницы истории, что наделало столько шума. Конечно, некоторые учителя всё покупают сами. А некоторые обращаются к родителям.
поощрить (3) | покарать
  332-712 06.11.2019 в 11:37:09   # 734766
Что за сочи и соры??? Если это навязываемая инициатива от школ и МОН, то на это дело должен быть бюджет. То есть, выделяемые деньги. Что за незаконный сбор денег?
поощрить | покарать
  Пришелец 06.11.2019 в 11:40:00   # 734767
у нас в классе стоит проектор на экран и все задания там
поощрить | покарать
  GoodZone 06.11.2019 в 11:45:22   # 734769
У нас все только на словах красиво, бесплатно и "учитель всем обеспечен". На деле даже мел покупают сами, потому-что тем который выдают, можно только нацарапать, он будто создан для того чтобы только на руках и одежде следы оставлять неизгладимые . Кроме того печатают не только СОРы и СОЧи, а еще кучу бумаг, включая планы, отчеты, статистику, всякую инфу по одаренным детям и прочую ерунду. Те, кто посмелее - собирают с родителей, остальные - со своего кармана... А вообще это закон о статусе в том куцем виде, в котором его принимают нафиг учителю не нужен, он не дает ничего ему и ничего не меняет, но это мое личное мнение.
поощрить (4) | покарать
  шымкентский 06.11.2019 в 11:51:39   # 734772
мы купили в класс хороший цветной принтер, картриджи и затариваемся периодически бумагой
поощрить | покарать
  GoodZone 06.11.2019 в 11:57:44   # 734773
Цитата: Пришелец от 06.11.2019 05:40:00
у нас в классе стоит проектор на экран и все задания там

еще бы дети их записывали... у нас классный руководитель замучилась на звонки отвечать "что задали" или "не успел записать", создала группу в Вацапе и туда выкладывает. Я конечно понимаю, что это не ее обязанность, но что делать, спасибо ей. А многие ведь думают, что это она должна делать, требуют, ругаются... попробуй я в свое время не записать задание на дом... влетело бы, причем не учителю...
поощрить (2) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь