Сосед поставил теплые полы

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Гость 06 Ноября 2019 в 09:24:38
Так вот, как найти управу на таких "Кулибиных". Кто должен заниматься решением таких вопросов?
Комментарии, по рейтингу, по дате
И с чего вы взяли, что кто то обязан вас на порог пускать? Если насос стоит на теплый пол, то он вообще не помешает системе, а только поможет. А если самотеком под системным давлением то это трындец конечно.
Согласен. Если начинаешь жаловаться, то обязательно заведут песнь про старые батареи, забитые стояки и пр. А как дадут нормальное давление, так сразу и стояки все годные, и батареи. Им лишь бы отмазаться
Цитата: GoodZone от 06.11.2019 05:11:49
У меня ситуация несколько иная, сосед на последнем этаже поставил автономку с теплыми полами и теперь второй год подтапливает меня понемногу, достал уже. Пытался с ним поговорить по-соседски, он утверждает, что это крыша течет, мол у него внутри стены (он гипсокартонную перегородку сделал) тоже все мокрое. Я крышу проверил все в порядке, все сухо. Куда обратиться, чтобы его проверили и как бороться с этим хамством или только в суд?
У меня ситуация несколько иная, сосед на последнем этаже поставил автономку с теплыми полами и теперь второй год подтапливает меня понемногу, достал уже. Пытался с ним поговорить по-соседски, он утверждает, что это крыша течет, мол у него внутри стены (он гипсокартонную перегородку сделал) тоже все мокрое. Я крышу проверил все в порядке, все сухо. Куда обратиться, чтобы его проверили и как бороться с этим хамством или только в суд?
Фиксируете факт порчи вашего имущества и подаете иск. Чтобы самому не бегать, условно говоря. Суд сам назначает все необходимые проверки...
alpha_portal 06.11.2019 в 11:41:11 # 734768
Цитата: alpha_portal от 06.11.2019 05:41:11чего вдруг? только по решению суда! Ко мне с ГАСКа в квартиру пытались попасть, послал...
Заявление участковому. А он в праве зайти и проверить без санкций суда
Заявление участковому. А он в праве зайти и проверить без санкций суда
Цитата: GoodZone от 06.11.2019 05:11:49а ты ему через потолок просверлись в пол и сливай воду с системы )))
У меня ситуация несколько иная, сосед на последнем этаже поставил автономку с теплыми полами и теперь второй год подтапливает меня понемногу, достал уже. Пытался с ним поговорить по-соседски, он утверждает, что это крыша течет, мол у него внутри стены (он гипсокартонную перегородку сделал) тоже все мокрое. Я крышу проверил все в порядке, все сухо. Куда обратиться, чтобы его проверили и как бороться с этим хамством или только в суд?
У меня ситуация несколько иная, сосед на последнем этаже поставил автономку с теплыми полами и теперь второй год подтапливает меня понемногу, достал уже. Пытался с ним поговорить по-соседски, он утверждает, что это крыша течет, мол у него внутри стены (он гипсокартонную перегородку сделал) тоже все мокрое. Я крышу проверил все в порядке, все сухо. Куда обратиться, чтобы его проверили и как бороться с этим хамством или только в суд?
Цитата: 332-712 от 06.11.2019 05:26:43
Обращаетесь в организацию, "поставляющую тепло" в ваш дом. Описываете ситуацию, обещаете не платить за холодные батареи. За бездействие обещаете подать в суд. И усё.
Обращаетесь в организацию, "поставляющую тепло" в ваш дом. Описываете ситуацию, обещаете не платить за холодные батареи. За бездействие обещаете подать в суд. И усё.
Скорее всего, организация ответит в стиле "На вводе в дом теплоноситель соответствует установленным параметрам, дальше разбирайтесь в КСК - это их зона ответственности. Сколько тепла мы в дом подали - за столько и заплатите, а дальше - Ваши проблемы." И, собственно, будут правы - граница зоны ответственности теплоснабженцев и КСК - фланец вводного вентиля.
По крайней мере, в Петропавловске было так.
Цитата: Hairless от 06.11.2019 06:13:14
Скорее всего, организация ответит в стиле "На вводе в дом теплоноситель соответствует установленным параметрам, дальше разбирайтесь в КСК - это их зона ответственности. Сколько тепла мы в дом подали - за столько и заплатите, а дальше - Ваши проблемы." И, собственно, будут правы - граница зоны ответственности теплоснабженцев и КСК - фланец вводного вентиля.
По крайней мере, в Петропавловске было так.
Цитата: 332-712 от 06.11.2019 05:26:43
Обращаетесь в организацию, "поставляющую тепло" в ваш дом. Описываете ситуацию, обещаете не платить за холодные батареи. За бездействие обещаете подать в суд. И усё.
Обращаетесь в организацию, "поставляющую тепло" в ваш дом. Описываете ситуацию, обещаете не платить за холодные батареи. За бездействие обещаете подать в суд. И усё.
Скорее всего, организация ответит в стиле "На вводе в дом теплоноситель соответствует установленным параметрам, дальше разбирайтесь в КСК - это их зона ответственности. Сколько тепла мы в дом подали - за столько и заплатите, а дальше - Ваши проблемы." И, собственно, будут правы - граница зоны ответственности теплоснабженцев и КСК - фланец вводного вентиля.
По крайней мере, в Петропавловске было так.
Ну, значит, в КСК и обращаетесь.
alpha_portal 06.11.2019 в 14:55:44 # 734785
Цитата: AVConst от 06.11.2019 05:48:04
Цитата: alpha_portal от 06.11.2019 05:41:11чего вдруг? только по решению суда! Ко мне с ГАСКа в квартиру пытались попасть, послал...
Заявление участковому. А он в праве зайти и проверить без санкций суда
Заявление участковому. А он в праве зайти и проверить без санкций суда
Почитайте закон об ворганаъх внутренних дел. Там четко прописано в каких случаях полицейский может без разрешения проникать на частную собственность.
Насосом они гоняют воду по своей квартире, выжимают из нее всё тепло и сбрасывают дальше.... следующим соседям. Естественно она будет уже менее теплая. При хорошем отоплении этого никто не почуствует, а вот при слабом сразу заметно станет.
Цитата: alpha_portal от 06.11.2019 08:55:44Верно сказано, тем более полномочия расширили.
Почитайте закон об органах внутренних дел. Там четко прописано в каких случаях полицейский может без разрешения проникать на частную собственность.
Цитата: AVConst от 06.11.2019 05:48:04
Цитата: alpha_portal от 06.11.2019 05:41:11чего вдруг? только по решению суда! Ко мне с ГАСКа в квартиру пытались попасть, послал...
Заявление участковому. А он в праве зайти и проверить без санкций суда
Заявление участковому. А он в праве зайти и проверить без санкций суда
Почитайте закон об органах внутренних дел. Там четко прописано в каких случаях полицейский может без разрешения проникать на частную собственность.
Цитата: alpha_portal от 06.11.2019 08:55:44
Почитайте закон об ворганаъх внутренних дел. Там четко прописано в каких случаях полицейский может без разрешения проникать на частную собственность.
Цитата: AVConst от 06.11.2019 05:48:04
Цитата: alpha_portal от 06.11.2019 05:41:11чего вдруг? только по решению суда! Ко мне с ГАСКа в квартиру пытались попасть, послал...
Заявление участковому. А он в праве зайти и проверить без санкций суда
Заявление участковому. А он в праве зайти и проверить без санкций суда
Почитайте закон об ворганаъх внутренних дел. Там четко прописано в каких случаях полицейский может без разрешения проникать на частную собственность.
Заявление соседа еще не повод проникать на частную собственность без разрешения!
Цитата: СССР от 06.11.2019 10:15:01слушайте сюда, на теплые полы берется с подачи и сбрасывается в обратку. Соответственно теплоноситель идет по малому кругу и наименьшему сопротивлению. Ввпрх вода уже не идет. Как только сосед кран заарывает с подачи то теплоноситпль идет вверх по стояку по проектному контуру . Пожтому после орания батареи горячеют.
почитал я каменты, ужас просто. Учите гидродинамику. Насос хорошо только для одного стояка и при замкнутой системе. Тут же автор пишет про коллектор
почитал я каменты, ужас просто. Учите гидродинамику. Насос хорошо только для одного стояка и при замкнутой системе. Тут же автор пишет про коллектор
Цитата: alpha_portal от 06.11.2019 08:55:44
Почитайте закон об ворганаъх внутренних дел. Там четко прописано в каких случаях полицейский может без разрешения проникать на частную собственность.
Цитата: AVConst от 06.11.2019 05:48:04
Цитата: alpha_portal от 06.11.2019 05:41:11чего вдруг? только по решению суда! Ко мне с ГАСКа в квартиру пытались попасть, послал...
Заявление участковому. А он в праве зайти и проверить без санкций суда
Заявление участковому. А он в праве зайти и проверить без санкций суда
Почитайте закон об ворганаъх внутренних дел. Там четко прописано в каких случаях полицейский может без разрешения проникать на частную собственность.
Почитал, ничего не нашел. Укажите где четко прописано?