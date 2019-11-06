Сосед поставил теплые полы

У меня ситуация несколько иная, сосед на последнем этаже поставил автономку с теплыми полами и теперь второй год подтапливает меня понемногу, достал уже. Пытался с ним поговорить по-соседски, он утверждает, что это крыша течет, мол у него внутри стены (он гипсокартонную перегородку сделал) тоже все мокрое. Я крышу проверил все в порядке, все сухо. Куда обратиться, чтобы его проверили и как бороться с этим хамством или только в суд?