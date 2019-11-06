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Сосед поставил теплые полы
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Гость 06 Ноября 2019 в 09:24:38
Наступил отопительный сезон. В наш дом дали отопление, сначала всё было замечательно, но вчера вечером вдруг резко трубы остыли и в квартире стало холодно. У нас есть домовой воцап чат. Как выяснилось, это произошло не только у нас но и у соседних квартир. Пошли выяснять причину. В подвале элеватор горячий, трубы горячие до этажа и коллектора, а вот дальше начинается интересное. Трогаем трубы, у всех прохладненькие, и только у одного соседа горячие. Подняли шум и у соседей вдруг чудесным образом батареи потеплели. У нас есть подозрение, что у этого соседа стоит насос, а насос для чего ставят? Для теплых полов. Ясно дело этот гражданин всё отрицает и дальше порога не пускает. Как на таких найти управу? Причём после вчерашнего случая и огласки, начали писать и из других подъездов, мол они даже знают что у их соседей установлен насос. И даже кто то полы тёплые на лоджию поставил. Мол не думали что это незаконно и тоже так хотели...
Так вот, как найти управу на таких "Кулибиных". Кто должен заниматься решением таких вопросов?
Комментарии, по рейтингу, по дате
  lokidogma 06.11.2019 в 10:12:33   # 734750
В первую очередь давление слабое и смысл истерику поднимать нету. Тупо воздух не продавится в батареях. Плюс в системе еще дофига воздуха, замучаешься выгонять. Необходимо дождаться выхода на полную мощность тэц, стравить весь воздух, если результата не - "вот тогда и поднимать истерику, у кого не поменяны трубы, забиты батареи и теплые полы.
И с чего вы взяли, что кто то обязан вас на порог пускать? Если насос стоит на теплый пол, то он вообще не помешает системе, а только поможет. А если самотеком под системным давлением то это трындец конечно.
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  lokidogma 06.11.2019 в 10:20:26   # 734754
В том году неделю стравливал воздух в подвале и с батарей по неск раз в день, толку на час и батареи ледяные снова. Как только дали нормальное давление две комнаты сами прогнали воздух и норм, а где в стояке бардачном(не все соседи меняли стояки) там пришлось стравливать воздух разок пару часов и сразу все пришло в норму.
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  ЛиКа 06.11.2019 в 10:24:10   # 734755
Понимаю теплые полы при индивидуальном отоплении, когда в системе циркулирует чистая вода и ты сам себе режиссер. Но, делать теплые полы при централизованном отоплении...о чем думают? как потом промывать эти залитые стяжкой трубы, как проводить замену?
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  Софруджу 06.11.2019 в 10:28:25   # 734758
В том году неделю стравливал воздух в подвале и с батарей по неск раз в день, толку на час и батареи ледяные снова. Как только дали нормальное давление две комнаты сами прогнали воздух и норм

Согласен. Если начинаешь жаловаться, то обязательно заведут песнь про старые батареи, забитые стояки и пр. А как дадут нормальное давление, так сразу и стояки все годные, и батареи. Им лишь бы отмазаться
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  buks 06.11.2019 в 11:05:45   # 734761
Кому вы платите за отопление к тем и обращайтесь! Это же частная организация!заяву на соседей накатайте, им тупо отрежут по договору и штраф влепят, лучше соседям объясните ,что если вы заяву накатаете, то они попадут по полной, а так пусть исправляют ситуацию
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  GoodZone 06.11.2019 в 11:11:49   # 734762
У меня ситуация несколько иная, сосед на последнем этаже поставил автономку с теплыми полами и теперь второй год подтапливает меня понемногу, достал уже. Пытался с ним поговорить по-соседски, он утверждает, что это крыша течет, мол у него внутри стены (он гипсокартонную перегородку сделал) тоже все мокрое. Я крышу проверил все в порядке, все сухо. Куда обратиться, чтобы его проверили и как бороться с этим хамством или только в суд?
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  332-712 06.11.2019 в 11:26:43   # 734764
Обращаетесь в организацию, "поставляющую тепло" в ваш дом. Описываете ситуацию, обещаете не платить за холодные батареи. За бездействие обещаете подать в суд. И усё.
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  332-712 06.11.2019 в 11:29:33   # 734765
Цитата: GoodZone от 06.11.2019 05:11:49
У меня ситуация несколько иная, сосед на последнем этаже поставил автономку с теплыми полами и теперь второй год подтапливает меня понемногу, достал уже. Пытался с ним поговорить по-соседски, он утверждает, что это крыша течет, мол у него внутри стены (он гипсокартонную перегородку сделал) тоже все мокрое. Я крышу проверил все в порядке, все сухо. Куда обратиться, чтобы его проверили и как бороться с этим хамством или только в суд?


Фиксируете факт порчи вашего имущества и подаете иск. Чтобы самому не бегать, условно говоря. Суд сам назначает все необходимые проверки...
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  alpha_portal 06.11.2019 в 11:41:11   # 734768
Заявление участковому. А он в праве зайти и проверить без санкций суда
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  AVConst 06.11.2019 в 11:48:04   # 734770
Цитата: alpha_portal от 06.11.2019 05:41:11
Заявление участковому. А он в праве зайти и проверить без санкций суда
чего вдруг? только по решению суда! Ко мне с ГАСКа в квартиру пытались попасть, послал...
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  AVConst 06.11.2019 в 11:49:05   # 734771
Цитата: GoodZone от 06.11.2019 05:11:49
У меня ситуация несколько иная, сосед на последнем этаже поставил автономку с теплыми полами и теперь второй год подтапливает меня понемногу, достал уже. Пытался с ним поговорить по-соседски, он утверждает, что это крыша течет, мол у него внутри стены (он гипсокартонную перегородку сделал) тоже все мокрое. Я крышу проверил все в порядке, все сухо. Куда обратиться, чтобы его проверили и как бороться с этим хамством или только в суд?
а ты ему через потолок просверлись в пол и сливай воду с системы )))
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  Hairless 06.11.2019 в 12:13:14   # 734774
Цитата: 332-712 от 06.11.2019 05:26:43
Обращаетесь в организацию, "поставляющую тепло" в ваш дом. Описываете ситуацию, обещаете не платить за холодные батареи. За бездействие обещаете подать в суд. И усё.

Скорее всего, организация ответит в стиле "На вводе в дом теплоноситель соответствует установленным параметрам, дальше разбирайтесь в КСК - это их зона ответственности. Сколько тепла мы в дом подали - за столько и заплатите, а дальше - Ваши проблемы." И, собственно, будут правы - граница зоны ответственности теплоснабженцев и КСК - фланец вводного вентиля.
По крайней мере, в Петропавловске было так.
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  332-712 06.11.2019 в 12:15:31   # 734775
Цитата: Hairless от 06.11.2019 06:13:14
Цитата: 332-712 от 06.11.2019 05:26:43
Обращаетесь в организацию, "поставляющую тепло" в ваш дом. Описываете ситуацию, обещаете не платить за холодные батареи. За бездействие обещаете подать в суд. И усё.

Скорее всего, организация ответит в стиле "На вводе в дом теплоноситель соответствует установленным параметрам, дальше разбирайтесь в КСК - это их зона ответственности. Сколько тепла мы в дом подали - за столько и заплатите, а дальше - Ваши проблемы." И, собственно, будут правы - граница зоны ответственности теплоснабженцев и КСК - фланец вводного вентиля.
По крайней мере, в Петропавловске было так.


Ну, значит, в КСК и обращаетесь.
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  Aлекс 06.11.2019 в 13:00:37   # 734777
металлоискателем можно через стену проверить, есть ли там трубы )))
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  Directrix 06.11.2019 в 13:30:27   # 734779
Так вы радоваться должны что они насос поставили, хотя в центральном отоплении и так давление ого-го. Может у вас просто зависть что у кого-то теплые полы дома стоят. Скорее всего вам вместо того чтобы ходит и искать виновных нужно воздух спустить в трубах вот и все. Ну или просверлить отверстие в подвале на подаче большего диаметра.
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  Nafis 06.11.2019 в 14:54:23   # 734784
Теща рабттала инспектором тепловых сетей. За лишнюю секцию на батарее могут штраф выписать. А за теплые полы штраф в обязательном порядке. Так что через домкома ищете своего инспектора и дальше они сами соседа проверят.
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  alpha_portal 06.11.2019 в 14:55:44   # 734785
Цитата: AVConst от 06.11.2019 05:48:04
Цитата: alpha_portal от 06.11.2019 05:41:11
Заявление участковому. А он в праве зайти и проверить без санкций суда
чего вдруг? только по решению суда! Ко мне с ГАСКа в квартиру пытались попасть, послал...

Почитайте закон об ворганаъх внутренних дел. Там четко прописано в каких случаях полицейский может без разрешения проникать на частную собственность.
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  Nafis 06.11.2019 в 14:57:11   # 734786
А по поводу того что насос это хорошо....
Насосом они гоняют воду по своей квартире, выжимают из нее всё тепло и сбрасывают дальше.... следующим соседям. Естественно она будет уже менее теплая. При хорошем отоплении этого никто не почуствует, а вот при слабом сразу заметно станет.
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  Рамзес 06.11.2019 в 15:40:36   # 734787
Ребят ну как выше было сказано ни кто теплые полы к центральному отоплению не подключает,тут дом частный подключили потом батареи под замену и да стояки забиваются.
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  Рамзес 06.11.2019 в 15:44:59   # 734788
Цитата: alpha_portal от 06.11.2019 08:55:44
Цитата: AVConst от 06.11.2019 05:48:04
Цитата: alpha_portal от 06.11.2019 05:41:11
Заявление участковому. А он в праве зайти и проверить без санкций суда
чего вдруг? только по решению суда! Ко мне с ГАСКа в квартиру пытались попасть, послал...

Почитайте закон об органах внутренних дел. Там четко прописано в каких случаях полицейский может без разрешения проникать на частную собственность.
Верно сказано, тем более полномочия расширили.
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  СССР 06.11.2019 в 16:15:01   # 734792
почитал я каменты, ужас просто. Учите гидродинамику. Насос хорошо только для одного стояка и при замкнутой системе. Тут же автор пишет про коллектор
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  X-Daemon 06.11.2019 в 17:56:43   # 734803
Цитата: alpha_portal от 06.11.2019 08:55:44
Цитата: AVConst от 06.11.2019 05:48:04
Цитата: alpha_portal от 06.11.2019 05:41:11
Заявление участковому. А он в праве зайти и проверить без санкций суда
чего вдруг? только по решению суда! Ко мне с ГАСКа в квартиру пытались попасть, послал...

Почитайте закон об ворганаъх внутренних дел. Там четко прописано в каких случаях полицейский может без разрешения проникать на частную собственность.

Заявление соседа еще не повод проникать на частную собственность без разрешения!
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  Walter 06.11.2019 в 18:20:37   # 734804
Цитата: СССР от 06.11.2019 10:15:01
почитал я каменты, ужас просто. Учите гидродинамику. Насос хорошо только для одного стояка и при замкнутой системе. Тут же автор пишет про коллектор
слушайте сюда, на теплые полы берется с подачи и сбрасывается в обратку. Соответственно теплоноситель идет по малому кругу и наименьшему сопротивлению. Ввпрх вода уже не идет. Как только сосед кран заарывает с подачи то теплоноситпль идет вверх по стояку по проектному контуру . Пожтому после орания батареи горячеют.
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  AVConst 06.11.2019 в 18:48:41   # 734807
Цитата: alpha_portal от 06.11.2019 08:55:44
Цитата: AVConst от 06.11.2019 05:48:04
Цитата: alpha_portal от 06.11.2019 05:41:11
Заявление участковому. А он в праве зайти и проверить без санкций суда
чего вдруг? только по решению суда! Ко мне с ГАСКа в квартиру пытались попасть, послал...

Почитайте закон об ворганаъх внутренних дел. Там четко прописано в каких случаях полицейский может без разрешения проникать на частную собственность.

Почитал, ничего не нашел. Укажите где четко прописано?
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