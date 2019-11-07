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Активный и креативный Директор школы)
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Гость 07 Ноября 2019 в 14:59:01
А ваш начальник любит шутить в вотсапе ? И вам приходится в ответ слать ржущие смайлики?
Или может он любит высылать вам мудрые изречения или афоризмы? И весь ваш большой коллектив ставит в ответ знак большого пальца, выражая восхищение?
Вот наш директор любит писать в группу вотсапа, состоящую из ….наверное 300 учителей одной из лучших школ Шымкента глубокой ночью. А иногда ранним утром, задолго до рассвета. Конечно, это немного противоречит правилам этикета, но ведь учителя порой не спят всю ночь, и директрисе очень хочется поделиться мудрой притчей какого-нибудь японского мыслителя Наоми Херовата с пытливыми умами педагогов. Ведь утром они смогут торопливо вписать цитату в свои поурочные планы.
Да, и наши учителя тоже посылают в ответ восторженные смайлики, и даже слова благодарности.
Не все, конечно. Только самые самые благодарные.
Но вот если вдруг директору пришла в голову своя собственная замечательная идея по модернизации системы образования, и она поделилась с нею с большим коллективом в группе- то тут молчать нельзя. Помните Спанч Боба ? Вы готовы, дети?- Да, капитан!!!!
Так и у нас. Вы согласны , коллеги ?!- Да, босс!!!! Представьте 300 сообщений за вечер с лаконичным СОГЛАСЕН! И очень плохо если ты засиделся за проверкой тетрадей или вдруг уделил время свой собственной семье. и НЕ ответил ! Тебя могут спросить ЛИЧНО
Вы ведь согласны, Марь Иванна ?!?!
– Конечно!!!!!
Ну а че молчите- то ? Так и скажите!
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Yerla 07.11.2019 в 16:42:47   # 734878
ХЗ как у Вас там .. но у нас суровых могут и нах*й послать начальника .. если х*йню какую сморозит ..
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  KAN13 07.11.2019 в 19:25:34   # 734896

А я то думаю почему у нас так много безработных ? , может быть это любители начальство НАХ посылать ? .
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  Dragon 07.11.2019 в 19:47:11   # 734898
Свое начальство можно и без оскорблении послать при желании. А насчет группы вацап, надеюсь никто не "обидится", если Вы выйдите из группы ссылаясь на то, что мобильный телефон купили для личного пользования. Или же Вам телефон купили для "работы" Ваше начальство?
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  Софруджу 07.11.2019 в 20:00:12   # 734901
Вот поэтому я в принципе не участвую ни в каких группах Вацап. То, что меня касается, мне можно и так сказать
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