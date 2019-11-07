Активный и креативный Директор школы)

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Гость 07 Ноября 2019 в 14:59:01
Или может он любит высылать вам мудрые изречения или афоризмы? И весь ваш большой коллектив ставит в ответ знак большого пальца, выражая восхищение?
Вот наш директор любит писать в группу вотсапа, состоящую из ….наверное 300 учителей одной из лучших школ Шымкента глубокой ночью. А иногда ранним утром, задолго до рассвета. Конечно, это немного противоречит правилам этикета, но ведь учителя порой не спят всю ночь, и директрисе очень хочется поделиться мудрой притчей какого-нибудь японского мыслителя Наоми Херовата с пытливыми умами педагогов. Ведь утром они смогут торопливо вписать цитату в свои поурочные планы.
Да, и наши учителя тоже посылают в ответ восторженные смайлики, и даже слова благодарности.
Не все, конечно. Только самые самые благодарные.
Но вот если вдруг директору пришла в голову своя собственная замечательная идея по модернизации системы образования, и она поделилась с нею с большим коллективом в группе- то тут молчать нельзя. Помните Спанч Боба ? Вы готовы, дети?- Да, капитан!!!!
Так и у нас. Вы согласны , коллеги ?!- Да, босс!!!! Представьте 300 сообщений за вечер с лаконичным СОГЛАСЕН! И очень плохо если ты засиделся за проверкой тетрадей или вдруг уделил время свой собственной семье. и НЕ ответил ! Тебя могут спросить ЛИЧНО
Вы ведь согласны, Марь Иванна ?!?!
– Конечно!!!!!
Ну а че молчите- то ? Так и скажите!
Комментарии, по рейтингу, по дате
А я то думаю почему у нас так много безработных ? , может быть это любители начальство НАХ посылать ? .