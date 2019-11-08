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Не хочу жить в Алмате
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danilov 08 Ноября 2019 в 18:46:07
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  старик 08.11.2019 в 19:51:27   # 734979
Шашлычные дымят.
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  Рамзес 08.11.2019 в 20:07:57   # 734981
Правильно лучше,в Атырау или Астане нет лучше Кызыл-дыра.Там нет смога но ветер...
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  Рамзес 08.11.2019 в 20:19:23   # 734982
Цитата: старик от 08.11.2019 13:51:27
Шашлычные дымят.

Наверное шаурмачные откроют - модно же.Те та на газу и котятах...
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  Yerla 08.11.2019 в 21:45:03   # 734984
ОЙ ВСЁ !!! ..
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