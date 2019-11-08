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Не хочу жить в Алмате
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danilov 08 Ноября 2019 в 18:46:07
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старик
08.11.2019 в 19:51:27
# 734979
Шашлычные дымят.
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Рамзес
08.11.2019 в 20:07:57
# 734981
Правильно лучше,в Атырау или Астане нет лучше Кызыл-дыра.Там нет смога но ветер...
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Рамзес
08.11.2019 в 20:19:23
# 734982
Цитата:
старик
от
08.11.2019 13:51:27
Шашлычные дымят.
Наверное шаурмачные откроют - модно же.Те та на газу и котятах...
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Yerla
08.11.2019 в 21:45:03
# 734984
ОЙ ВСЁ !!! ..
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