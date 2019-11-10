Пару часов рыбалки на Чардаре с автодомом

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kkafp 10 Ноября 2019 в 17:17:23
Ездил испытывать автодом на рыбалку на Чардару 1 ноября. Кусочек ускоренного видео пока не села батарея в камере. Рыбачим, завозим на дальняк за 200 метров снасти лодкой, играем на гитаре, дожигаем угли в мангале. Поймали штук 20 сазанчиков в среднем по килограмму. Погода была днем приемлемая, а по ночам две ночи шел дождь. Крыша не протекла, печку не включали так как было тепло, спали втроём, места достаточно. По трассе ехал спокойно со скоростью 90-100 км/ч, вес слегка ощущается, но машина идет уверенно. Полиция не останавливала, все провожали взглядами, новые номера получил и переоборудование оформил. Машину взвешивал, вес снаряжённого авто 2600 кг (с лопатой, топором, водой в баке, мангалом, лестницами, посудой, постеленной постелью и прочими мелочами) против 2150, что было раньше с кунгом. По песку мне показалось едет лучше, чем с легким задом. В целом, доволен, будет время может быть сниму ещё видео подробнее. Пока так.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: старик от 10.11.2019 13:06:45
Видео ни о чем. На РЫБАЛКУ с АВТОДОМОМОМ, но не показал рыбу и не показал автодом(интерьер).
Видео ни о чем. На РЫБАЛКУ с АВТОДОМОМОМ, но не показал рыбу и не показал автодом(интерьер).
Что ты докопался до человека, может впервые видео снимает и на камеру стесняется. Вредный ты старичок