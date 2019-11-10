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Пару часов рыбалки на Чардаре с автодомом
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kkafp 10 Ноября 2019 в 17:17:23


Ездил испытывать автодом на рыбалку на Чардару 1 ноября. Кусочек ускоренного видео пока не села батарея в камере. Рыбачим, завозим на дальняк за 200 метров снасти лодкой, играем на гитаре, дожигаем угли в мангале. Поймали штук 20 сазанчиков в среднем по килограмму. Погода была днем приемлемая, а по ночам две ночи шел дождь. Крыша не протекла, печку не включали так как было тепло, спали втроём, места достаточно. По трассе ехал спокойно со скоростью 90-100 км/ч, вес слегка ощущается, но машина идет уверенно. Полиция не останавливала, все провожали взглядами, новые номера получил и переоборудование оформил. Машину взвешивал, вес снаряжённого авто 2600 кг (с лопатой, топором, водой в баке, мангалом, лестницами, посудой, постеленной постелью и прочими мелочами) против 2150, что было раньше с кунгом. По песку мне показалось едет лучше, чем с легким задом. В целом, доволен, будет время может быть сниму ещё видео подробнее. Пока так.
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  KAN13 10.11.2019 в 18:19:32   # 735026
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  старик 10.11.2019 в 19:06:45   # 735027
Видео ни о чем. На РЫБАЛКУ с АВТОДОМОМОМ, но не показал рыбу и не показал автодом(интерьер).
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  kkafp 10.11.2019 в 19:11:39   # 735029
Интрига
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  Yerla 10.11.2019 в 19:49:24   # 735030
рады канеш за тебя .. с обновой панимаш и удачными испытаниями дома на колесах .. но старик прав .. видео мало-информативное
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  Walter 10.11.2019 в 19:50:57   # 735031
Машину покажи
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  Absolute 10.11.2019 в 23:33:49   # 735035
Цитата: старик от 10.11.2019 13:06:45
Видео ни о чем. На РЫБАЛКУ с АВТОДОМОМОМ, но не показал рыбу и не показал автодом(интерьер).

Что ты докопался до человека, может впервые видео снимает и на камеру стесняется. Вредный ты старичок
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  Даун 11.11.2019 в 00:52:22   # 735039
50 лет назад до тебя испытали, бля вот люди как будто на Марсе рыбачил, позорище и срам
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