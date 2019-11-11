А какие крылатые выражения Елбасы вы знаете?

Вот чего-то прям и не знаю. Вспомнилось "Экономика должна быть экономной" Брежнева, "Учиться, учиться и учиться" Ленина, ""Хотели, как лучше, а получилось, как всегда" Черномырдина, "Жить стало лучше, жить стало веселее" Сталина. А тут что-то, чтобы прям крылатые, и не вспомню