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danilov 11 Ноября 2019 в 09:52:18
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Комментарии, по рейтингу, по дате
Оплата производится согласно договора расчетного листка акта о выполненной работе путем перечисления
392 тысячи без НДС? круто
печать баннеров нынче стоит тенге 600-800 за квадрат, 72 квадрата обойдутся в плюс-минус 50 тысяч
по аренде билбордов - 50-60 тысяч в месяц, итого 200-240 тысяч
~100-150 тысяч видимо кому то "премией" в расчетный листок упадет
А какие крылатые выражения Елбасы вы знаете?
- средняя зарплата Казахстанца составляет 500 тыщ. тенге
- купи 2 коровы и живи безбедно
- ты когда рожала своих детей, у власти разрешения спрашивала?
@ Елбасы
MишаМашкевич 11.11.2019 в 10:57:06 # 735055
Цитата: Софруджу от 11.11.2019 04:05:21
Вот чего-то прям и не знаю. Вспомнилось "Экономика должна быть экономной" Брежнева, "Учиться, учиться и учиться" Ленина, ""Хотели, как лучше, а получилось, как всегда" Черномырдина, "Жить стало лучше, жить стало веселее" Сталина. А тут что-то, чтобы прям крылатые, и не вспомню
Вот чего-то прям и не знаю. Вспомнилось "Экономика должна быть экономной" Брежнева, "Учиться, учиться и учиться" Ленина, ""Хотели, как лучше, а получилось, как всегда" Черномырдина, "Жить стало лучше, жить стало веселее" Сталина. А тут что-то, чтобы прям крылатые, и не вспомню
Ещё есть актуальная по сей день "Кадры решают все"
Андроновец 11.11.2019 в 11:55:26 # 735058
Пастафариан 11.11.2019 в 12:31:08 # 735061
Цитата: Андроновец от 11.11.2019 05:55:26
Про шипованую резину, которая стирает дороги Астаны
Про шипованую резину, которая стирает дороги Астаны
Это не он сказал , это Тасмагамбетов наврал ему глядя в глаза .