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А какие крылатые выражения Елбасы вы знаете?
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danilov 11 Ноября 2019 в 09:52:18

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Комментарии, по рейтингу, по дате
  Софруджу 11.11.2019 в 10:05:21   # 735050
Вот чего-то прям и не знаю. Вспомнилось "Экономика должна быть экономной" Брежнева, "Учиться, учиться и учиться" Ленина, ""Хотели, как лучше, а получилось, как всегда" Черномырдина, "Жить стало лучше, жить стало веселее" Сталина. А тут что-то, чтобы прям крылатые, и не вспомню
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  СССР 11.11.2019 в 10:15:45   # 735051
"Лицо помыли, а задница дырявая" ©
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  2030 11.11.2019 в 10:39:36   # 735053
Quote:
Оплата производится согласно договора расчетного листка акта о выполненной работе путем перечисления



392 тысячи без НДС? круто
печать баннеров нынче стоит тенге 600-800 за квадрат, 72 квадрата обойдутся в плюс-минус 50 тысяч
по аренде билбордов - 50-60 тысяч в месяц, итого 200-240 тысяч
~100-150 тысяч видимо кому то "премией" в расчетный листок упадет

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  X-Daemon 11.11.2019 в 10:55:45   # 735054
Quote:
А какие крылатые выражения Елбасы вы знаете?

- средняя зарплата Казахстанца составляет 500 тыщ. тенге

- купи 2 коровы и живи безбедно

- ты когда рожала своих детей, у власти разрешения спрашивала?

@ Елбасы
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  MишаМашкевич 11.11.2019 в 10:57:06   # 735055
сегодня из садика отправили учить ребенка
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  NАVIGATOR 11.11.2019 в 11:14:50   # 735056
Цитата: Софруджу от 11.11.2019 04:05:21
Вот чего-то прям и не знаю. Вспомнилось "Экономика должна быть экономной" Брежнева, "Учиться, учиться и учиться" Ленина, ""Хотели, как лучше, а получилось, как всегда" Черномырдина, "Жить стало лучше, жить стало веселее" Сталина. А тут что-то, чтобы прям крылатые, и не вспомню

Ещё есть актуальная по сей день "Кадры решают все"
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  ss720 11.11.2019 в 11:54:28   # 735057
"мы блефовали" (с)
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  Андроновец 11.11.2019 в 11:55:26   # 735058
Про шипованую резину, которая стирает дороги Астаны
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  Aлекс 11.11.2019 в 11:57:50   # 735059
https://ru.citaty.net/avtory/nursultan-abishevich-nazarbaev/
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  Пастафариан 11.11.2019 в 12:31:08   # 735061
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  Alice004 11.11.2019 в 12:31:32   # 735062
Девальвации не будет. Если что-то такое будет намечаться, я вам сам скажу
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  KAN13 11.11.2019 в 13:29:14   # 735063
Цитата: Андроновец от 11.11.2019 05:55:26
Про шипованую резину, которая стирает дороги Астаны


Это не он сказал , это Тасмагамбетов наврал ему глядя в глаза .
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