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Оформление коммерческого участка.
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кинат 15 Ноября 2019 в 09:19:49
Добрый день всем !!! Друзья, может быть кто в теме и поможет правильно указать направление что бы не кормить лишних прилипал! В общем приобрел земельный участок , назначение -коммерческий, на руках на сегодня : договор купли-продажи, гос.акт ,сведения о собственнике,уведомление о гос.регистраций -получил в ЦОНе,от прежнего хозяйна получил рабочий проект - альбом 1 и ламинированный листок с внешнего вида предпологаемого строения. Какие мой действия? Нужно в первую очередь свет,воду и затем чуть изменить строение. Спасибо!
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  кинат 15.11.2019 в 10:09:26   # 735276
Территориально г.Шымкент.
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