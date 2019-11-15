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Оформление коммерческого участка.
кинат 15 Ноября 2019 в 09:19:49
Добрый день всем !!! Друзья, может быть кто в теме и поможет правильно указать направление что бы не кормить лишних прилипал! В общем приобрел земельный участок , назначение -коммерческий, на руках на сегодня : договор купли-продажи, гос.акт ,сведения о собственнике,уведомление о гос.регистраций -получил в ЦОНе,от прежнего хозяйна получил рабочий проект - альбом 1 и ламинированный листок с внешнего вида предпологаемого строения. Какие мой действия? Нужно в первую очередь свет,воду и затем чуть изменить строение. Спасибо!
Территориально г.Шымкент.