Письмицо от билайн

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Yerla 25 Ноября 2019 в 13:44:42
собстна само письмо и презенташка от билайна:
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Интересно откеда они мой доход знают .. по модели телефона наверн .. типа самсунг 10 .. или айфон нищеброды не юзают ?
Комментарии, по рейтингу, по дате
И так по всему миру.
Согласен с условиями и Политикой ТОО «КаР-Тел» по защите персональных данных и даю разрешение на сбор, обработку и трансграничную передачу моих персональных данных в соответствии с требованиями законодательства РК и упомянутой Политикой, а также даю свое согласие на получение sms-сообщений и иных сообщений рекламно-развлекательного характера ТОО «КаР-Тел» и его партнеров»
Интересно откеда они мой доход знают .. по модели телефона наверн .. типа самсунг 10 .. или айфон нищеброды не юзают ?Для того что бы узнать ваш официальный доход достаточно знать ваш иин, так как Биллаин предоставляет ряд услуг в том числе и кредитование, то они имеют доступ к вашим пенсионным отчисления и кредитному рейтингу.