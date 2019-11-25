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Письмицо от билайн
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Yerla 25 Ноября 2019 в 13:44:42
читаю и думаю .. так вот кто дает мои номера сраным спамерам .. те что смс шлют ..

собстна само письмо и презенташка от билайна:


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Интересно откеда они мой доход знают .. по модели телефона наверн .. типа самсунг 10 .. или айфон нищеброды не юзают ?
Комментарии, по рейтингу, по дате
  DITRX 25.11.2019 в 14:01:50   # 735747
Только что был в а актив центре хотел восстановить номер и подключить интернет. У них весь зал полный . Все клиенты ходят с телефонами хотят зарегистрироваться. Плюнул на очередь решил в Билайн центре купить номер с интернетом так там также история 250 человек в очереди.
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  lokidogma 25.11.2019 в 14:50:28   # 735752
Всех в стойло. Номера заставляют регистрировать. Без номера нет доступа к егову, соцсетям, почтам и тд. Взбрыкнул все тебе порезали и отключили - демократия
И так по всему миру.
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  Эндрю 25.11.2019 в 15:24:34   # 735757
Хуя се, я китайца юзаю и я походу лютейший нищеброд по твоему???Охуеть невстать логика
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  Dron2191 25.11.2019 в 17:11:35   # 735780
Регистрация номера билайн. Quote:
Согласен с условиями и Политикой ТОО «КаР-Тел» по защите персональных данных и даю разрешение на сбор, обработку и трансграничную передачу моих персональных данных в соответствии с требованиями законодательства РК и упомянутой Политикой, а также даю свое согласие на получение sms-сообщений и иных сообщений рекламно-развлекательного характера ТОО «КаР-Тел» и его партнеров»
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  Джимбо 25.11.2019 в 19:17:02   # 735793
Quote:
Интересно откеда они мой доход знают .. по модели телефона наверн .. типа самсунг 10 .. или айфон нищеброды не юзают ?
Для того что бы узнать ваш официальный доход достаточно знать ваш иин, так как Биллаин предоставляет ряд услуг в том числе и кредитование, то они имеют доступ к вашим пенсионным отчисления и кредитному рейтингу.
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