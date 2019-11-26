Латвия: проект грабежа в рамках закона

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Гость 26 Ноября 2019 в 13:07:35
А ведь у маленькой Латвии много больших проблем. На первом месте - демографическая. За время независимости республика лишилась 700 тысяч жителей, и эта цифра продолжает увеличиваться каждый день. Для маленькой страны это очень много. Число тех, кто работает и платит налоги, уменьшается, и это на фоне низкой рождаемости и высокой эмиграции. В Латвии сравнительно небольшой уровень зарплат, поэтому люди и уезжают туда, где больше перспектив для развития. При этом ничего не делается для того, чтобы остановить этот процесс, а вина за все беды под любыми предлогами всегда возлагается на Россию.
Обвиняя восточного соседа, латвийские политики рассчитывают на повышенное внимание к стране, на получение должностей в таких структурах как Еврокомиссия, секретариат НАТО, ООН. Именно поэтому они и проводят политику, которая, зачастую противоречит интересам их собственной страны. Последние двадцать пять лет страной управляют чиновники, считающие доступным обкрадывать свое государство и обманывать население. Все время звучат заявления, что на Латвию нападут и нужно затянуть пояса, а деньги вкладывать в оборону. Власти целенаправленно проводят милитаризацию общественного мнения, тем самым пытаясь оправдать растущие военные расходы. Для этого, конечно же, и нужен враг, который всегда под боком.
В бюджете страны на 2020 год не отражены обещанное повышение минимальных зарплат и пенсий, увеличение детских пособий. При этом правительство Латвии готово выделить дополнительные средства для организации новых киберкоманд. Так, директор рижского Центра передового опыта по стратегическим коммуникациям STARCOM Янис Сартс (Janis Sarts) в переписке с руководителем отдела кибербезопасности Агентства связи и информации НАТО (NATO Communications and Information Agency) Йеном Уэстом (Ian West) просит оказать содействие министерству обороны Латвии.
Уважаемый Йен Уэст
Настоящим письмом сообщаю Вам, что в Латвии увеличилось число хакерских атак на информационные ресурсы органов власти и частных компаний, в том числе СМИ. Целью попыток проникновения в информационные системы является получение доступа к конфиденциальной информации, а также переписке по электронной почте.
В этой связи руководством министерства обороны Латвии принято решение о формировании дополнительных подразделений специалистов по кибербезопасности в структурах Службы госбезопасности Латвии и Бюро по защите Конституции Латвии. Задачей этих структур также станет разработка и создание специализированной информационной системы для блокировки доступа к контенту иностранных электронных СМИ, в первую очередь российских, критически оценивающих деятельность НАТО.
На данные цели уже в текущем году Латвия выделит 60 млн евро и в дальнейшем по 10 млн евро ежегодно. Для успешной организации работы новых киберкоманд просим Вас направить в Латвию группу специалистов для оказания технической и консультативной помощи.
С уважением, директор NATO Strategic Communications
Centre of Excellence (STRATCOM) Янис Сартс
В другом письме Сартс сообщает своему коллеге из эстонского Центра по защите от киберугроз НАТО (CCDCOE) Яак Тариену (Jaak Tarien) о формировании в Латвии дополнительных подразделений специалистов по кибербезопасности, а также выделении средств на их финансирование. При этом он рекомендует поработать в этом направлении и в Эстонии.
Уважаемый Яак Тариен
Настоящим письмом сообщаю Вам, что в связи с увеличением числа хакерских атак в Латвии, руководством министерства обороны страны по рекомендации NATO Strategic Communications Centre of Excellence (STRATCOM) было принято решение о формировании дополнительных подразделений специалистов по кибербезопасности, а также выделении средств на их финансирование. Кроме того, для успешной организации работы новых киберкоманд в Латвии по просьбе руководства латвийского министерства обороны NATO Strategic Communications Centre of Excellence (STRATCOM) обратился в NATO Communications and Information Agency (NCI Agency) с просьбой выделить группу специалистов с целью оказания технической и консультативной помощи.
Обращаю Ваше внимание, что создание аналогичных подразделений обсуждалось представителями НАТО с руководством Эстонии. Полагаю, что уже в ближайшее время этот вопрос будет решен положительно.
В этой связи рекомендую Вам заранее провести подготовительную работу совместно с Cyber Comand Сил обороны Эстонии по планированию и организации дополнительных мероприятий в области обеспечения кибербезопасности, а также подготовить варианты проведения кибератак в интересах НАТО.
С уважением, директор NATO Strategic Communications
Centre of Excellence (STRATCOM) Янис Сартс
Получается, что латвийское общество фактически обкрадывают в "законном порядке". Людей обманывают, обещая светлое будущее, а на деле никаких действенных шагов по развитию экономики не делается. Однако у правительства всегда находятся деньги на борьбу с вымышленным врагом. И неудивительно, что правящая элита Латвии ставит интересы государства далеко не на первое место. И этому есть объяснение. Президент Левитс в 17 лет эмигрировал с семьей в Германию, где прожил почти 20 лет, премьер-министр Латвии Кариньш имеет не только латвийское гражданство, но и американское, так как родился в США. Эти факты говорят о том, что власть Латвии подвержена американскому влиянию и следует исключительно интересам Запада. Поэтому, пока не изменится мышление и во главе страны не встанут самостоятельные политики, Латвия продолжит погружаться в трясину.
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