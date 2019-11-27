Штраф за экологию

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danilov 27 Ноября 2019 в 09:41:06
Кому ещё пришёл?
UPD Разобрались. Это оказывается Сергек туркестанский неправильно статью вешает. Проблему устраняют
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Pooman от 27.11.2019 04:47:57
При оплате штрафа по Сергеку, 70 % процентов от штрафа поступает разработчикам Сергека и только 30 % процентов поступает в бюджет, и так в течение Пяти лет! Совсем оборзели кровопийцы
При оплате штрафа по Сергеку, 70 % процентов от штрафа поступает разработчикам Сергека и только 30 % процентов поступает в бюджет, и так в течение Пяти лет! Совсем оборзели кровопийцы
Скорее всего компания закупает, ставит камеры и разработало ПО за свои деньги. И снимает свои 70% со штрафов. А государство без затрат, на ровном месте ловит 30%. Дать доступ к базе авто и их владельцев не затратно
Pooman, а кого вы имели ввиду под кровопийцами?
Цитата: acid от 27.11.2019 04:40:00
Ерла, это не твой меренок красный на Энегопотоке насрав на все понятия и правила стоит? Больно уж экстравагантный - номер на 7 начинается
Ерла, это не твой меренок красный на Энегопотоке насрав на все понятия и правила стоит? Больно уж экстравагантный - номер на 7 начинается
неее .. не мой точно .. кстати .. может кто знает .. у меня постоянное превышение по экологии .. вроде столько регулировали .. бензу нормальную лью .. масло не ест .. но мля превышает ..
может эт потому что катализатор вырезан ? хотя их у всех машин вроде вырезали када гнали в прошлом из за моря
Цитата: Pooman от 27.11.2019 04:47:57
При оплате штрафа по Сергеку, 70 % процентов от штрафа поступает разработчикам Сергека и только 30 % процентов поступает в бюджет, и так в течение Пяти лет! Совсем оборзели кровопийцы
При оплате штрафа по Сергеку, 70 % процентов от штрафа поступает разработчикам Сергека и только 30 % процентов поступает в бюджет, и так в течение Пяти лет! Совсем оборзели кровопийцы
Бедолага, ты хочешь сказать что в административный кодекс внесены суммы с учетом интересов юридического лица? Давай пруф или только за один этот пост тебе можно вкатить статью неуважение к власти и вполне оправданно.
Цитата: Yerla от 27.11.2019 05:03:34
неее .. не мой точно .. кстати .. может кто знает .. у меня постоянное превышение по экологии .. вроде столько регулировали .. бензу нормальную лью .. масло не ест .. но мля превышает ..
может эт потому что катализатор вырезан ? хотя их у всех машин вроде вырезали када гнали в прошлом из за моря
неее .. не мой точно .. кстати .. может кто знает .. у меня постоянное превышение по экологии .. вроде столько регулировали .. бензу нормальную лью .. масло не ест .. но мля превышает ..
может эт потому что катализатор вырезан ? хотя их у всех машин вроде вырезали када гнали в прошлом из за моря
А датчик в выхлоп засовывают? А то может просто окружающий нас воздух замеряют
Цитата: MARЧELLO от 27.11.2019 05:08:45
А датчик в выхлоп засовывают? А то может просто окружающий нас воздух замеряют
Цитата: Yerla от 27.11.2019 05:03:34
неее .. не мой точно .. кстати .. может кто знает .. у меня постоянное превышение по экологии .. вроде столько регулировали .. бензу нормальную лью .. масло не ест .. но мля превышает ..
может эт потому что катализатор вырезан ? хотя их у всех машин вроде вырезали када гнали в прошлом из за моря
неее .. не мой точно .. кстати .. может кто знает .. у меня постоянное превышение по экологии .. вроде столько регулировали .. бензу нормальную лью .. масло не ест .. но мля превышает ..
может эт потому что катализатор вырезан ? хотя их у всех машин вроде вырезали када гнали в прошлом из за моря
А датчик в выхлоп засовывают? А то может просто окружающий нас воздух замеряют
гыыыы .. угу .. в выхлоп .. и по самые яица .. точно не воздух вокруг замеряют
Pooman, а кого вы имели ввиду под кровопийцами?
К средствам бюджета которые поступают с налогов и штрафов Не должны иметь Сторонние Компании( 3-и Лица, Разработчики ПО и закупщики камер)
Данный процесс должен полностью регулироваться Государством
Сергеки изначально должны быть полностью Государственными! Налоги с автолюбителей должны с лихвой покрыть и закупку камер, установку и создание ПО )))))))
Цитата: Pooman от 27.11.2019 05:23:55
К средствам бюджета которые поступают с налогов и штрафов Не должны иметь Сторонние Компании( 3-и Лица, Разработчики ПО и закупщики камер)
Данный процесс должен полностью регулироваться Государством
Сергеки изначально должны быть полностью Государственными! Налоги с автолюбителей должны с лихвой покрыть и закупку камер, установку и создание ПО )))))))
К средствам бюджета которые поступают с налогов и штрафов Не должны иметь Сторонние Компании( 3-и Лица, Разработчики ПО и закупщики камер)
Данный процесс должен полностью регулироваться Государством
Сергеки изначально должны быть полностью Государственными! Налоги с автолюбителей должны с лихвой покрыть и закупку камер, установку и создание ПО )))))))
Это же чистой воды "бизнес по-казахски" со стороны государства. Ничего не тратить, ничего не делать, пусть тратят и делают другие, а нам 30% занесут, за то что мы разрешаем им зарабатывать.
Так что условная компания "Сергек" всего-лишь подстроилась под систему.