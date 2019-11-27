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Штраф за экологию
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danilov 27 Ноября 2019 в 09:41:06
Одновременно двоим коллегам пришли одинаковые штрафы за экологию. Хотя никакого протокола никто не оформлял.
Кому ещё пришёл?



UPD Разобрались. Это оказывается Сергек туркестанский неправильно статью вешает. Проблему устраняют
Комментарии, по рейтингу, по дате
  acid 27.11.2019 в 10:40:00   # 735890
Ерла, это не твой меренок красный на Энегопотоке насрав на все понятия и правила стоит? Больно уж экстравагантный - номер на 7 начинается
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  Pooman 27.11.2019 в 10:47:57   # 735891
При оплате штрафа по Сергеку, 70 % процентов от штрафа поступает разработчикам Сергека и только 30 % процентов поступает в бюджет, и так в течение Пяти лет! Совсем оборзели кровопийцы
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  MARЧELLO 27.11.2019 в 10:58:09   # 735893
Цитата: Pooman от 27.11.2019 04:47:57
При оплате штрафа по Сергеку, 70 % процентов от штрафа поступает разработчикам Сергека и только 30 % процентов поступает в бюджет, и так в течение Пяти лет! Совсем оборзели кровопийцы


Скорее всего компания закупает, ставит камеры и разработало ПО за свои деньги. И снимает свои 70% со штрафов. А государство без затрат, на ровном месте ловит 30%. Дать доступ к базе авто и их владельцев не затратно
Pooman, а кого вы имели ввиду под кровопийцами?
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  Yerla 27.11.2019 в 11:03:34   # 735894
Цитата: acid от 27.11.2019 04:40:00
Ерла, это не твой меренок красный на Энегопотоке насрав на все понятия и правила стоит? Больно уж экстравагантный - номер на 7 начинается


неее .. не мой точно .. кстати .. может кто знает .. у меня постоянное превышение по экологии .. вроде столько регулировали .. бензу нормальную лью .. масло не ест .. но мля превышает ..

может эт потому что катализатор вырезан ? хотя их у всех машин вроде вырезали када гнали в прошлом из за моря
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  acid 27.11.2019 в 11:06:49   # 735895
Цитата: Pooman от 27.11.2019 04:47:57
При оплате штрафа по Сергеку, 70 % процентов от штрафа поступает разработчикам Сергека и только 30 % процентов поступает в бюджет, и так в течение Пяти лет! Совсем оборзели кровопийцы

Бедолага, ты хочешь сказать что в административный кодекс внесены суммы с учетом интересов юридического лица? Давай пруф или только за один этот пост тебе можно вкатить статью неуважение к власти и вполне оправданно.
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  MARЧELLO 27.11.2019 в 11:08:45   # 735896
Цитата: Yerla от 27.11.2019 05:03:34
неее .. не мой точно .. кстати .. может кто знает .. у меня постоянное превышение по экологии .. вроде столько регулировали .. бензу нормальную лью .. масло не ест .. но мля превышает ..

может эт потому что катализатор вырезан ? хотя их у всех машин вроде вырезали када гнали в прошлом из за моря


А датчик в выхлоп засовывают? А то может просто окружающий нас воздух замеряют
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  Yerla 27.11.2019 в 11:21:22   # 735897
Цитата: MARЧELLO от 27.11.2019 05:08:45
Цитата: Yerla от 27.11.2019 05:03:34
неее .. не мой точно .. кстати .. может кто знает .. у меня постоянное превышение по экологии .. вроде столько регулировали .. бензу нормальную лью .. масло не ест .. но мля превышает ..

может эт потому что катализатор вырезан ? хотя их у всех машин вроде вырезали када гнали в прошлом из за моря


А датчик в выхлоп засовывают? А то может просто окружающий нас воздух замеряют


гыыыы .. угу .. в выхлоп .. и по самые яица .. точно не воздух вокруг замеряют
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  Pooman 27.11.2019 в 11:23:55   # 735898
Quote:
Pooman, а кого вы имели ввиду под кровопийцами?

К средствам бюджета которые поступают с налогов и штрафов Не должны иметь Сторонние Компании( 3-и Лица, Разработчики ПО и закупщики камер)
Данный процесс должен полностью регулироваться Государством
Сергеки изначально должны быть полностью Государственными! Налоги с автолюбителей должны с лихвой покрыть и закупку камер, установку и создание ПО )))))))
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  MARЧELLO 27.11.2019 в 11:40:29   # 735900
Цитата: Pooman от 27.11.2019 05:23:55
К средствам бюджета которые поступают с налогов и штрафов Не должны иметь Сторонние Компании( 3-и Лица, Разработчики ПО и закупщики камер)
Данный процесс должен полностью регулироваться Государством
Сергеки изначально должны быть полностью Государственными! Налоги с автолюбителей должны с лихвой покрыть и закупку камер, установку и создание ПО )))))))


Это же чистой воды "бизнес по-казахски" со стороны государства. Ничего не тратить, ничего не делать, пусть тратят и делают другие, а нам 30% занесут, за то что мы разрешаем им зарабатывать.
Так что условная компания "Сергек" всего-лишь подстроилась под систему.
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