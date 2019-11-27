Штраф за экологию

неее .. не мой точно .. кстати .. может кто знает .. у меня постоянное превышение по экологии .. вроде столько регулировали .. бензу нормальную лью .. масло не ест .. но мля превышает ..может эт потому что катализатор вырезан ? хотя их у всех машин вроде вырезали када гнали в прошлом из за моря