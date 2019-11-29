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На заправке возле ЦОН недоливают?
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DuMoH 29 Ноября 2019 в 16:54:13
Заехал на АЗС возле ЦОНа, в баке остаток был не менее 15 литров, лампа-индикатор низкого уровня топлива еще не горела. Заправил полный бак и в бак влезло 65.7 литров, при том, что объем бака 67 литров (BMW X3 E83 кузов). Вызвал менеджера, на все мои претензии у него был один ответ "у тебя врет датчик уровня топлива". По его теории, я приехал на заправку с остатком топлива 1.3 литра, водители поймут, что при таком остатке машина ехать просто не будет. Я позвонил в колл-центр АЗС, высказал все претензии, на что получил ответ: "с вами свяжется менеджер, пригласит вас в удобное для вас время для замеров залива топлива с любой колонки". Это было 5 ноября, увы, "а воз и ныне там", никто мне так и не позвонил.
Чтобы убедиться в правильности показаний датчика уровня топлива я сжег бак до минимального остатка, проехал на горящей лампе низкого остатка топлива еще 50км и заехал на заправку другого бренда (не буду писать какого) и в бак влезло 59 литров!!! То есть при уже долго горящей лампе в баке было еще 8 литров.
Вывод: заправка возле ЦОН недоливает топливо!

Комментарии, по рейтингу, по дате
  философ 29.11.2019 в 17:14:52   # 736040
это про синойловскую имеешь в виду заправку ?

не только на ней по-моему недолив, хотя может 95 стал совсем уж плох
в последнее время на своей хонде срвушке 2,4 стал замечать это
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  DuMoH 29.11.2019 в 17:20:36   # 736041
Да, это Sinooil
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  m-a-x-a-t 29.11.2019 в 17:44:47   # 736042
все воруют кто как и где сможет !
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  SPYKER X 29.11.2019 в 17:59:28   # 736044
Вот тоже заметил недавно, что именно на этой заправке недоливают! Но как это доказать?! И согласен с комментатором выше, 95 бензин не тот, что был раньше у них. Уже лет 7-8 заливаюсь там. Подскажите, где нынче хороший 95 бензин можно налить в Шыме??? Товарищи водители, поделитесь опытом!
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  NАVIGATOR 29.11.2019 в 18:59:43   # 736054
Quote:
заехал на заправку другого бренда (не буду писать какого) и в бак влезло 59 литров!!!

Братец ты хоть намекни или в личку напиши название заправки
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  старик 29.11.2019 в 19:13:01   # 736058
Ну удиви-и-ил! Я тоже как то в такой же ситуации на "Гелиосе" пытался дойти до истины, но не дошел. Та же лабуда с менеджером и датчиком топлива.
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  Рамзес 29.11.2019 в 19:16:04   # 736059
Так глушить мотор надо было,че первый год на бумере...
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  gliser 29.11.2019 в 21:16:55   # 736066
Хех я тоже давно заметил, это на заправке.
Стал делать так:
1. Купил сертифицированую канистру 20л аллюминий.
2. Приезжаю на заправку прошу налить в канистру.

Интересно.
Когда в кассе говоришь, что в канистру замечал кассир как-то обычно отворачивается куда-то левее под стол что-то жмёт. Я могу ошибаться, кассир просто деньги там брал или ещё что-то. Честно сказать не следил. Ещё интересно, говоришь в канистру налить, лица как-то меняются. Но всё перечисленное может быть полётом моего воображения. Х.з.

В итоге я стал заправляться на другой заправке, разницу заметил.
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  DuMoH 29.11.2019 в 22:36:07   # 736071
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