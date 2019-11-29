На заправке возле ЦОН недоливают?

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
DuMoH 29 Ноября 2019 в 16:54:13
Чтобы убедиться в правильности показаний датчика уровня топлива я сжег бак до минимального остатка, проехал на горящей лампе низкого остатка топлива еще 50км и заехал на заправку другого бренда (не буду писать какого) и в бак влезло 59 литров!!! То есть при уже долго горящей лампе в баке было еще 8 литров.
Вывод: заправка возле ЦОН недоливает топливо!
Комментарии, по рейтингу, по дате
не только на ней по-моему недолив, хотя может 95 стал совсем уж плох
в последнее время на своей хонде срвушке 2,4 стал замечать это
заехал на заправку другого бренда (не буду писать какого) и в бак влезло 59 литров!!!
Братец ты хоть намекни или в личку напиши название заправки
Стал делать так:
1. Купил сертифицированую канистру 20л аллюминий.
2. Приезжаю на заправку прошу налить в канистру.
Интересно.
Когда в кассе говоришь, что в канистру замечал кассир как-то обычно отворачивается куда-то левее под стол что-то жмёт. Я могу ошибаться, кассир просто деньги там брал или ещё что-то. Честно сказать не следил. Ещё интересно, говоришь в канистру налить, лица как-то меняются. Но всё перечисленное может быть полётом моего воображения. Х.з.
В итоге я стал заправляться на другой заправке, разницу заметил.
Цитата: Рамзес от 29.11.2019 13:16:04
Так глушить мотор надо было,че первый год на бумере...
Так глушить мотор надо было,че первый год на бумере...
Ну я ж заглушил...