Как оставить след в истории

4 года назад

Bad JesterОткровения патриота Украины или как меня перезомбировал 5 канал:1. Раньше, когда я был нормальным человеком, я видел, как снаряды прилетали в мирные дома со стороны позиций ВСУ. Я считал их плохими людьми. Теперь, когда я посмотрел 5 канал и стал патриотом Украины, я вижу, как снаряды прилетают в мирные дома со стороны позиций ВСУ, но сейчас я точно знаю, что это сепары сами себя обстреливают.2. Раньше, когда я был нормальным человеком, я видел людей, покрытых татуировками со свастикой и с флагами третьего рейха в рядах батальонов, воюющих на стороне Украины и я считал их нацистами. Теперь, когда я посмотрел 5 канал и стал патриотом Украины, я вижу людей, покрытых татуировками со свастикой и с флагами третьего рейха в рядах батальонов, воюющих на стороне Украины и я считаю их героями.3. Раньше, когда я был нормальным человеком, я не знал, кто такой Киселев и что он меня зомбировал. Теперь, когда я посмотрел 5 канал и стал патриотом Украины, я знаю кто такой Киселев.4. Раньше, когда я был нормальным человеком, я считал, что евромайдан поддержала не вся Украина, соответственно он и стал точкой отсчета и причиной дебильной войны. Теперь, когда я посмотрел 5 канал и стал патриотом Украины, я считаю, что те, кто не поддержали майдан - тупые зомби и вата. Их можно жечь и вести против них АТО. Сам я не в АТО.5. Раньше, когда я был нормальным человеком, я считал, что майдан ничего не изменил в лучшую сторону, а лишь отбросил Украину на несколько лет назад и привел к снижению уровня жизни и экономическому коллапсу. Теперь, когда я посмотрел 5 канал и стал патриотом Украины, я считаю, что главное, чтобы в России было хуже, а то что происходит у меня дома - временные трудности, никак не связанные с майданом и в них виновата Россия.6. Раньше я был нормальным человеком, теперь я - долбоёб. Смерть нации! Слава врагам!996