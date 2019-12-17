Как оставить след в истории

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shlenchak 17 Декабря 2019 в 09:54:33
Кто же по Вашему мнению может остаться в памяти людей через поколения, через сто лет, двести?! Какие достижения человек должен совершить в современном мире, чтобы войти в память народа, как Пушкин? Попов? Гагарин? Элвис? Линкольн? Твен? Джобс? Шекспир? Дарвин?
Комментарии, по рейтингу, по дате
Да уж , его то долго будут помнить .
Цитата: M54 от 17.12.2019 04:20:10
Shelenhcak нашел проблему?!
Shelenhcak нашел проблему?!
нет ну вы серьезно подумайте, вроде что то постоянно происходит делают какие то фантастические открытия, но не одной фамилии в памяти
Ара горный 17.12.2019 в 11:22:36 # 736944
Или, если это человек обычный, он должен быть первым, в чем-то по настоящему значимом.
Когда вы говорите, вокруг много, в этом и заковыка, если их много. А нужен единственный или первый.
Ара горный 17.12.2019 в 12:09:16 # 736950
Цитата: bolatbol от 17.12.2019 05:25:43
Исчезнет все, прахом покроются имена и клички, один лишь Путин останется в памяти людской.
Исчезнет все, прахом покроются имена и клички, один лишь Путин останется в памяти людской.
Предлахаю отправить в междупланетное пространство посредством мощного радиотелескопа эту видеозапись. Шоб инопланетяне тоже прониклись.
Цитата: Ара горный
от 17.12.2019 06:09:16
Предлахаю отправить в междупланетное пространство посредством мощного радиотелескопа эту видеозапись. Шоб инопланетяне тоже прониклись.
Цитата: bolatbol от 17.12.2019 05:25:43
Исчезнет все, прахом покроются имена и клички, один лишь Путин останется в памяти людской.
Исчезнет все, прахом покроются имена и клички, один лишь Путин останется в памяти людской.
Предлахаю отправить в междупланетное пространство посредством мощного радиотелескопа эту видеозапись. Шоб инопланетяне тоже прониклись.
Странник626 17.12.2019 в 13:15:30 # 736952
Quote:
Bad Jester
4 года назад
Откровения патриота Украины или как меня перезомбировал 5 канал:
1. Раньше, когда я был нормальным человеком, я видел, как снаряды прилетали в мирные дома со стороны позиций ВСУ. Я считал их плохими людьми. Теперь, когда я посмотрел 5 канал и стал патриотом Украины, я вижу, как снаряды прилетают в мирные дома со стороны позиций ВСУ, но сейчас я точно знаю, что это сепары сами себя обстреливают.
2. Раньше, когда я был нормальным человеком, я видел людей, покрытых татуировками со свастикой и с флагами третьего рейха в рядах батальонов, воюющих на стороне Украины и я считал их нацистами. Теперь, когда я посмотрел 5 канал и стал патриотом Украины, я вижу людей, покрытых татуировками со свастикой и с флагами третьего рейха в рядах батальонов, воюющих на стороне Украины и я считаю их героями.
3. Раньше, когда я был нормальным человеком, я не знал, кто такой Киселев и что он меня зомбировал. Теперь, когда я посмотрел 5 канал и стал патриотом Украины, я знаю кто такой Киселев.
4. Раньше, когда я был нормальным человеком, я считал, что евромайдан поддержала не вся Украина, соответственно он и стал точкой отсчета и причиной дебильной войны. Теперь, когда я посмотрел 5 канал и стал патриотом Украины, я считаю, что те, кто не поддержали майдан - тупые зомби и вата. Их можно жечь и вести против них АТО. Сам я не в АТО.
5. Раньше, когда я был нормальным человеком, я считал, что майдан ничего не изменил в лучшую сторону, а лишь отбросил Украину на несколько лет назад и привел к снижению уровня жизни и экономическому коллапсу. Теперь, когда я посмотрел 5 канал и стал патриотом Украины, я считаю, что главное, чтобы в России было хуже, а то что происходит у меня дома - временные трудности, никак не связанные с майданом и в них виновата Россия.
6. Раньше я был нормальным человеком, теперь я - долбоёб. Смерть нации! Слава врагам!
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Странник626 17.12.2019 в 13:36:22 # 736954
Так же как и после каждой войны, есть именитые и есть неизвестные герои...
Странник626 17.12.2019 в 13:38:14 # 736955
Странник626 17.12.2019 в 13:40:06 # 736956
7 уроков от Уилла Смита"
Уиллард Кристофер «Уилл» — американский актёр и хип-хоп исполнитель. Номинант двух премий «Оскар», нескольких наград «Золотой глобус» и обладатель премии «Грэмми».
Уилл Смит делится с нами своими семью замечательными уроками:
1. Будьте не реалистами.
«В чём смысл реализма? Эдисон не был реалистом…».
Всё великое, однажды было создано не реалистами. Если бы в мире были одни реалисты, мы до сих пор жили бы в тёмных пещерах, без транспорта, связи, без всех новшеств науки и техники. Так в чём же состоит урок? Не будьте реалистами в полной мере. Устанавливайте большие, дерзкие цели, которые, возможно, даже устрашают вас. Выйдите за свои пределы, вы способны на много большее, чем сами себе позволяете достигать.
2. Будьте целеустремлёнными.
«План «Б» только отвлекает вас от плана «А»».
Сосредоточьтесь на своей цели, и исключите всё остальное. Рассеивая свой фокус на несколько основных задачах одновременно, вы упускаете свои шансы на успех, в этом же заключается причина неудач большинства людей. Если ваша концентрация внимания устойчива, и если вы направляете свои усилия на вашу основную задачу и цель, вы добьётесь успеха. Целеустремлённость критична. Не стоит расплескаться по мелочам.
3. Старайтесь быть великим.
«Я стараюсь быть похожим на великих людей, которые когда-либо жили».
Люди, которые стремятся быть средними и посредственными, никогда не смогут достичь величия. Чтобы быть великим вы должны стремиться к величию. Вам необходимо стремится помочь огромному числу людей. Зачем вам быть простым, средним человеком, если вы способны достичь небывалого величия? Зачем вам жить как все люди и рассеивать своё время на пустяки, если вы можете взять себя в руки и взобраться на высочайшие вершины славы и успеха.
4. Смотрите внутрь своего разума.
«В своём разуме я всегда был Голливудской суперзвездой. Я просто об этом не знал».
Если вы не может видеть этого, вы не можете иметь это. Вы должны видеть в своём разуме то, чего вы желаете достичь, прежде чем это станет реальностью. Вы должны быть убеждены в своём успехе. Вы должны жить в своём новом доме, водить эту новую машину, и видеть удивительную супругу в своём воображении, прежде чем это станет реальностью. Исчерпывающую информацию о силе мысли вы сможете найти на нашем сайте.
5. Имейте веру.
«Если бы это было чем-то, чему я действительно был бы предан, я не думаю, что что-то остановило бы меня от вступления в должность Президента Соединённых Штатов».
Вы должны верить в свои способности, прежде чем что-то произойдёт. Вы не можете с успехом участвовать в президентских выборах, если вы считаете, что не заслуживаете того, чтобы быть президентом. И это касается любых достижений. Вы должны верить в свои способности и должны быть преданы своей цели, чтобы успех произошёл с вами. Вы должны стать первым членом своего фан-клуба.
6. Спросите, почему «нет»?
«Каждый из нас невежда, только в различных областях знаний».
Большинство людей переоценивает способности других людей, и недооценивает свои собственные способности. Не помещайте других людей на пьедестал почёта, в то время себя вы рассматриваете незначительным человеком. Вы должны спросить себя: «Почему не я, почему не сейчас?». Разве кто-нибудь может быть лучше, чем вы, разве кто-то может быть более достойным? Естественно, в различных областях нашей жизни мы все невежды, но есть области жизни, где мы можем быть гениями, области безграничного творчества.
7. Жми вперёд.
«На протяжении жизни люди будут сводить вас с ума, относиться к вам с неуважением и обходиться с вами плохо. Позвольте Богу решить вопрос о том, что делают они, потому что ненависть в вашем сердце будет съедать вас изнутри».
Всегда будьте готовы простить и двигаться дальше, поймите, что люди, которые критикуют вас, больше всего нуждаются в любви. Жмите вперёд, когда вы столкнулись с негативом со стороны людей, не позволяйте мыслям ненависти проникнуть в ваш разум и поглотить ваше сердце!
Цитата: Странник626 от 17.12.2019 07:15:30
Наверняка сложно сказать., Как по моему, это такие люди как: Эйнштейн, Альберт., Томас Эдисон и Никола Тесла., Владимир Ильич Ленин., и.т.д
Наверняка сложно сказать., Как по моему, это такие люди как: Эйнштейн, Альберт., Томас Эдисон и Никола Тесла., Владимир Ильич Ленин., и.т.д
Ведь они уже в истории, их мена известны всему миру. А как же герои 21 века?!
Странник626 17.12.2019 в 14:01:22 # 736959
Цитата: shlenchak от 17.12.2019 07:49:39Это ещё впереди!., лишь одна пятая века прошла...
Ведь они уже в истории, их мена известны всему миру. А как же герои 21 века?!
Цитата: Странник626 от 17.12.2019 07:15:30
Наверняка сложно сказать., Как по моему, это такие люди как: Эйнштейн, Альберт., Томас Эдисон и Никола Тесла., Владимир Ильич Ленин., и.т.д
Наверняка сложно сказать., Как по моему, это такие люди как: Эйнштейн, Альберт., Томас Эдисон и Никола Тесла., Владимир Ильич Ленин., и.т.д
Ведь они уже в истории, их мена известны всему миру. А как же герои 21 века?!
Странник626 17.12.2019 в 15:18:44 # 736964
или "след" дает чувство умиротворения на смертном одре ? типа не зря жЫсть прожил ..