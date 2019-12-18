Геополитические инструменты США в Центральной Азии

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
UktamNamozov 18 Декабря 2019 в 10:32:49
Вашингтон давно определил республики Центральной Азии и Афганистан как «зону национальных интересов США», поэтому этот регион является объектом целого спектра американских информационных кампаний. Для достижения желаемого результата в течение последних лет США активно расширяли в регионе сеть так называемых «независимых» СМИ и НПО, кроме того к проведению кампаний американское руководство привлекает военных специалистов по информационной войне – военнослужащие из 4-й группы психологических операций армии США. Непосредственно за работу в центральноазиатском регионе отвечает 8-ая группа психологических операций. Именно военнослужащие 8-й группы отвечают за работу и наполнение информационного портала Каравансарай (https://central.asia-news.com/ru), который был специально создан для снижения российского влияния в регионе. Сайт спонсируется Центральным командованием США и предназначенным для жителей Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.
Основная цель, которую преследуют большинство информационных кампаний, поддерживаемых Вашингтоном, состоит в том, чтобы отделить население региона от России в психологическом отношении, а также подорвать позиции России в Центральной Азии. Кампании в основном ориентированы на молодежь в надежде, что лидеры будущего в этих странах будут воспитаны на западных «демократических» идеалах и поэтому будут менее склонны к партнерству с Россией.
Одним из примеров такой информационной кампании стала поддержка инициативы по отказу от кириллицы и переходу на латиницу. С периодичностью в несколько ней на сайте Каравансарая начали публиковаться материалы, подталкивающие страны Центральной Азии к переходу на латинский алфавит. Согласно замыслам Вашингтона, данная кампания поспособствует скорейшему культурному разрыву между Россией и республиками Центральной Азии, что в дальнейшем может полностью уничтожить историческое присутствие русского языка в Евразии, сузив и сократив русскоязычную культурную и информационную сферы.
Стоит напомнить, что процесс перевода почти всех языков (на которых говорили в Советском Союзе) на кириллицу, который начался в 1935 году, был одной из мер, которые Советское правительство предприняло для объединения людей в бывшем СССР. Десятки языков приобрели систему письма, которая объединила их с русской культурной сферой, а носители этих языков впервые получили доступ к единому евразийскому пространству для обмена информацией.
Спонсоры и руководители Караваансарая видят в замене кириллицы на латиницу не только символический акт, но и фактор способный вбить клин между странами Центральной Азии и Россией. Это точная цель языкового конфликта и русофобной политики, которую Вашингтон поощряет в странах Балтии, на Украине и в некоторых странах Кавказа.
Именно Вашингтон начал «подогревать эту тему», подчеркивая необходимость латинизации в странах Центральной Азии по различным каналам, находящимся под его контролем в Казахстане, где русский является не только родным языком для проживающих там этнических русских, но и для многих казахов, украинцев, немцев и т.д. Русский язык даже стерли с казахстанских банкнот. За последние 10 лет из Казахстана эмигрировало около 300 тысяч человек, большинство из которых славяне, и в некоторой степени это связано с этой политикой. Как было сказано в статье, опубликованной в польской газете Rzeczpospolita в ноябре 2017 года, «отказавшись от кириллицы, Назарбаев перерезает пуповину с Россией».
Латинизация также была подвергнута Киргизия и Таджикистан. Однако, как мы видели в последние годы, переход на латинский алфавит явно был несчастливым опытом в Узбекистане и Казахстане.
Молодое узбекское правительство приняло решение ориентироваться на турецкую модель становления государства. В этом ключе латиница выступала как один из элементов сближения двух государств. Переход на латинский алфавит также стал символом национальной идентичности и независимости узбекских властей. В то время, однако, никто не остановился, чтобы рассмотреть финансовую сторону этого перехода, затраты, связанные с транслитерацией огромного архива литературы с кириллицы на латиницу. Другой стороной медали, которую никто не видел, стал конфликт между поколениями, читающими на разных алфавитах. Отношения между Узбекистаном и Турцией охладились за очень короткий промежуток времени, алфавит остался прежним, тем не менее система образования страны понесла значительные потери, что даже сказалось на базовой грамотности.
Попытки перейти на латынь вызвали значительные проблемы в Казахстане. За 80 лет, прошедших с тех пор, как Казахстан перешел с арабского на кириллицу, в этой стране была создана огромная сеть библиотек, даже в отдаленных деревнях. В стране уже достигнут уровень грамотности, равный 100 процентам, что означает необходимость изменения всей «матрицы» мышления всего населения при переходе на новый алфавит, что повлечет за собой не только значительные финансовые затраты, но и может спровоцировать конфликт поколений.
Общественная реакция на смену привычной для всех кириллицы последовала незамедлительно. Большая часть населения начинает осознавать, что бессмысленно делать этот переход. Русский в любом случае является вторым языком в странах Центральной Азии, эти государства географически, экономически, политически и лингвистически отдалены от Запада, и они являются членами Евразийского экономического союза, где рабочим языком является русский. Учитывая эти обстоятельства, растет понимание того, что этот вопрос требует логического подхода и некоторого здравого смысла, а языковые проблемы не следует политизировать.
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 18.12.2019 в 10:35:32 # 736989
Цитата: alpha_portal от 18.12.2019 04:35:32Quote:
а где источник? кто это написал?
а где источник? кто это написал?
Геополитические инструменты США в Центральной (Азии) https://cont.ws/@uktamnamozov90/1533010Quote:
UktamNamozov90
UktamNamozov90
America’s geopolitical tool in Central Asia http://www.newagebd.net/article/92764/americas-geopolitical-tool-in-central-asiaQuote:
Vladimir Odintsov
...
New Eastern Outlook, December 4. Vladimir Odintsov is a politologist.
Vladimir Odintsov
...
New Eastern Outlook, December 4. Vladimir Odintsov is a politologist.
Трассировка маршрута к newagebd.net [104.27.190.91]Quote:
IP 104.27.190.91
Хост: 104.27.190.91
Город: Не определен
Страна: United States
IP диапазон: 104.16.0.0 - 104.31.255.255
CIDR: 104.16.0.0/12
Название провайдера: Cloudflare, Inc.
Хост: 104.27.190.91
Город: Не определен
Страна: United States
IP диапазон: 104.16.0.0 - 104.31.255.255
CIDR: 104.16.0.0/12
Название провайдера: Cloudflare, Inc.
Основная цель, которую преследуют большинство информационных кампаний, поддерживаемых Вашингтоном, состоит в том, чтобы отделить население региона от России в психологическом отношении, а также подорвать позиции России в Центральной Азии.Грузию Молдову и Украину уже отделили, неужели пролитая при этом кровь не остановит центральную Азию?
KapitanNemo 19.12.2019 в 00:34:22 # 737013
Есть исторический комплекс на территории Оренбургской области с таким названием. Его строили на деньги оренбургских казаков, казахов и башкир. Представляет собой комплекс с торговым двором, мечетью и другими сооружениями.
Это как-то связано?
KapitanNemo 19.12.2019 в 00:41:49 # 737014