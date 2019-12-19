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"Что ты в Риксосе делаешь?"
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danilov 19 Декабря 2019 в 09:03:12
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 19.12.2019 в 09:32:41   # 737025
Не привыкли еще наши "небожители" перед челядью налогоплательщиками отчитываться и отвечать за свои слова и поступки, а пора бы уже... Тем более, думаю, тема с Риксосом яйца выеденного не стоит, даме хотелось понтануться, с такой должностью нужно иметь голову и все свои действия соотносить с последствиями...
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  SPYKER X 19.12.2019 в 12:46:21   # 737028
Эх, раньше скрывали свою принадлежность к органам, а сейчас наоборот посмотрите все на меня! Посмотрите какая я "крутая" и в Rixose могу тусить...
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  jumanjiqz 19.12.2019 в 12:55:34   # 737029
Сейчас достойных журналистов практический нет, им больше скандал нужен, достижения страны их не интересует, дайте хайп, и поэтому задают в основном провокационные вопросы! Так что в некотором роде согласен с обвинениями в сторону журналистов, это ваша так сказать, участь, вам с этим и жить, так что терпите и не нойте!

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  MARЧELLO 19.12.2019 в 13:10:13   # 737030
Quote:
достижения страны их не интересует

На хабаре вроде работают достойные журналисты )
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  jumanjiqz 19.12.2019 в 14:51:57   # 737034
Цитата: MARЧELLO от 19.12.2019 07:10:13

На хабаре вроде работают достойные журналисты )

На хабаре!? Давно не смотрел. И вы не увлекайтесь!

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  КЕДЫ 19.12.2019 в 16:03:18   # 737037
Цитата: MARЧELLO от 19.12.2019 07:10:13
Quote:
достижения страны их не интересует

На хабаре вроде работают достойные журналисты )


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  Пермяк 19.12.2019 в 19:01:12   # 737044
Такое ощущение что все понимают о чем речь

Прочитал раза три так и не понял.
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  Васяй 19.12.2019 в 19:31:16   # 737046
Встретились две козы,обе хороши!
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  Walter 19.12.2019 в 19:38:02   # 737047
Кому ж так прет, что он аж прет, конечно ту, которой прет что там живет. И платит тот кому так прет, за ту которую он прет.
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  старик 19.12.2019 в 19:43:16   # 737048
У пресс секретаря российского президента есть богатая легальная жена, на которую он списывает все свои неприличные расходы, а в данном случае наверное есть папик, на которого нельзя ссылаться, вот и разгорелся скандал. Вопрос вопросов: на хера эти понты? Ведь в ИГ она выкладывала фотки с геолокацией исключительно для понтов!
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  Ал 19.12.2019 в 21:52:51   # 737056


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  Bako 20.12.2019 в 02:33:27   # 737069
Надо контролировать власти. И 4я власть делает это. Но, часто бывает так, что заказывает тот, кто платит. Соответственно это наше государство. Хабар госСМИ? Остаются блогеры или "дерзкие" журналисты... Или же есть другие способы сделать так, чтобы наши власти (хоть административная, хоть исполнительная) были "проще"?
А кто еще будет удерживать наших басеке от вседозволенности? Власть она штука такая. Сам не заметишь, как стал "другим".
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