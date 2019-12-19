"Что ты в Риксосе делаешь?"

Комментарии, по рейтингу, по дате
достижения страны их не интересует
На хабаре вроде работают достойные журналисты )
Цитата: MARЧELLO от 19.12.2019 07:10:13
На хабаре вроде работают достойные журналисты )
На хабаре вроде работают достойные журналисты )
На хабаре!? Давно не смотрел. И вы не увлекайтесь!
Цитата: MARЧELLO от 19.12.2019 07:10:13
Quote:
На хабаре вроде работают достойные журналисты )
Quote:
достижения страны их не интересует
На хабаре вроде работают достойные журналисты )
Прочитал раза три так и не понял.
А кто еще будет удерживать наших басеке от вседозволенности? Власть она штука такая. Сам не заметишь, как стал "другим".