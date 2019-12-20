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Землетрясение
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danilov 20 Декабря 2019 в 17:53:29
Мягенько так качнуло, как на волне


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Комментарии, по рейтингу, по дате
  Mikado 20.12.2019 в 17:59:06   # 737127
Глубина большая, поэтому до нас волна докатилась.
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  Дэн 20.12.2019 в 19:46:10   # 737144
Тоже почувствовал
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  Nafis 20.12.2019 в 20:19:55   # 737148
У нас на работе не все почуствовали. 3 этаж.
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