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Землетрясение
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danilov 20 Декабря 2019 в 17:53:29
Мягенько так качнуло, как на волне
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( 99.9Кб)
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( 130.57Кб)
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Mikado
20.12.2019 в 17:59:06
# 737127
Глубина большая, поэтому до нас волна докатилась.
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Дэн
20.12.2019 в 19:46:10
# 737144
Тоже почувствовал
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Nafis
20.12.2019 в 20:19:55
# 737148
У нас на работе не все почуствовали. 3 этаж.
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