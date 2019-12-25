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ДТП полиции на Тауке-Хана
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danilov 25 Декабря 2019 в 12:41:08
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Hairless 25.12.2019 в 12:53:48   # 737435
Бл..., как они это сумели? Дуэль на машинах устроили?
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  строитель 25.12.2019 в 13:26:20   # 737439
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  Yerla 25.12.2019 в 15:41:47   # 737442
гыыы .. голоса за кадром: "казлы .. ШШС" .. пади если отпиздют или еще чего случится то неужто по "черному" решать будут ? или все таки к "козлам" придут заявы калякать ..
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  Dior 25.12.2019 в 15:59:07   # 737446


Угадайте, как выглядит мозг автора ролика?
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  старик 25.12.2019 в 19:18:45   # 737464
Ну что, они тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо.
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  Russbrz 25.12.2019 в 21:46:18   # 737482
Из 15 слов, 10 матом. Просто король словесного паноса.
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  lado 25.12.2019 в 22:19:31   # 737483
Правила нарушились сами
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  КЕДЫ 25.12.2019 в 23:25:11   # 737491
Это около прокуратуры похоже.
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