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ДТП полиции на Тауке-Хана
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danilov 25 Декабря 2019 в 12:41:08
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Hairless
25.12.2019 в 12:53:48
# 737435
Бл..., как они это сумели? Дуэль на машинах устроили?
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строитель
25.12.2019 в 13:26:20
# 737439
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Yerla
25.12.2019 в 15:41:47
# 737442
гыыы .. голоса за кадром: "казлы .. ШШС" ..
пади если отпиздют или еще чего случится то неужто по "черному" решать будут ? или все таки к "козлам" придут заявы калякать ..
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Dior
25.12.2019 в 15:59:07
# 737446
Угадайте, как выглядит мозг автора ролика?
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старик
25.12.2019 в 19:18:45
# 737464
Ну что, они тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо.
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Russbrz
25.12.2019 в 21:46:18
# 737482
Из 15 слов, 10 матом. Просто король словесного паноса.
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lado
25.12.2019 в 22:19:31
# 737483
Правила нарушились сами
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КЕДЫ
25.12.2019 в 23:25:11
# 737491
Это около прокуратуры похоже.
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