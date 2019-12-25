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Новые скорые
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Гость 25 Декабря 2019 в 18:19:52
Одного меня слепят новые скорые которые рассекают по городу неприятным синим светом?
Почему такое колхозное исполнение подсветки?
Реально создается угроза безопасности движения.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  ЛиКа 26.12.2019 в 00:30:44   # 737493
Только вчера обсуждали с коллегой этот же вопрос. Слепят и сильно. Пришлось ночью, по инерции, козырек опускать, впереди такая скорая ехала, до рези в глазах.
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  alpha_portal 26.12.2019 в 01:26:37   # 737495
все будет нормально если лобовое натереть идеально изнутри
обратите внимание, слепит свет тогда когда внутри лобовое не чистое, слегка затуманено.
ну и не факт что именно из-за этого. Меня например не напрягает. я целыми днями и ночами за рулем и скорые эти постоянно встречаю. Меня например больше напрягает видеореклама на билбордах. эти светодиоды вот конкретно светят нереально ярко.
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  juniorkz 26.12.2019 в 01:36:22   # 737496
Сегодня видели эту херню .. Не надо говорить про грязный лобовик ... на чистом оно ещё как бьет по глазам . Интересно наши мудаки вообще задумывались об остальных водителях или нет ?
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  Absolute 26.12.2019 в 01:42:13   # 737497
Цитата: juniorkz от 25.12.2019 19:36:22
Сегодня видели эту херню .. Не надо говорить про грязный лобовик ... на чистом оно ещё как бьет по глазам . Интересно наши мудаки вообще задумывались об остальных водителях или нет ?

Главное запретить Китайский ксенон) Остальные по-боку)
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  Aлекс 26.12.2019 в 01:43:02   # 737498
Пишите не в блог, а в адм.полицию, пусть проверят
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