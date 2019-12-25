Новые скорые

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Гость 25 Декабря 2019 в 18:19:52
Почему такое колхозное исполнение подсветки?
Реально создается угроза безопасности движения.
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 26.12.2019 в 01:26:37 # 737495
обратите внимание, слепит свет тогда когда внутри лобовое не чистое, слегка затуманено.
ну и не факт что именно из-за этого. Меня например не напрягает. я целыми днями и ночами за рулем и скорые эти постоянно встречаю. Меня например больше напрягает видеореклама на билбордах. эти светодиоды вот конкретно светят нереально ярко.
Цитата: juniorkz от 25.12.2019 19:36:22
Сегодня видели эту херню .. Не надо говорить про грязный лобовик ... на чистом оно ещё как бьет по глазам . Интересно наши мудаки вообще задумывались об остальных водителях или нет ?
Сегодня видели эту херню .. Не надо говорить про грязный лобовик ... на чистом оно ещё как бьет по глазам . Интересно наши мудаки вообще задумывались об остальных водителях или нет ?
Главное запретить Китайский ксенон) Остальные по-боку)