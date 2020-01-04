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Опять власть меняется
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danilov 04 Января 2020 в 17:02:00

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Комментарии, по рейтингу, по дате
  lado 04.01.2020 в 17:24:18   # 737906
Хоть у кого-то есть мозги! А монеты новые с латиницей назад сдавать?
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  КЕДЫ 04.01.2020 в 17:36:07   # 737908
Не понел
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  Ал 04.01.2020 в 18:36:27   # 737912
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  bolatbol 04.01.2020 в 19:03:52   # 737913

И так было, напоминаю для москвичей.
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  Софруджу 04.01.2020 в 20:04:33   # 737917
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  Все мы гости 04.01.2020 в 20:04:54   # 737918
Ага, сегодня сколько раз мотался мимо, так и понял. Все ставят на место
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  ИНКВИЗИТОР 04.01.2020 в 21:31:58   # 737925
Торжество здравого ума!
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  ИНКВИЗИТОР 04.01.2020 в 21:32:55   # 737926
Цитата: lado от 04.01.2020 11:24:18
Хоть у кого-то есть мозги! А монеты новые с латиницей назад сдавать?

На память оставить можно.
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  Pole13 04.01.2020 в 21:38:43   # 737927
Цитата: lado от 04.01.2020 11:24:18
Хоть у кого-то есть мозги! А монеты новые с латиницей назад сдавать?

Если вдруг латиницу отменят или поменяют, современные монеты могут иметь ценность для нумизматов. Так что можно отложить на будущее.
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  Ал 04.01.2020 в 21:45:22   # 737928
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  Mikado 04.01.2020 в 22:32:00   # 737933
Любители лизнуть впереди паровоза поперек батьки в пекло сели в лужу.
Именно так и без запятых. Это про тех, кто побежал менять свои вывески, когда еще даже окончательный алфавит не был утвержден. Сколько в городе таких вывесок поналепили и не только бюджетники, но и бизнес.
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  строитель 05.01.2020 в 01:58:32   # 737939
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