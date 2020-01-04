Опять власть меняется

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danilov 04 Января 2020 в 17:02:00
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Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: КЕДЫ от 04.01.2020 11:36:07
Не понел
Не понел
И так было, напоминаю для москвичей.
Все мы гости 04.01.2020 в 20:04:54 # 737918
ИНКВИЗИТОР 04.01.2020 в 21:31:58 # 737925
ИНКВИЗИТОР 04.01.2020 в 21:32:55 # 737926
Цитата: lado от 04.01.2020 11:24:18
Хоть у кого-то есть мозги! А монеты новые с латиницей назад сдавать?
Хоть у кого-то есть мозги! А монеты новые с латиницей назад сдавать?
На память оставить можно.
Цитата: lado от 04.01.2020 11:24:18
Хоть у кого-то есть мозги! А монеты новые с латиницей назад сдавать?
Хоть у кого-то есть мозги! А монеты новые с латиницей назад сдавать?
Если вдруг латиницу отменят или поменяют, современные монеты могут иметь ценность для нумизматов. Так что можно отложить на будущее.
Цитата: Pole13 от 04.01.2020 15:38:43
Именно так и без запятых. Это про тех, кто побежал менять свои вывески, когда еще даже окончательный алфавит не был утвержден. Сколько в городе таких вывесок поналепили и не только бюджетники, но и бизнес.