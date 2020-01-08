 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Блоги
Вопрос по карте Шымкента
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Любитель ММА 08 Января 2020 в 11:01:35
Всем привет! Многие из вас, наверное, в курсе о том, что творится по Адырбекова (отрезок от Рыскулова до Жандосова). Перекопали дорогу, вроде больше года закончить не могут. Вопрос возник в связи с тем, что раньше я пешком ходил на работу от Нурсата до Фиркана по прямой, получалось около 40-50 мин ходьбы, примерно 4 км. Теперь из-за стройки там не пройти: зимой грязь и слякоть, летом - пыль, тротуары в хлам.
В общем начал искать альтернативные пути. Дорога от Нурсата до Евразии хорошая, а вот дальше проблема. Думал по Тимирязева пройти, но по картам не поймешь, там вроде как шлагбаум стоит на повороте Фосфорной больницы. От Евразии до Советской большой круг получается. Через дворы от Евразии до пересечения Адырбекова-Жандосова непонятно как пройти, по обеим сторонам дороги зоны воинских частей.
Может кто подскажет, как пройти от Нурсата до Фиркана кратчайшим путем с нормальными тротуарами.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Pole13 08.01.2020 в 11:19:01   # 738206
Очень хорошо знаю тот район и могу сказать, по любому придется петлять. Если ты выходишь с Нурсата по Адырбекова, после пересечения Рыскулова есть проулок перед магазином Сары Арка, там налево, прямо через дворы выходишь на дорогу ведущую к 38 школе, идешь прямо, выйдешь между СОДБИ И военской частью, там есть узкий проход. Ну а дальше по Темирязева до Маншук Маметовой.
Второй вариант через водоканал. В общем по любому круги писать.
Я сам был в такой же ситуации, нужно было добираться на работу в 6.00, автобусы не ходят, а самая короткая дорога через тропинку рядом с арыком, купил калоши и просто переобувался когда приходил на работу.
поощрить (2) | покарать
  строитель 08.01.2020 в 11:30:07   # 738208

Кишлак
поощрить (3) | покарать
  Pole13 08.01.2020 в 11:37:17   # 738211
поощрить (1) | покарать
  строитель 08.01.2020 в 11:45:12   # 738212
поощрить (2) | покарать
  Dron2191 08.01.2020 в 11:52:28   # 738213
Вообще в городе действительно бардак творится, состояние дорог ухудшается, плитка на тротуарах ходуном ходит, ответственных нет.
поощрить (1) | покарать
  Pole13 08.01.2020 в 12:10:57   # 738215
поощрить | покарать
  Mikado 08.01.2020 в 12:12:44   # 738217
Quote:

Если ты выходишь с Нурсата по Адырбекова, после пересечения Рыскулова есть проулок перед магазином Сары Арка, там налево, прямо через дворы выходишь на дорогу ведущую к 38 школе, идешь прямо, выйдешь между СОДБИ И военской частью, там есть узкий проход. Ну а дальше по Темирязева до Маншук Маметовой.


Насколько помню вдоль забора ВЧ-10216 проход был. Если ничего не изменилось, то этот вариант от Pole13 самый оптимальный вроде.
поощрить | покарать
  SPYKER X 08.01.2020 в 12:16:21   # 738218
Все деньги разворованы "потрачены" на бренд Культурной Столицы! Но как сука быть культурным, если до работы вынужден пиз*овать по грязи в калошах!
поощрить (1) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь