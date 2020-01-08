Вопрос по карте Шымкента

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Любитель ММА 08 Января 2020 в 11:01:35
В общем начал искать альтернативные пути. Дорога от Нурсата до Евразии хорошая, а вот дальше проблема. Думал по Тимирязева пройти, но по картам не поймешь, там вроде как шлагбаум стоит на повороте Фосфорной больницы. От Евразии до Советской большой круг получается. Через дворы от Евразии до пересечения Адырбекова-Жандосова непонятно как пройти, по обеим сторонам дороги зоны воинских частей.
Может кто подскажет, как пройти от Нурсата до Фиркана кратчайшим путем с нормальными тротуарами.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Второй вариант через водоканал. В общем по любому круги писать.
Я сам был в такой же ситуации, нужно было добираться на работу в 6.00, автобусы не ходят, а самая короткая дорога через тропинку рядом с арыком, купил калоши и просто переобувался когда приходил на работу.
Кишлак
Фудсити в Москве тоже настоящий кишлак
Цитата: Pole13 от 08.01.2020 05:37:17
Фудсити в Москве тоже настоящий кишлак
Фудсити в Москве тоже настоящий кишлак
Ну там хоть все работает и без галош можно ходить
Цитата: строитель от 08.01.2020 05:45:12
Ну там хоть все работает и без галош можно ходить
Цитата: Pole13 от 08.01.2020 05:37:17
Фудсити в Москве тоже настоящий кишлак
Фудсити в Москве тоже настоящий кишлак
Ну там хоть все работает и без галош можно ходить
Если ты выходишь с Нурсата по Адырбекова, после пересечения Рыскулова есть проулок перед магазином Сары Арка, там налево, прямо через дворы выходишь на дорогу ведущую к 38 школе, идешь прямо, выйдешь между СОДБИ И военской частью, там есть узкий проход. Ну а дальше по Темирязева до Маншук Маметовой.
Насколько помню вдоль забора ВЧ-10216 проход был. Если ничего не изменилось, то этот вариант от Pole13 самый оптимальный вроде.