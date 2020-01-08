Вопрос по карте Шымкента

Ну там хоть все работает и без галош можно ходить



Если ты выходишь с Нурсата по Адырбекова, после пересечения Рыскулова есть проулок перед магазином Сары Арка, там налево, прямо через дворы выходишь на дорогу ведущую к 38 школе, идешь прямо, выйдешь между СОДБИ И военской частью, там есть узкий проход. Ну а дальше по Темирязева до Маншук Маметовой.

