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ИПшники, кто платил уже мед страхование?
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danilov 08 Января 2020 в 12:01:22
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Касается даже тех, кто сдаёт нулёвки.
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08.01.2020 в 12:12:32
# 738216
с чего отчислять, если оборота нет?
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alterside
08.01.2020 в 12:42:34
# 738219
Да тоже интересует этот вопрос, у меня упрощенка с этого года, отчёты раз в пол года надо сдавать а вот с осмс и пенсионной как быть кто в курсе?
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