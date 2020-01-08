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ИПшники, кто платил уже мед страхование?
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danilov 08 Января 2020 в 12:01:22

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( 52.74Кб)

Касается даже тех, кто сдаёт нулёвки.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  123456 08.01.2020 в 12:12:32   # 738216
с чего отчислять, если оборота нет?
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  alterside 08.01.2020 в 12:42:34   # 738219
Да тоже интересует этот вопрос, у меня упрощенка с этого года, отчёты раз в пол года надо сдавать а вот с осмс и пенсионной как быть кто в курсе?
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