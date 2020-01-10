КИТАЙСКИЙ СИНДРОМ, или Почему американцы соорудили инфекционную бомбу в центре мегаполиса
Гость 10 Января 2020 в 13:22:21
Говорить о биолабораториях США на территории Казахстана нужно всегда в увязке с политической ситуацией в мире в целом. В первую очередь для нашей республики это ситуация вокруг взаимоотношений США, России и Китая. Давайте пройдемся по цифрам и событиям последних девяти лет вокруг строительства Соединенными Штатами Америки в Алматы биолаборатории, которая якобы должна обеспечить биологическую безопасность для нашей страны. Они весьма показательные. Причем каждое, если рассматривать его как отдельный факт не особо настораживает. Но события собранные в одну нить как бусы на груди женщины, могут много рассказать о владельце украшением и уже насторожить.
В 2010 году мы впервые на нашей земле столкнулись с понятием центральной референтной лаборатории (сокращенно ЦРЛ). Строить её начали американцы, выделив на эти цели 80 миллионов долларов. Сумма немалая, но цели, якобы оправдывали средства. Из Вашингтона пояснили, что озабочены эпидемиологической ситуацией в мире, и хотели бы помочь нам бороться с инфекционными заболеваниями на постсоветском пространстве. Были отсылки в сторону Грузии, Украины, Киргизии, Армении и некоторых других республик, где такие лаборатории уже работали.
Помощь объявили спонсорской, поясняя, что миграционные процессы создают угрозу и для самих Штатов, которые вынужденно, после развала СССР принимают у себя мигрантов из бывших союзных республик. Девять лет назад никого не озаботил тот факт, что строительство и работу лаборатории "спонсирует" Пентагон, а не ведомства, относящиеся к системе здравоохранения США. Мол, такая у них система, тем более что безопасность строительства такого объекта как раз военные и могли бы обеспечить наилучшим образом. Сроки сдачи ЦРЛ обозначили 2017 годом. Но как в доброе советское время ударные темпы приблизили срок сдачи объекта. Он случился годом раньше.
К этому времени казахстанцы немного разобравшись в сути происходящего, начали выражать озабоченность. Лаборатория, в стенах которой будут изучать штаммы опасных бактерий, предполагает их наличие. Сама лаборатория находится в сейсмоопасной зоне в Алматинской агломерации с населением в два с половиной миллиона человек? Чем был обусловлен такой выбор места дислокации объекта?
Агентство Kazakhstan Today провело опрос среди жителей Алматы. Вопрос о согласии с созданием и присутствием американской биологической лаборатории особо опасных инфекций. 92 процента опрошенных не согласились с таким соседством. Результат ожидаемый. Понятно, что правительство страны не могло не реагировать на настроения людей. Понятно, что и американская сторона не реагировать на возможный провал своих планов тоже не могла. Ответ последовал.
В декабре 2017 года в США были заблокированы счета Национального фонда Казахстана на сумму в 22 миллиарда долларов. Поводом стал иск молдавского бизнесмена Анатолия Стати. Последний, кстати, давно и безуспешно предъявлял претензии к правительству нашей страны. Иски он подавал в Голландии. Активы Нацфонда Казахстан хранил в США. Судебные органы Голландии ранее отказывали молдаванину в наложении ареста на казахстанский фонд. Так совпало, что протестные настроения в Казахстане против ЦРЛ совпали с решением о заморозке активов Нацбанка. А это ни много ни мало, сумма в 17 процентов ВВП страны. Ещё совпало, что накануне ареста счетов Казахстан выступил против антироссийской резолюции ООН, в которой содержалось осуждение и непризнание "временной оккупации Россией Автономной Республики Крым и города Севастополя". О том, что в Голландии могли принять "нужное" для США решение в нужное время сомневаться не приходится.
В январе следующего года президент Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев срочно вылетел в Вашингтон. Это был очень непростой визит. Достаточно сказать, что в аэропорту нашего президента встречал лишь посол Республики Казахстан в США Ержан Казыханов. А сама встреча с Дональдом Трампом с глазу на глаз длилась меньше 30 минут. Однако потом последовал поток обнадеживающей информации. За три дня визита Нурсултан Абишевич решил много вопросов и провел встречи с массой интересных собеседников. Брифинг с Трампом, встречи с вице-президентом США Майклом Пенсом, министром энергетики Риком Перри, деловыми кругами Америки и так далее. Официоз сообщил о подписании 20 коммерческих документов на общую сумму в 7 миллиардов долларов. А под занавес уже после отъезда Елбасы в Астану суд Амстердама разморозил счета Нацфонда Казахстана.
Нам не рассказали с кем ещё, кроме официальных лиц встречался Нурсултан Абишевич в Вашингтоне. Но после визита в США разговоры вокруг биолаборатории в Алматы притихли. Местная пресса тему прикрыла. А в мае руководство центральной референтной лаборатории решило "развенчать многочисленные мифы", которыми якобы обросла лаборатория за время своего строительства и в первый год работы. Здесь произошло невероятное событие - день открытых дверей, на который пригласили дипломатический корпус и журналистов. Правда, показали не всё, много запугивали секретностью и опасностью. При этом особо напирали на полную безопасность объекта для города и окружающей среды.
Главный инженер лаборатории заверил, что здание выдержит девятибалльное землетрясение. А ещё рассказали, что в лаборатории хранятся штаммы чумы, холеры, туляремии, сибирской язвы, бруцеллеза. На вопрос о вероятности разработки здесь биологического оружия успокоили, что для создания подобных видов вооружения необходимо больше персонала и инфраструктуры. Журналистам очень "понравился" ответ на вопрос о причинах щедрости американцев, выложивших немалую сумму на объект в нескольких тысячах километров от своих границ. К этому времени сумма затрат на лабораторию выросла до 130 миллионов долларов. "Оказалось" что подобные учреждения США строят по всему миру за свой счет - "в качестве превентивных мер". "Инфекция не имеет границ". Хотелось бы добавить: как и интересы США!
Есть повод задуматься об истинной причине такой щедрости. На примере непонятной вспышки кори в Казахстане. Она озадачила многих специалистов. На юго-востоке Казахстана внезапно обнаружили вирусы украинского происхождения. К тому же вакцины от этого вида кори не существовало. Убить человека корь не может. Но сама ситуация весьма любопытна, если предположить, что мы имеем дело с учениями по оценке реагирования санитарных служб Казахстана, Китая и России на внезапную вспышку эпидемии. Проводить учения с опасными для здоровья людей инфекциями чревато лишним вниманием мировой общественности. Корь - болезнь почти детская. Особого внимания вызвать не должна, но сбор интересного разведматериала обеспечит. К тому же ранее в Грузии и на Украине в местах дислокации подобных американских ЦРЛ случились эпидемии с непонятными для данных мест болезнями унесших жизнь десятков людей. Харьков и Тбилиси тогда стали объектом внимания общественности и властям пришлось приложить немало усилий с тем, чтобы погасить скандал.
В случае с Казахстаном нужно понимать, что у нас регион особый. Географически мы располагаемся на территории в основном открытой с постоянными ветрами, и попавшая в атмосферу инфекция может быстро распространиться на большие расстояния. В случае с опасными инфекциями типа той же чумы это поставит под удар жизнь миллионов казахстанцев, а заодно и жителей соседних республик. Учтем ещё, что общий речной водный бассейн также способствует быстрому распространению инфекции. И, казалось бы, наличие таких биологических лабораторий оправдано и жизненно необходимо. Но будем помнить о большой политике, с которой мы начали наш разговор. В орбите интересов США в последние годы все больше места занимает Китай, близость границы с которым для Алматы и ЦРЛ может играть решающее значение. Не исключено, что именно этот факт и стал главным в выборе места строительства лаборатории. Иначе трудно понять, почему не в относительно безлюдной местности американцы решили строить подобный объект.
В планах США в наступающем году Казахстану выделено особое место. На нашей территории, на базе алматинской ЦРЛ они наметили провести ряд экспериментов. Исследования призваны выявить новые угрозы биобезопасности и выбора мер своевременного на них реагирования. Реализуя такие исследования, США планируют постоянное расширение своего присутствия в приграничном с Китаем районе нашей страны. Интерес к исследованиям вновь проявляют спецслужбы и министерство обороны американцев, а это представляет дополнительную угрозу интересам Пекина. В рамках проекта Великий Шелковый путь, такое внимание позволит Вашингтону не просто держать руку на пульсе невыгодного для Штатов проекта, но и при необходимости в нужный момент наложить "биологическое" вето на весь проект. Для Казахстана такое вмешательство во взаимовыгодное сотрудничество с восточным соседом нежелательно.
В качестве контрмеры для правительства нашей страны логично было бы свернуть работу ЦРЛ в Алматы, или, по крайней мере, взять под контроль происходящие здесь процессы с тем, чтобы не допустить развития опасных для населения ситуаций. А для подстраховки пора уже "хранить деньги в сберегательной кассе" на своей территории, с тем, чтобы предотвратить случаи, подобные тому, о котором говорилось выше.